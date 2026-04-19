السيسي: أمن الكويت وسائر الدول العربية "امتداد طبيعي لأمن مصر القومي"
أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، رفض بلاده القاطع لأي اعتداء على سيادة دولة الكويت أو أي دولة عربية أخرى. 19.04.2026
https://sarabic.ae/20260410/الجيش-الكويتي-يعلن-إصابة-عدد-من-منتسبي-الحرس-الوطني-جراء-هجوم-إيراني-1112452799.html
أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، رفض بلاده القاطع لأي اعتداء على سيادة دولة الكويت أو أي دولة عربية أخرى.
وشدد خلال استقباله وزير الخارجية الكويتي الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح، على "دعم مصر الكامل لأمن واستقرار الكويت ولما تتخذه من إجراءات لحماية مقدرات شعبها"، وأكّد أن "أمن الكويت وسائر الدول العربية هو امتداد طبيعي لأمن مصر القومي".
كما شدد الرئيس المصري على "أهمية مواصلة تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات، ولا سيما الاستثمارية والتجارية، بما يحقق المصالح المشتركة للشعبين"، وفقًا لبيان من الرئاسة المصرية.
ونوّه السيسي بالتطور الملحوظ الذي شهدته العلاقات المصرية - الكويتية، خلال الفترة الماضية، داعيًا إلى مواصلة العمل من أجل الارتقاء بها إلى آفاق أرحب وأوسع.
وبحسب البيان، نقل وزير الخارجية الكويتي الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح، إلى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، تحيات وتقدير أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، معربًا عن اعتزازه بما تشهده العلاقات الثنائية من تقدم متواصل، ومثمّنًا المواقف التاريخية لمصر في دعم أمن وسيادة واستقرار الكويت، ووقوفها الدائم إلى جانب أمن دول الخليج العربي.
كما أعرب الصباح عن تطلع بلاده إلى تكثيف التشاور والتنسيق مع مصر، بما يسهم في الحفاظ على السلم والاستقرار الإقليمي وصون أمن الدول العربية.
وكانت أمريكا وإسرائيل، بدأتا منذ الـ28 من فبراير/ شباط 2026، سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين
واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.
وردت إيران بشن غارات صاروخية على إسرائيل، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط
، منها الكويت والإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين.
وبررت واشنطن وتل أبيب بدء الحرب بأنها "ضربة استباقية"، بسبب ما وصفته بـ"وجود تهديدات من طهران مرتبطة ببرنامجها النووي"، كما أظهرتا صراحة رغبتهما في تغيير السلطة في إيران.