الجيش الكويتي يعلن إصابة عدد من منتسبي الحرس الوطني جراء هجوم إيراني

أعلن الجيش الكويتي، اليوم الجمعة، إصابة عدد من منتسبي الحرس الوطني ووقوع أضرار مادية جسيمة جراء هجوم إيراني على منشآت حيوية تابعة للحرس.

2026-04-10T15:48+0000

وجاء في بيان الجيش الكويتي: "رصدت القوات المسلحة وتعاملت خلال الـ (24) ساعة الماضية مع (7) طائراتٍ مسيرةٍ معادية داخل المجال الجوي الكويتي، وتم التعامل معها وفق الإجراءات المعتمدة".وتابع البيان: "كما تعاملت مجموعة التفتيش والتخلص من المتفجرات التابعة لهندسة القوة البرية مع (14) بلاغًا، وذلك وفق الإجراءات المعتمدة".وأضاف: "يواصل منتسبو القوات المسلحة أداء واجبهم الوطني بروحٍ معنوية عالية وانضباط راسخ، مجسدين التزامهم الثابت بحماية الوطن وصون أمنه واستقراره، ومؤكدين جاهزيتهم المستمرة لتنفيذ المهام والواجبات بكل كفاءة". وأضاف أن القرار جاء بعد تحقيق ما وصفه بـ"تجاوز جميع الأهداف العسكرية"، مشيرًا إلى التقدم نحو التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن سلام طويل الأمد مع إيران، وكذلك تحقيق الاستقرار في الشرق الأوسط.كما أعلن رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، التوصل إلى اتفاق بين إيران والولايات المتحدة وحلفائهما على وقف فوري لإطلاق النار في جميع المناطق، بما في ذلك لبنان ومناطق أخرى.وكانت الولايات المتحدة وإسرائيل، بدأتا منذ الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.وردت إيران بشن غارات صاروخية على إسرائيل، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط.وبررت واشنطن وتل أبيب بدء الحرب بأنها "ضربة استباقية"، بسبب ما وصفته بـ"وجود تهديدات من طهران مرتبطة ببرنامجها النووي"، كما أظهرتا صراحة رغبتهما في تغيير السلطة في إيران.

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

