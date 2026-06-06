https://sarabic.ae/20260606/البحرين-بعد-اعتراض-7-صواريخ-أمننا-خط-أحمر-وإيران-أمام-خيارين-1114110353.html

البحرين بعد اعتراض 7 صواريخ: أمننا خط أحمر وإيران أمام خيارين

البحرين بعد اعتراض 7 صواريخ: أمننا خط أحمر وإيران أمام خيارين

سبوتنيك عربي

أدانت وزارة الخارجية البحرينية ما وصفته بالاعتداء الإيراني على مملكة البحرين ودولة الكويت، بعد إطلاق 7 صواريخ بالستية باتجاه أراضي البلدين، فجر اليوم السبت،... 06.06.2026, سبوتنيك عربي

2026-06-06T07:38+0000

2026-06-06T07:38+0000

2026-06-06T07:38+0000

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وقالت إن الهجوم "يمثل انتهاكا صارخا لسيادة البحرين والكويت وخرقا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية"، واعتبرت أنه "يشكّل تهديدا لأمن واستقرار منطقة الخليج العربي، ويتعارض مع الجهود الرامية إلى تعزيز الأمن والسلام في المنطقة".ودعت البحرين إيران إلى "الوقف الفوري للهجمات والانخراط في مسار السلام، مع الالتزام بحرية الملاحة الدولية في مضيق هرمز وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، والكشف عن مواقع الألغام البحرية والتعاون في إزالتها، إضافة إلى تسهيل عبور السفن المدنية ومغادرة البحارة العالقين"، وفقا لبيان من وزارة الخارجية البحرينية.وأكدت وزارة الخارجية البحرينية تمسك المنامة بخيار السلام والاستقرار، مشددةً على أن الدفاع عن سيادة المملكة وأمنها وحماية شعبها "خط أحمر" لا تهاون فيه، وأنها ستتخذ جميع الإجراءات المشروعة لحماية أمنها.وأعلنت القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم"، أن إيران أطلقت 7 صواريخ بالستية باتجاه الكويت والبحرين، وذلك بعد ساعات من قيام القوات الأمريكية بإسقاط 4 طائرات مسيّرة كانت متجهة نحو مضيق هرمز، في تصعيد وصفته بأنه مرتبط بتهديدات مباشرة لحركة الملاحة في المنطقة.وأوضحت "سنتكوم" عبر منصة "إكس"، أن القوات الأمريكية اعترضت صواريخ وطائرات مسيّرة أُطلقت، في 5 يونيو/ حزيران الجاري، باتجاه مضيق هرمز ودول خليجية، مشيرة إلى أن طهران استهدفت لاحقًا الكويت والبحرين بعد إسقاط المسيرات الأربع التي كانت تحاول الوصول إلى المضيق.وأضاف البيان أن القوات الأمريكية ردّت باستهداف مواقع رادارات ساحلية إيرانية في غوروك وجزيرة قشم، بهدف الحد من الهجمات على الملاحة البحرية، مؤكدةً أن هذه الطائرات كانت تشكل تهديدًا مباشرًا لحركة السفن في المنطقة.وذكر أن التقييمات الأولية تشير إلى اعتراض 6 صواريخ من أصل 7، فيما لم يصل الصاروخ السابع إلى هدفه، دون تسجيل أي إصابات بين القوات الأمريكية، كما نفت "سنتكوم" صحة الادعاءات الإيرانية بشأن استهداف مقر الأسطول الخامس الأمريكي في البحرين أو وقوع أضرار به.واندلعت الحرب الأمريكية - الإسرائيلية على إيران، في 28 فبراير/ شباط 2026، استمرت نحو 40 يوما، وأسفرت عن اغتيال المرشد الأعلى علي خامنئي، ومقتل آلاف الإيرانيين، وتدمير مواقع في إسرائيل ومنشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط، علاوة على إغلاق مضيق هرمز، الذي يُعد من أهم ممرات الملاحة العالمية.وتوصلت واشنطن وطهران بوساطة باكستانية، في 8 أبريل/ نيسان الماضي، إلى تفاهم لوقف إطلاق النار، قبل أن تفرض الولايات المتحدة حصارًا بحريًا على الموانئ الإيرانية المطلة على مضيق هرمز، فيما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لاحقًا، تمديد الهدنة إلى حين انتهاء المفاوضات، مع الإبقاء على الحصار البحري.

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