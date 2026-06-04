https://sarabic.ae/20260604/أول-تعليق-إيراني-على-حادثة-تدمير-مطار-الكويت-1114034186.html

أول تعليق إيراني على حادثة تدمير مطار الكويت

أول تعليق إيراني على حادثة تدمير مطار الكويت

سبوتنيك عربي

علق العميد حسين محبي، الناطق باسم الحرس الثوري الإيراني ونائب مدير العلاقات العامة، على اتهامات الكويت لإيران باستهداف مطار الكويت. 04.06.2026, سبوتنيك عربي

2026-06-04T07:03+0000

2026-06-04T07:03+0000

2026-06-04T07:03+0000

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ونقلت وكالة "مهر" للأنباء، صباح اليوم الخميس، عن العميد محبي أن تدمير صالة المسافرين في مطار الكويت نتج عن خطأ في أنظمة "باتريوت" الأمريكية التي فشلت في اعتراض الصواريخ الإيرانية فارتطمت بالصالة".وقال في معرض تعليقه على حادثة المطار: "إن التحقيقات التي أجريناها حول إصابة صالة المسافرين في الكويت تُظهر أن القوات الجوفضائية التابعة للحرس الثوري لم تطلق أي صاروخ باتجاه هذا الهدف".وأضاف: "إن تدمير صالة المسافرين في مطار الكويت ناجم عن خطأ في أنظمة باتريوت الأمريكية، حيث سقطت على هذه الصالة بعد فشلها في اعتراض الصواريخ الإيرانية".وكانت وزارة الخارجية الكويتية قد أعربت، أمس الأربعاء، عن "إدانة واستنكار دولة الكويت، للاعتداءات الإيرانية الغاشمة والمتواصلة التي استُخدمت فيها الصواريخ البالستية والطائرات المسيّرة، والتي كان آخرها فجر اليوم".وقالت الخارجية الكويتية، في بيان لها، إن "الهجمات الإيرانية استهدفت مجددًا منشآت مدنية وحيوية، من بينها مطار الكويت الدولي، ما أسفر عن وفاة أحد الأشخاص وإصابة آخرين، إلى جانب وقوع أضرار في منشآت حيوية تشمل بعثات دبلوماسية".وأعلنت الهيئة العامة للطيران المدني الكويتية، الأربعاء، تفعيل خطة الطوارئ في مطار الكويت الدولي عقب تعرض مبنى الركاب "T1" لهجوم بطائرات مسيّرة وصواريخ.وأوضحت الهيئة، في بيان لها، أن الهجوم أسفر عن أضرار جسيمة في عدد من مرافق المطار، إلى جانب تسجيل إصابات بشرية، فيما باشرت الفرق المختصة تنفيذ إجراءات الاستجابة السريعة والتعامل مع تداعيات الحادث.وأكد الحرس الثوري الإيراني، صباح الأربعاء، استهدافه قاعدة جوية ومروحية أمريكية في إحدى دول المنطقة، إضافة إلى مقر الأسطول البحري الخامس الأمريكي، بهجمات صاروخية وبالطائرات المسيّرة، ردّا على استهداف الولايات المتحدة برج اتصالات تابع له في جنوب جزيرة قشم بمقذوفات.ونقلت قناة "برس تي في" عن بيان العلاقات العامة للحرس الثوري الإيراني: "تم قصف قاعدة عسكرية أمريكية ومقر قيادة الأسطول الخامس الأمريكي بصواريخ وطائرات مسيرة ردًا على الهجمات الأمريكية".وأعلنت القيادة المركزية الأمريكية فجر اليوم الأربعاء، أن قواتها دمرت عدداً من الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة الإيرانية، مدعيةً أنها أُطلقت باتجاه الكويت والبحرين.وذكرت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) في بيانٍ لها على منصة التواصل الاجتماعي "إكس"، أن صاروخين إيرانيين أُطلقا على الكويت لم يصلا وجهتهما أو دُمرا أثناء التحليق، وأن الدفاعات الجوية الأمريكية والبحرينية اعترضت على الفور ثلاثة صواريخ أُطلقت على البحرين ".وقبل ذلك بقليل، ذكرت القيادة المركزية، أن القوات الجوية الأمريكية أسقطت ثلاث طائرات مسيرة انتحارية، زعمت أن إيران أطلقتها على بحارة مدنيين كانوا يعبرون المياه الإقليمية بشكل قانوني.

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https://sarabic.ae/20260603/شلل-في-الحركة-الجوية-بالكويتأضرار-وإصابات-إثر-استهداف-مبنى-ركاب-المطار-الدولي-1113984358.html

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