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https://sarabic.ae/20260604/أول-تعليق-إيراني-على-حادثة-تدمير-مطار-الكويت-1114034186.html
أول تعليق إيراني على حادثة تدمير مطار الكويت
أول تعليق إيراني على حادثة تدمير مطار الكويت
سبوتنيك عربي
علق العميد حسين محبي، الناطق باسم الحرس الثوري الإيراني ونائب مدير العلاقات العامة، على اتهامات الكويت لإيران باستهداف مطار الكويت. 04.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-04T07:03+0000
2026-06-04T07:03+0000
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ونقلت وكالة "مهر" للأنباء، صباح اليوم الخميس، عن العميد محبي أن تدمير صالة المسافرين في مطار الكويت نتج عن خطأ في أنظمة "باتريوت" الأمريكية التي فشلت في اعتراض الصواريخ الإيرانية فارتطمت بالصالة".وقال في معرض تعليقه على حادثة المطار: "إن التحقيقات التي أجريناها حول إصابة صالة المسافرين في الكويت تُظهر أن القوات الجوفضائية التابعة للحرس الثوري لم تطلق أي صاروخ باتجاه هذا الهدف".وأضاف: "إن تدمير صالة المسافرين في مطار الكويت ناجم عن خطأ في أنظمة باتريوت الأمريكية، حيث سقطت على هذه الصالة بعد فشلها في اعتراض الصواريخ الإيرانية".وكانت وزارة الخارجية الكويتية قد أعربت، أمس الأربعاء، عن "إدانة واستنكار دولة الكويت، للاعتداءات الإيرانية الغاشمة والمتواصلة التي استُخدمت فيها الصواريخ البالستية والطائرات المسيّرة، والتي كان آخرها فجر اليوم".وقالت الخارجية الكويتية، في بيان لها، إن "الهجمات الإيرانية استهدفت مجددًا منشآت مدنية وحيوية، من بينها مطار الكويت الدولي، ما أسفر عن وفاة أحد الأشخاص وإصابة آخرين، إلى جانب وقوع أضرار في منشآت حيوية تشمل بعثات دبلوماسية".وأعلنت الهيئة العامة للطيران المدني الكويتية، الأربعاء، تفعيل خطة الطوارئ في مطار الكويت الدولي عقب تعرض مبنى الركاب "T1" لهجوم بطائرات مسيّرة وصواريخ.وأوضحت الهيئة، في بيان لها، أن الهجوم أسفر عن أضرار جسيمة في عدد من مرافق المطار، إلى جانب تسجيل إصابات بشرية، فيما باشرت الفرق المختصة تنفيذ إجراءات الاستجابة السريعة والتعامل مع تداعيات الحادث.وأكد الحرس الثوري الإيراني، صباح الأربعاء، استهدافه قاعدة جوية ومروحية أمريكية في إحدى دول المنطقة، إضافة إلى مقر الأسطول البحري الخامس الأمريكي، بهجمات صاروخية وبالطائرات المسيّرة، ردّا على استهداف الولايات المتحدة برج اتصالات تابع له في جنوب جزيرة قشم بمقذوفات.ونقلت قناة "برس تي في" عن بيان العلاقات العامة للحرس الثوري الإيراني: "تم قصف قاعدة عسكرية أمريكية ومقر قيادة الأسطول الخامس الأمريكي بصواريخ وطائرات مسيرة ردًا على الهجمات الأمريكية".وأعلنت القيادة المركزية الأمريكية فجر اليوم الأربعاء، أن قواتها دمرت عدداً من الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة الإيرانية، مدعيةً أنها أُطلقت باتجاه الكويت والبحرين.وذكرت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) في بيانٍ لها على منصة التواصل الاجتماعي "إكس"، أن صاروخين إيرانيين أُطلقا على الكويت لم يصلا وجهتهما أو دُمرا أثناء التحليق، وأن الدفاعات الجوية الأمريكية والبحرينية اعترضت على الفور ثلاثة صواريخ أُطلقت على البحرين ".وقبل ذلك بقليل، ذكرت القيادة المركزية، أن القوات الجوية الأمريكية أسقطت ثلاث طائرات مسيرة انتحارية، زعمت أن إيران أطلقتها على بحارة مدنيين كانوا يعبرون المياه الإقليمية بشكل قانوني.
https://sarabic.ae/20260603/الدفاع-الكويتية-تعلن-اعتراض-13-صاروخا-و17-طائرة-مسيرة-أطلقت-من-إيران-تجاه-أراضي-البلاد-1114001234.html
https://sarabic.ae/20260603/شلل-في-الحركة-الجوية-بالكويتأضرار-وإصابات-إثر-استهداف-مبنى-ركاب-المطار-الدولي-1113984358.html
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أخبار الكويت اليوم, العالم العربي, الأخبار, إيران
أخبار الكويت اليوم, العالم العربي, الأخبار, إيران

أول تعليق إيراني على حادثة تدمير مطار الكويت

07:03 GMT 04.06.2026
© AP Photoتصاعد الدخان من مطار الكويت الدولي بعد غارة جوية بطائرة مسيرة استهدفت مخزنا للوقود في مدينة الكويت، 25 مارس/ آذار 2026
تصاعد الدخان من مطار الكويت الدولي بعد غارة جوية بطائرة مسيرة استهدفت مخزنا للوقود في مدينة الكويت، 25 مارس/ آذار 2026 - سبوتنيك عربي, 1920, 04.06.2026
© AP Photo
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علق العميد حسين محبي، الناطق باسم الحرس الثوري الإيراني ونائب مدير العلاقات العامة، على اتهامات الكويت لإيران باستهداف مطار الكويت.
ونقلت وكالة "مهر" للأنباء، صباح اليوم الخميس، عن العميد محبي أن تدمير صالة المسافرين في مطار الكويت نتج عن خطأ في أنظمة "باتريوت" الأمريكية التي فشلت في اعتراض الصواريخ الإيرانية فارتطمت بالصالة".
الكويت - سبوتنيك عربي, 1920, 03.06.2026
الدفاع الكويتية تعلن اعتراض 13 صاروخا و17 طائرة مسيرة أطلقت من إيران تجاه أراضي البلاد
أمس, 12:32 GMT
وقال في معرض تعليقه على حادثة المطار: "إن التحقيقات التي أجريناها حول إصابة صالة المسافرين في الكويت تُظهر أن القوات الجوفضائية التابعة للحرس الثوري لم تطلق أي صاروخ باتجاه هذا الهدف".
وأضاف: "إن تدمير صالة المسافرين في مطار الكويت ناجم عن خطأ في أنظمة باتريوت الأمريكية، حيث سقطت على هذه الصالة بعد فشلها في اعتراض الصواريخ الإيرانية".
وكانت وزارة الخارجية الكويتية قد أعربت، أمس الأربعاء، عن "إدانة واستنكار دولة الكويت، للاعتداءات الإيرانية الغاشمة والمتواصلة التي استُخدمت فيها الصواريخ البالستية والطائرات المسيّرة، والتي كان آخرها فجر اليوم".
وقالت الخارجية الكويتية، في بيان لها، إن "الهجمات الإيرانية استهدفت مجددًا منشآت مدنية وحيوية، من بينها مطار الكويت الدولي، ما أسفر عن وفاة أحد الأشخاص وإصابة آخرين، إلى جانب وقوع أضرار في منشآت حيوية تشمل بعثات دبلوماسية".
وأعلنت الهيئة العامة للطيران المدني الكويتية، الأربعاء، تفعيل خطة الطوارئ في مطار الكويت الدولي عقب تعرض مبنى الركاب "T1" لهجوم بطائرات مسيّرة وصواريخ.
وأوضحت الهيئة، في بيان لها، أن الهجوم أسفر عن أضرار جسيمة في عدد من مرافق المطار، إلى جانب تسجيل إصابات بشرية، فيما باشرت الفرق المختصة تنفيذ إجراءات الاستجابة السريعة والتعامل مع تداعيات الحادث.
وأكد الحرس الثوري الإيراني، صباح الأربعاء، استهدافه قاعدة جوية ومروحية أمريكية في إحدى دول المنطقة، إضافة إلى مقر الأسطول البحري الخامس الأمريكي، بهجمات صاروخية وبالطائرات المسيّرة، ردّا على استهداف الولايات المتحدة برج اتصالات تابع له في جنوب جزيرة قشم بمقذوفات.
الكويت - سبوتنيك عربي, 1920, 03.06.2026
شلل في الحركة الجوية بالكويت...أضرار وإصابات إثر استهداف مبنى ركاب المطار الدولي
أمس, 06:09 GMT
ونقلت قناة "برس تي في" عن بيان العلاقات العامة للحرس الثوري الإيراني: "تم قصف قاعدة عسكرية أمريكية ومقر قيادة الأسطول الخامس الأمريكي بصواريخ وطائرات مسيرة ردًا على الهجمات الأمريكية".
وأعلنت القيادة المركزية الأمريكية فجر اليوم الأربعاء، أن قواتها دمرت عدداً من الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة الإيرانية، مدعيةً أنها أُطلقت باتجاه الكويت والبحرين.
وذكرت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) في بيانٍ لها على منصة التواصل الاجتماعي "إكس"، أن صاروخين إيرانيين أُطلقا على الكويت لم يصلا وجهتهما أو دُمرا أثناء التحليق، وأن الدفاعات الجوية الأمريكية والبحرينية اعترضت على الفور ثلاثة صواريخ أُطلقت على البحرين ".
وقبل ذلك بقليل، ذكرت القيادة المركزية، أن القوات الجوية الأمريكية أسقطت ثلاث طائرات مسيرة انتحارية، زعمت أن إيران أطلقتها على بحارة مدنيين كانوا يعبرون المياه الإقليمية بشكل قانوني.
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