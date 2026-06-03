الحرس الثوري يعلن قصف أهداف عسكرية أمريكية في إحدى دول الجوار ويحذر من تكرار أي اعتداء

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
روسيا والعالم العربي
الأبعاد الاقتصادية لدخول الروبل الروسي سوق المدفوعات الرقمية بمصر؟
08:31 GMT
30 د
نبض افريقيا
الجزائر والمغرب وتونس تواجه تراجعاً حاداً في معدلات المواليد وتتجه نحو الشيخوخة
09:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
انفجارات النجوم الميتة التي تؤكد مدى ديناميكية الكون
09:48 GMT
6 د
الحدث من سبوتنيك
حربٌ نفسية ومعركة وعي بين لبنان واسرائيل …هل تعيد السيارات الصينية رسم خريطة العالمية؟
10:00 GMT
63 د
من الملعب
نهائي دوري الأبطال... مواجهة خارج التوقعات حسمها النضج الفرنسي
11:03 GMT
27 د
شؤون عسكرية
لماذا أمريكا متخوفة من فرار جهاديي "داعش" من سجون سوريا؟
11:31 GMT
30 د
صدى الحياة
"الفرصة الروسية" للعرب: بين القانون والمبادرات الجديدة
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مخاطر إدمان الأطفال الانترنت والأجهزة الإلكترونية
12:32 GMT
18 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
12:51 GMT
9 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
16:03 GMT
8 د
مساحة حرة
السينما تقاوم الصمت: كيف فرضت القضية الفلسطينية حضورها في مهرجان "كان" 2026؟
16:11 GMT
29 د
مرايا العلوم
عوائد مخلفات الطيور البحرية وأسرَّة العصر الحجري وأول من اكتشف معدنا
16:41 GMT
19 د
بلا قيود
لماذا تهتم دمشق بوجود القوات الروسية في البلاد؟ خبير يجيب
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
سوريا تطلب رفع العقوبات.. ما فرص الاستجابة الأمريكية؟
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
سائق شاحنة يثير جدلا واسعا في مصر بعد ظهوره وهو يرقص أثناء القيادة
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
سائق شاحنة يثير جدلا واسعا في مصر بعد ظهوره وهو يرقص أثناء القيادة
08:31 GMT
29 د
من الملعب
نهائي دوري الأبطال... مواجهة خارج التوقعات حسمها النضج الفرنسي
09:03 GMT
27 د
ملفات ساخنة
سوريا تطلب رفع العقوبات.. ما فرص الاستجابة الأمريكية؟
09:31 GMT
29 د
الحدث من سبوتنيك
الحدث من سبوتنيك
10:00 GMT
63 د
عرب بوينت بودكاست
أسرار بناء البراند والعلامة التجارية
11:03 GMT
37 د
موزاييك
هل سيصمم "المقص الجيني" أطفالا خارقين و يطيل عمر البشر
11:41 GMT
13 د
الإنسان والثقافة
أناشيد النصر والوطن: أغاني الحرب بين روسيا والعالم العربي
12:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
16:03 GMT
30 د
من الملعب
نهائي دوري الأبطال... مواجهة خارج التوقعات حسمها النضج الفرنسي
16:33 GMT
27 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260603/الحرس-الثوري-يعلن-قصف-أهداف-عسكرية-أمريكية-ويحذر-من-تكرار-أي-اعتداء-1113983326.html
الحرس الثوري يعلن قصف أهداف عسكرية أمريكية في إحدى دول الجوار ويحذر من تكرار أي اعتداء
الحرس الثوري يعلن قصف أهداف عسكرية أمريكية في إحدى دول الجوار ويحذر من تكرار أي اعتداء
سبوتنيك عربي
أكد الحرس الثوري الإيراني اليوم الأربعاء، استهدافه قاعدة جوية ومروحية أمريكية في إحدى دول المنطقة، إضافة إلى مقر الأسطول البحري الخامس الأمريكي، بهجمات صاروخية... 03.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-03T04:45+0000
2026-06-03T05:14+0000
رصد عسكري
إيران
أخبار إيران
الولايات المتحدة الأمريكية
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/03/14/1111687255_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_edb93925cba214ff6a178b72ebd8f4dc.jpg
ونقلت قناة "برس تي في" عن بيان العلاقات العامة للحرس الثوري الإيراني: "تم قصف قاعدة عسكرية أمريكية ومقر قيادة الأسطول الخامس الأمريكي بصواريخ وطائرات مسيرة ردًا على الهجمات الأمريكية". وأضاف البيان: "في وقت متأخر من الليلة الماضية استهدف الجيش الأمريكي المعتدي ناقلة نفط إيرانية قرب مضيق هرمز بقذيفة، مما أدى إلى إلحاق أضرار بغرفة محركاتها".وأشار البيان إلى أنه ردا على هذا العدوان وانتهاك لوائح مضيق هرمز، استهدف الحرس الثوري الإيراني بواسطة صواريخ بحرية سفينة تابعة للعدو الصهيوني الأمريكي، وهي سفينة "بانايا".وأعلنت القيادة المركزية الأمريكية فجر اليوم الأربعاء، أن قواتها دمرت عدداً من الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة الإيرانية، مدعيةً أنها أُطلقت باتجاه الكويت والبحرين.وذكرت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) في بيانٍ لها على منصة التواصل الاجتماعي "إكس"، أن صاروخين إيرانيين أُطلقا على الكويت لم يصلا وجهتهما أو دمرا أثناء التحليق، وأن الدفاعات الجوية الأمريكية والبحرينية اعترضت على الفور ثلاثة صواريخ أُطلقت على البحرين ".وقبل ذلك بقليل، ذكرت القيادة المركزية، أن القوات الجوية الأمريكية أسقطت ثلاث طائرات مسيرة انتحارية، زعمت أن إيران أطلقتها على بحارة مدنيين كانوا يعبرون المياه الإقليمية بشكل قانوني.القيادة المركزية الأمريكية: دمرنا صواريخ وطائرات مسيرة إيرانية أُطلقت على الكويت والبحرين
https://sarabic.ae/20260602/تصويت-برأيك-هل-نجحت-إيران-بلي-ذراع-إسرائيل-في-لبنان-برفع-ورقة-مضيقي-هرمز-وباب-المندب؟----1113958144.html
إيران
أخبار إيران
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/03/14/1111687255_161:0:1121:720_1920x0_80_0_0_00f45a42723ba990ce2d9315f053f3f1.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
رصد عسكري, إيران, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية
رصد عسكري, إيران, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية

الحرس الثوري يعلن قصف أهداف عسكرية أمريكية في إحدى دول الجوار ويحذر من تكرار أي اعتداء

04:45 GMT 03.06.2026 (تم التحديث: 05:14 GMT 03.06.2026)
الحرس الثوري الإيراني ، تم إطلاق صاروخ كجزء من تدريبات الحرس في الخليج الفارسي وخليج عمان.
الحرس الثوري الإيراني ، تم إطلاق صاروخ كجزء من تدريبات الحرس في الخليج الفارسي وخليج عمان. - سبوتنيك عربي, 1920, 03.06.2026
تابعنا عبر
أكد الحرس الثوري الإيراني اليوم الأربعاء، استهدافه قاعدة جوية ومروحية أمريكية في إحدى دول المنطقة، إضافة إلى مقر الأسطول البحري الخامس الأمريكي، بهجمات صاروخية وبالطائرات المسيّرة، ردا على استهداف الولايات المتحدة برجًا للاتصالات تابعًا له في جنوب جزيرة قشم بمقذوفات.
ونقلت قناة "برس تي في" عن بيان العلاقات العامة للحرس الثوري الإيراني: "تم قصف قاعدة عسكرية أمريكية ومقر قيادة الأسطول الخامس الأمريكي بصواريخ وطائرات مسيرة ردًا على الهجمات الأمريكية".
وأضاف البيان: "في وقت متأخر من الليلة الماضية استهدف الجيش الأمريكي المعتدي ناقلة نفط إيرانية قرب مضيق هرمز بقذيفة، مما أدى إلى إلحاق أضرار بغرفة محركاتها".
وأشار البيان إلى أنه ردا على هذا العدوان وانتهاك لوائح مضيق هرمز، استهدف الحرس الثوري الإيراني بواسطة صواريخ بحرية سفينة تابعة للعدو الصهيوني الأمريكي، وهي سفينة "بانايا".

وأضاف البيان: لقد حذرنا سابقاً من أنه في حال وقوع عدوان، سيكون الرد مختلفاً وأشدّ، وقد تصرفنا وفقاً لذلك. كان ينبغي أن تكون هذه الردود درساً مستفاداً، نؤكد مجددًا أن زعزعة أمن مضيق هرمز ستُكلّف الجيش الأمريكي المعتدي ثمنًا باهظًا.

منظر جوي للسواحل الإيرانية وجزيرة قشم في مضيق هرمز - سبوتنيك عربي, 1920, 02.06.2026
وسائط متعددة
تصويت... برأيك هل نجحت إيران بلي ذراع إسرائيل في لبنان برفع ورقة مضيقي هرمز وباب المندب؟
أمس, 09:39 GMT
وأعلنت القيادة المركزية الأمريكية فجر اليوم الأربعاء، أن قواتها دمرت عدداً من الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة الإيرانية، مدعيةً أنها أُطلقت باتجاه الكويت والبحرين.
وذكرت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) في بيانٍ لها على منصة التواصل الاجتماعي "إكس"، أن صاروخين إيرانيين أُطلقا على الكويت لم يصلا وجهتهما أو دمرا أثناء التحليق، وأن الدفاعات الجوية الأمريكية والبحرينية اعترضت على الفور ثلاثة صواريخ أُطلقت على البحرين ".
وقبل ذلك بقليل، ذكرت القيادة المركزية، أن القوات الجوية الأمريكية أسقطت ثلاث طائرات مسيرة انتحارية، زعمت أن إيران أطلقتها على بحارة مدنيين كانوا يعبرون المياه الإقليمية بشكل قانوني.
القيادة المركزية الأمريكية: دمرنا صواريخ وطائرات مسيرة إيرانية أُطلقت على الكويت والبحرين
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала