https://sarabic.ae/20260603/الحرس-الثوري-يعلن-قصف-أهداف-عسكرية-أمريكية-ويحذر-من-تكرار-أي-اعتداء-1113983326.html
الحرس الثوري يعلن قصف أهداف عسكرية أمريكية في إحدى دول الجوار ويحذر من تكرار أي اعتداء
الحرس الثوري يعلن قصف أهداف عسكرية أمريكية في إحدى دول الجوار ويحذر من تكرار أي اعتداء
سبوتنيك عربي
أكد الحرس الثوري الإيراني اليوم الأربعاء، استهدافه قاعدة جوية ومروحية أمريكية في إحدى دول المنطقة، إضافة إلى مقر الأسطول البحري الخامس الأمريكي، بهجمات صاروخية... 03.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-03T04:45+0000
2026-06-03T04:45+0000
2026-06-03T05:14+0000
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ونقلت قناة "برس تي في" عن بيان العلاقات العامة للحرس الثوري الإيراني: "تم قصف قاعدة عسكرية أمريكية ومقر قيادة الأسطول الخامس الأمريكي بصواريخ وطائرات مسيرة ردًا على الهجمات الأمريكية". وأضاف البيان: "في وقت متأخر من الليلة الماضية استهدف الجيش الأمريكي المعتدي ناقلة نفط إيرانية قرب مضيق هرمز بقذيفة، مما أدى إلى إلحاق أضرار بغرفة محركاتها".وأشار البيان إلى أنه ردا على هذا العدوان وانتهاك لوائح مضيق هرمز، استهدف الحرس الثوري الإيراني بواسطة صواريخ بحرية سفينة تابعة للعدو الصهيوني الأمريكي، وهي سفينة "بانايا".وأعلنت القيادة المركزية الأمريكية فجر اليوم الأربعاء، أن قواتها دمرت عدداً من الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة الإيرانية، مدعيةً أنها أُطلقت باتجاه الكويت والبحرين.وذكرت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) في بيانٍ لها على منصة التواصل الاجتماعي "إكس"، أن صاروخين إيرانيين أُطلقا على الكويت لم يصلا وجهتهما أو دمرا أثناء التحليق، وأن الدفاعات الجوية الأمريكية والبحرينية اعترضت على الفور ثلاثة صواريخ أُطلقت على البحرين ".وقبل ذلك بقليل، ذكرت القيادة المركزية، أن القوات الجوية الأمريكية أسقطت ثلاث طائرات مسيرة انتحارية، زعمت أن إيران أطلقتها على بحارة مدنيين كانوا يعبرون المياه الإقليمية بشكل قانوني.القيادة المركزية الأمريكية: دمرنا صواريخ وطائرات مسيرة إيرانية أُطلقت على الكويت والبحرين
https://sarabic.ae/20260602/تصويت-برأيك-هل-نجحت-إيران-بلي-ذراع-إسرائيل-في-لبنان-برفع-ورقة-مضيقي-هرمز-وباب-المندب؟----1113958144.html
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رصد عسكري, إيران, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية
رصد عسكري, إيران, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية
الحرس الثوري يعلن قصف أهداف عسكرية أمريكية في إحدى دول الجوار ويحذر من تكرار أي اعتداء
04:45 GMT 03.06.2026 (تم التحديث: 05:14 GMT 03.06.2026)
أكد الحرس الثوري الإيراني اليوم الأربعاء، استهدافه قاعدة جوية ومروحية أمريكية في إحدى دول المنطقة، إضافة إلى مقر الأسطول البحري الخامس الأمريكي، بهجمات صاروخية وبالطائرات المسيّرة، ردا على استهداف الولايات المتحدة برجًا للاتصالات تابعًا له في جنوب جزيرة قشم بمقذوفات.
ونقلت قناة "برس تي في" عن بيان العلاقات العامة للحرس الثوري الإيراني: "تم قصف قاعدة عسكرية أمريكية ومقر قيادة الأسطول الخامس الأمريكي بصواريخ وطائرات مسيرة ردًا على الهجمات الأمريكية".
وأضاف البيان: "في وقت متأخر من الليلة الماضية استهدف الجيش الأمريكي المعتدي ناقلة نفط إيرانية قرب مضيق هرمز بقذيفة، مما أدى إلى إلحاق أضرار بغرفة محركاتها".
وأشار البيان إلى أنه ردا على هذا العدوان وانتهاك لوائح مضيق هرمز، استهدف الحرس الثوري الإيراني بواسطة صواريخ بحرية سفينة تابعة للعدو الصهيوني الأمريكي، وهي سفينة "بانايا".
وأضاف البيان: لقد حذرنا سابقاً من أنه في حال وقوع عدوان، سيكون الرد مختلفاً وأشدّ، وقد تصرفنا وفقاً لذلك. كان ينبغي أن تكون هذه الردود درساً مستفاداً، نؤكد مجددًا أن زعزعة أمن مضيق هرمز ستُكلّف الجيش الأمريكي المعتدي ثمنًا باهظًا.
وأعلنت القيادة المركزية الأمريكية فجر اليوم الأربعاء، أن قواتها دمرت عدداً من الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة الإيرانية، مدعيةً أنها أُطلقت باتجاه الكويت والبحرين.
وذكرت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) في بيانٍ لها على منصة التواصل الاجتماعي "إكس"، أن صاروخين إيرانيين أُطلقا على الكويت لم يصلا وجهتهما أو دمرا أثناء التحليق، وأن الدفاعات الجوية الأمريكية
والبحرينية اعترضت على الفور ثلاثة صواريخ أُطلقت على البحرين ".
وقبل ذلك بقليل، ذكرت القيادة المركزية، أن القوات الجوية الأمريكية أسقطت ثلاث طائرات مسيرة انتحارية، زعمت أن إيران أطلقتها على بحارة مدنيين كانوا يعبرون المياه الإقليمية بشكل قانوني.