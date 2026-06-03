https://sarabic.ae/20260603/القيادة-المركزية-الأمريكية-دمرنا-صواريخ-وطائرات-مسيرة-إيرانية-أُطلقت-على-الكويت-والبحرين-1113982460.html

القيادة المركزية الأمريكية: دمرنا صواريخ وطائرات مسيرة إيرانية أُطلقت على الكويت والبحرين

القيادة المركزية الأمريكية: دمرنا صواريخ وطائرات مسيرة إيرانية أُطلقت على الكويت والبحرين

سبوتنيك عربي

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية فجر اليوم الأربعاء، أن قواتها دمرت عدداً من الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة الإيرانية، مدعيةً أنها أُطلقت باتجاه الكويت... 03.06.2026, سبوتنيك عربي

2026-06-03T01:00+0000

2026-06-03T01:00+0000

2026-06-03T01:57+0000

البحرين

القيادة المركزية الأمريكية

إيران

أخبار إيران

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وذكرت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) في بيانٍ لها على منصة التواصل الاجتماعي "إكس"، أن صاروخين إيرانيين أُطلقا على الكويت لم يصلا وجهتهما أو دمرا أثناء التحليق، وأن الدفاعات الجوية الأمريكية والبحرينية اعترضت على الفور ثلاثة صواريخ أُطلقت على البحرين ".وقبل ذلك بقليل، ذكرت القيادة المركزية، أن القوات الجوية الأمريكية أسقطت ثلاث طائرات مسيرة انتحارية، زعمت أن إيران أطلقتها على بحارة مدنيين كانوا يعبرون المياه الإقليمية بشكل قانوني.كانت وزارة الداخلية البحرينية، أعلنت فجر اليوم الأربعاء، إطلاق صفارات الإنذار في البلاد، وحثت السكان على التزام الهدوء والتوجه لأقرب مكان آمنا.وقالت الوزارة في منشور عبر صفحتها على منصة " إكس": "تم إطلاق صفارات الإنذار، نرجو من المواطنين والمقيمين الهدوء والتوجه لأقرب مكان آمنا ".تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مشاهد مصورة لإطلاق صواريخ في البحرين الكويت.

https://sarabic.ae/20260602/صفارات-الإنذار-تدوي-في-البحرين-والسلطات-توصي-السكان-بالتوجه-لأقرب-مكان-آمنا-فيديو-1113982332.html

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البحرين, القيادة المركزية الأمريكية, إيران, أخبار إيران