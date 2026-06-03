https://sarabic.ae/20260603/القيادة-المركزية-الأمريكية-دمرنا-صواريخ-وطائرات-مسيرة-إيرانية-أُطلقت-على-الكويت-والبحرين-1113982460.html
القيادة المركزية الأمريكية: دمرنا صواريخ وطائرات مسيرة إيرانية أُطلقت على الكويت والبحرين
القيادة المركزية الأمريكية: دمرنا صواريخ وطائرات مسيرة إيرانية أُطلقت على الكويت والبحرين
سبوتنيك عربي
أعلنت القيادة المركزية الأمريكية فجر اليوم الأربعاء، أن قواتها دمرت عدداً من الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة الإيرانية، مدعيةً أنها أُطلقت باتجاه الكويت... 03.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-03T01:00+0000
2026-06-03T01:00+0000
2026-06-03T01:57+0000
البحرين
القيادة المركزية الأمريكية
إيران
أخبار إيران
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وذكرت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) في بيانٍ لها على منصة التواصل الاجتماعي "إكس"، أن صاروخين إيرانيين أُطلقا على الكويت لم يصلا وجهتهما أو دمرا أثناء التحليق، وأن الدفاعات الجوية الأمريكية والبحرينية اعترضت على الفور ثلاثة صواريخ أُطلقت على البحرين ".وقبل ذلك بقليل، ذكرت القيادة المركزية، أن القوات الجوية الأمريكية أسقطت ثلاث طائرات مسيرة انتحارية، زعمت أن إيران أطلقتها على بحارة مدنيين كانوا يعبرون المياه الإقليمية بشكل قانوني.كانت وزارة الداخلية البحرينية، أعلنت فجر اليوم الأربعاء، إطلاق صفارات الإنذار في البلاد، وحثت السكان على التزام الهدوء والتوجه لأقرب مكان آمنا.وقالت الوزارة في منشور عبر صفحتها على منصة " إكس": "تم إطلاق صفارات الإنذار، نرجو من المواطنين والمقيمين الهدوء والتوجه لأقرب مكان آمنا ".تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مشاهد مصورة لإطلاق صواريخ في البحرين الكويت.
https://sarabic.ae/20260602/صفارات-الإنذار-تدوي-في-البحرين-والسلطات-توصي-السكان-بالتوجه-لأقرب-مكان-آمنا-فيديو-1113982332.html
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البحرين, القيادة المركزية الأمريكية, إيران, أخبار إيران
البحرين, القيادة المركزية الأمريكية, إيران, أخبار إيران
القيادة المركزية الأمريكية: دمرنا صواريخ وطائرات مسيرة إيرانية أُطلقت على الكويت والبحرين
01:00 GMT 03.06.2026 (تم التحديث: 01:57 GMT 03.06.2026)
أعلنت القيادة المركزية الأمريكية فجر اليوم الأربعاء، أن قواتها دمرت عدداً من الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة الإيرانية، مدعيةً أنها أُطلقت باتجاه الكويت والبحرين.
وذكرت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) في بيانٍ لها على منصة التواصل الاجتماعي "إكس"، أن صاروخين إيرانيين أُطلقا على الكويت لم يصلا وجهتهما أو دمرا أثناء التحليق، وأن الدفاعات الجوية الأمريكية
والبحرينية اعترضت على الفور ثلاثة صواريخ أُطلقت على البحرين ".
وقبل ذلك بقليل، ذكرت القيادة المركزية، أن القوات الجوية الأمريكية أسقطت ثلاث طائرات مسيرة انتحارية، زعمت أن إيران أطلقتها على بحارة مدنيين كانوا يعبرون المياه الإقليمية بشكل قانوني.
كانت وزارة الداخلية البحرينية، أعلنت فجر اليوم الأربعاء، إطلاق صفارات الإنذار في البلاد، وحثت السكان على التزام الهدوء والتوجه لأقرب مكان آمنا.
وقالت الوزارة في منشور عبر صفحتها على منصة " إكس": "تم إطلاق صفارات الإنذار
، نرجو من المواطنين والمقيمين الهدوء والتوجه لأقرب مكان آمنا ".
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مشاهد مصورة لإطلاق صواريخ في البحرين الكويت.