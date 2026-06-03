https://sarabic.ae/20260603/الكويت-تعلن-وفاة-شخص-وإصابة-آخرين-جراء-هجمات-إيرانية-وتؤكد-حقها-في-الرد-1113995967.html

الكويت تعلن وفاة شخص وإصابة آخرين جراء هجمات إيرانية وتؤكد حقها في الرد

الكويت تعلن وفاة شخص وإصابة آخرين جراء هجمات إيرانية وتؤكد حقها في الرد

سبوتنيك عربي

أعربت وزارة الخارجية الكويتية، اليوم الأربعاء، عن "إدانة واستنكار دولة الكويت، للاعتداءات الإيرانية الغاشمة والمتواصلة التي استُخدمت فيها الصواريخ الباليستية... 03.06.2026, سبوتنيك عربي

2026-06-03T09:59+0000

2026-06-03T09:59+0000

2026-06-03T09:59+0000

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وقالت الخارجية الكويتية، في بيان لها، إن "الهجمات الإيرانية استهدفت مجددًا منشآت مدنية وحيوية، من بينها مطار الكويت الدولي، ما أسفر عن وفاة أحد الأشخاص وإصابة آخرين، إلى جانب وقوع أضرار في منشآت حيوية تشمل بعثات دبلوماسية".وأكدت الوزارة، رفض دولة الكويت القاطع لهذه الهجمات العدوانية السافرة، والتي من شأنها زيادة حدة التصعيد ورفع مستوى التوتر في المنطقة، وتقويض أمنها واستقرارها، معتبرةً أنها تشكل خرقًا فاضحًا لقواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وقرار مجلس الأمن رقم 2817 لعام 2026.وشددت وزارة الخارجية، على أن "أمن دولة الكويت وسيادتها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أرضها يُعد خطًا أحمر لا يمكن المساس به"، مؤكدة أن تكرار هذه الاعتداءات يمثل نهجًا عدوانيًا منظّمًا، وهو ما لن تقبل به الكويت أو تتهاون حياله.كما أكدت الوزارة، أن دولة الكويت تحتفظ بحقها الكامل والأصيل في اتخاذ الإجراءات المناسبة للرد على هذه الاعتداءات، بما يتسق مع أحكام القانون الدولي، وبما يضمن حماية سيادتها وأمنها واستقرارها.وأعلنت الهيئة العامة للطيران المدني الكويتية، في وقت سابق اليوم، تفعيل خطة الطوارئ في مطار الكويت الدولي عقب تعرض مبنى الركاب "T1" لهجوم بطائرات مسيّرة وصواريخ.وأوضحت الهيئة، في بيان لها، أن الهجوم أسفر عن أضرار جسيمة في عدد من مرافق المطار، إلى جانب تسجيل إصابات بشرية، فيما باشرت الفرق المختصة تنفيذ إجراءات الاستجابة السريعة والتعامل مع تداعيات الحادث.وأكدت الهيئة، تعليق جميع الرحلات الجوية المغادرة والقادمة عبر المطار وتحويل عدد من الرحلات إلى مطارات بديلة حتى إشعار آخر، حفاظًا على سلامة المسافرين والعاملين واستمرارًا لتطبيق الإجراءات الأمنية والاحترازية.وأضافت أن الجهات المعنية تواصل تقييم حجم الأضرار ومتابعة الوضع الميداني، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية وفرق الطوارئ المختصة، تمهيدًا لإعادة تشغيل المطار فور التأكد من جاهزية المرافق وسلامة الحركة الجوية.بدوره، قال المتحدث الرسمي لوزارة الدفاع الكويتية، العقيد الركن سعود عبد العزيز العطوان، إن "عددًا من الطائرات المسيّرة المعادية استهدفت اليوم مبنى الركاب (T1) بمطار الكويت الدولي نتيجة العدوان الإيراني الآثم، ما أسفر عن أضرار مادية جسيمة في المبنى وإصابة عدد من الأشخاص".وأكد العطوان، أن "القوات المسلحة تتابع الموقف بالتنسيق مع الجهات المعنية، وهي في حالة جاهزية تامة للتعامل مع أي مستجدات، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للحفاظ على أمن البلاد واستقرارها".وأكد الحرس الثوري الإيراني، في وقت سابق اليوم، استهدافه قاعدة جوية ومروحية أمريكية في إحدى دول المنطقة، إضافة إلى مقر الأسطول البحري الخامس الأمريكي، بهجمات صاروخية وبالطائرات المسيّرة، ردّا على استهداف الولايات المتحدة برج اتصالات تابع له في جنوب جزيرة قشم بمقذوفات.ونقلت قناة "برس تي في" عن بيان العلاقات العامة للحرس الثوري الإيراني: "تم قصف قاعدة عسكرية أمريكية ومقر قيادة الأسطول الخامس الأمريكي بصواريخ وطائرات مسيرة ردًا على الهجمات الأمريكية".وأضاف البيان: "في وقت متأخر من الليلة الماضية استهدف الجيش الأمريكي المعتدي ناقلة نفط إيرانية قرب مضيق هرمز بقذيفة، مما أدى إلى إلحاق أضرار بغرفة محركاتها".وأشار البيان إلى أنه ردًّا على هذا العدوان وانتهاك لوائح مضيق هرمز، استهدف الحرس الثوري الإيراني بواسطة صواريخ بحرية سفينة تابعة للعدو الصهيوني الأمريكي، وهي سفينة "بانايا".وأضاف البيان: لقد حذرنا سابقًا من أنه في حال وقوع عدوان، سيكون الرد مختلفًا وأشدّ، وقد تصرفنا وفقاً لذلك. كان ينبغي أن تكون هذه الردود درسًا مستفادًا، نؤكد مجددًا أن زعزعة أمن مضيق هرمز ستُكلّف الجيش الأمريكي المعتدي ثمنًا باهظًا.وأعلنت القيادة المركزية الأمريكية فجر اليوم الأربعاء، أن قواتها دمرت عدداً من الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة الإيرانية، مدعيةً أنها أُطلقت باتجاه الكويت والبحرين.وذكرت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) في بيانٍ لها على منصة التواصل الاجتماعي "إكس"، أن صاروخين إيرانيين أُطلقا على الكويت لم يصلا وجهتهما أو دُمرا أثناء التحليق، وأن الدفاعات الجوية الأمريكية والبحرينية اعترضت على الفور ثلاثة صواريخ أُطلقت على البحرين ".وقبل ذلك بقليل، ذكرت القيادة المركزية، أن القوات الجوية الأمريكية أسقطت ثلاث طائرات مسيرة انتحارية، زعمت أن إيران أطلقتها على بحارة مدنيين كانوا يعبرون المياه الإقليمية بشكل قانوني.

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https://sarabic.ae/20260603/البحرين-تعلن-تدمير-3-صواريخ-وعدد-من-المسيّرات-الإيرانية-1113985252.html

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https://sarabic.ae/20260603/ترامب-يطالب-إيران-بتقديم-تنازلات-نووية-مكتوبة-كجزء-من-اتفاق-أولي-1113983063.html

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