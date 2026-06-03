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البحرين تعلن تدمير 3 صواريخ وعدد من المسيّرات الإيرانية
البحرين تعلن تدمير 3 صواريخ وعدد من المسيّرات الإيرانية
سبوتنيك عربي
أعلنت قوة دفاع البحرين، اليوم الأربعاء، أن "إيران تواصل، وفق وصفها، "نهجها العدائي الممنهج" من خلال هجمات بالصواريخ والطائرات المسيّرة استهدفت أعيانًا مدنية... 03.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-03T07:22+0000
2026-06-03T07:22+0000
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وأكدت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين، في بيان لها، أن "منظومات الدفاع الجوي تمكنت، بفضل الجاهزية القتالية العالية، من اعتراض وتدمير ثلاثة صواريخ وعدد من الطائرات المسيّرة"، مشيرة إلى أن جميع الأسلحة والوحدات العسكرية في أعلى درجات الاستعداد والجاهزية الدفاعية لحماية المملكة.ودعت القيادة العامة، المواطنين والمقيمين إلى توخي الحذر وعدم الاقتراب أو لمس أي أجسام غريبة أو مشبوهة قد تكون من مخلفات الهجمات، مع ضرورة الإبلاغ عنها فورًا للجهات المختصة.كما أوضحت أن عناصر وحدة هندسة الميدان الملكية على أهبة الاستعداد للتعامل الآمن مع أي أجسام أو مخلفات ناتجة عن الهجمات، حفاظًا على السلامة العامة.وشددت القيادة العامة على أن استهداف الأعيان المدنية والممتلكات الخاصة بالصواريخ والطائرات المسيّرة يمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني، مؤكدة فخرها واعتزازها بما أظهره منتسبو قوة الدفاع من جاهزية ويقظة في أداء مهامهم الوطنية.وأكدت القيادة المركزية الأمريكية، في وقت سابق اليوم، أن المزاعم التي نشرها الحرس الثوري الإيراني بشأن استهداف مقر الأسطول الخامس الأمريكي في البحرين وقاعدة جوية أمريكية في المنطقة بصواريخ وطائرات مسيّرة، غير صحيحة.وأوضحت القيادة المركزية، في بيان رسمي، أن "جميع الهجمات الإيرانية التي استهدفت القوات الأمريكية فشلت ولم تحقق أهدافها"، مشددة على أن القوات الأمريكية ما زالت في حالة تأهب وجاهزية كاملة للتصدي لأي اعتداء إيراني غير مبرر في المنطقة.وأكد الحرس الثوري الإيراني في وقت سابق اليوم، استهدافه قاعدة جوية ومروحية أمريكية في إحدى دول المنطقة، إضافة إلى مقر الأسطول البحري الخامس الأمريكي، بهجمات صاروخية وبالطائرات المسيّرة، ردّا على استهداف الولايات المتحدة برجًا للاتصالات تابعًا له في جنوب جزيرة قشم بمقذوفات.ونقلت قناة "برس تي في" عن بيان العلاقات العامة للحرس الثوري الإيراني: "تم قصف قاعدة عسكرية أمريكية ومقر قيادة الأسطول الخامس الأمريكي بصواريخ وطائرات مسيرة ردًا على الهجمات الأمريكية".وأضاف البيان: "في وقت متأخر من الليلة الماضية استهدف الجيش الأمريكي المعتدي ناقلة نفط إيرانية قرب مضيق هرمز بقذيفة، مما أدى إلى إلحاق أضرار بغرفة محركاتها".وأشار البيان إلى أنه ردًّا على هذا العدوان وانتهاك لوائح مضيق هرمز، استهدف الحرس الثوري الإيراني بواسطة صواريخ بحرية سفينة تابعة للعدو الصهيوني الأمريكي، وهي سفينة "بانايا".وأضاف البيان : لقد حذرنا سابقًا من أنه في حال وقوع عدوان، سيكون الرد مختلفاً وأشدّ، وقد تصرفنا وفقاً لذلك. كان ينبغي أن تكون هذه الردود درساً مستفادًا، نؤكد مجددًا أن زعزعة أمن مضيق هرمز ستُكلّف الجيش الأمريكي المعتدي ثمنًا باهظًا.واندلعت حرب أمريكية - إسرائيلية على إيران، في 28 فبراير/ شباط الماضي، استمرت نحو 40 يومًا، أسفرت عن اغتيال المرشد الأعلى علي خامنئي، ومقتل آلاف الإيرانيين، وتدمير مواقع في إسرائيل ومنشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط، علاوة على إغلاق مضيق هرمز، الذي يُعد من أهم ممرات الملاحة العالمية.وتوصلت واشنطن وطهران بوساطة باكستانية، في 8 أبريل/ نيسان الماضي، إلى تفاهم لوقف إطلاق النار، قبل أن تفرض الولايات المتحدة حصارًا بحريا على الموانئ الإيرانية المطلة على مضيق هرمز، فيما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لاحقًا، تمديد الهدنة إلى حين انتهاء المفاوضات، مع الإبقاء على الحصار البحري.
https://sarabic.ae/20260603/شلل-في-الحركة-الجوية-بالكويتأضرار-وإصابات-إثر-استهداف-مبنى-ركاب-المطار-الدولي-1113984358.html
https://sarabic.ae/20260603/القيادة-المركزية-الأمريكية-دمرنا-صواريخ-وطائرات-مسيرة-إيرانية-أُطلقت-على-الكويت-والبحرين-1113982460.html
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البحرين, إيران, أخبار إيران, الحرس الثوري الإيراني, أخبار العالم الآن, العالم العربي
البحرين, إيران, أخبار إيران, الحرس الثوري الإيراني, أخبار العالم الآن, العالم العربي

البحرين تعلن تدمير 3 صواريخ وعدد من المسيّرات الإيرانية

07:22 GMT 03.06.2026
© Sputnik . MOHAMED HEMEDAمملكة البحرين تعلن نجاح إطلاق "المنذر" أول قمر صناعي بحريني صمم ونفذ في مملكة البحرين
مملكة البحرين تعلن نجاح إطلاق المنذر أول قمر صناعي بحريني صمم ونفذ في مملكة البحرين - سبوتنيك عربي, 1920, 03.06.2026
© Sputnik . MOHAMED HEMEDA
تابعنا عبر
أعلنت قوة دفاع البحرين، اليوم الأربعاء، أن "إيران تواصل، وفق وصفها، "نهجها العدائي الممنهج" من خلال هجمات بالصواريخ والطائرات المسيّرة استهدفت أعيانًا مدنية داخل مملكة البحرين".
وأكدت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين، في بيان لها، أن "منظومات الدفاع الجوي تمكنت، بفضل الجاهزية القتالية العالية، من اعتراض وتدمير ثلاثة صواريخ وعدد من الطائرات المسيّرة"، مشيرة إلى أن جميع الأسلحة والوحدات العسكرية في أعلى درجات الاستعداد والجاهزية الدفاعية لحماية المملكة.
ودعت القيادة العامة، المواطنين والمقيمين إلى توخي الحذر وعدم الاقتراب أو لمس أي أجسام غريبة أو مشبوهة قد تكون من مخلفات الهجمات، مع ضرورة الإبلاغ عنها فورًا للجهات المختصة.
كما أوضحت أن عناصر وحدة هندسة الميدان الملكية على أهبة الاستعداد للتعامل الآمن مع أي أجسام أو مخلفات ناتجة عن الهجمات، حفاظًا على السلامة العامة.
وشددت القيادة العامة على أن استهداف الأعيان المدنية والممتلكات الخاصة بالصواريخ والطائرات المسيّرة يمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني، مؤكدة فخرها واعتزازها بما أظهره منتسبو قوة الدفاع من جاهزية ويقظة في أداء مهامهم الوطنية.
وأكدت القيادة المركزية الأمريكية، في وقت سابق اليوم، أن المزاعم التي نشرها الحرس الثوري الإيراني بشأن استهداف مقر الأسطول الخامس الأمريكي في البحرين وقاعدة جوية أمريكية في المنطقة بصواريخ وطائرات مسيّرة، غير صحيحة.
الكويت - سبوتنيك عربي, 1920, 03.06.2026
شلل في الحركة الجوية بالكويت...أضرار وإصابات إثر استهداف مبنى ركاب المطار الدولي
06:09 GMT
وأوضحت القيادة المركزية، في بيان رسمي، أن "جميع الهجمات الإيرانية التي استهدفت القوات الأمريكية فشلت ولم تحقق أهدافها"، مشددة على أن القوات الأمريكية ما زالت في حالة تأهب وجاهزية كاملة للتصدي لأي اعتداء إيراني غير مبرر في المنطقة.
وأكد الحرس الثوري الإيراني في وقت سابق اليوم، استهدافه قاعدة جوية ومروحية أمريكية في إحدى دول المنطقة، إضافة إلى مقر الأسطول البحري الخامس الأمريكي، بهجمات صاروخية وبالطائرات المسيّرة، ردّا على استهداف الولايات المتحدة برجًا للاتصالات تابعًا له في جنوب جزيرة قشم بمقذوفات.
ونقلت قناة "برس تي في" عن بيان العلاقات العامة للحرس الثوري الإيراني: "تم قصف قاعدة عسكرية أمريكية ومقر قيادة الأسطول الخامس الأمريكي بصواريخ وطائرات مسيرة ردًا على الهجمات الأمريكية".
حاملة طائرات أمريكية - سبوتنيك عربي, 1920, 03.06.2026
القيادة المركزية الأمريكية: دمرنا صواريخ وطائرات مسيرة إيرانية أُطلقت على الكويت والبحرين
01:00 GMT
وأضاف البيان: "في وقت متأخر من الليلة الماضية استهدف الجيش الأمريكي المعتدي ناقلة نفط إيرانية قرب مضيق هرمز بقذيفة، مما أدى إلى إلحاق أضرار بغرفة محركاتها".
وأشار البيان إلى أنه ردًّا على هذا العدوان وانتهاك لوائح مضيق هرمز، استهدف الحرس الثوري الإيراني بواسطة صواريخ بحرية سفينة تابعة للعدو الصهيوني الأمريكي، وهي سفينة "بانايا".
وأضاف البيان : لقد حذرنا سابقًا من أنه في حال وقوع عدوان، سيكون الرد مختلفاً وأشدّ، وقد تصرفنا وفقاً لذلك. كان ينبغي أن تكون هذه الردود درساً مستفادًا، نؤكد مجددًا أن زعزعة أمن مضيق هرمز ستُكلّف الجيش الأمريكي المعتدي ثمنًا باهظًا.
البحرين - سبوتنيك عربي, 1920, 02.06.2026
البحرين تمنع سفر مواطنيها إلى العراق وإيران
أمس, 14:47 GMT
واندلعت حرب أمريكية - إسرائيلية على إيران، في 28 فبراير/ شباط الماضي، استمرت نحو 40 يومًا، أسفرت عن اغتيال المرشد الأعلى علي خامنئي، ومقتل آلاف الإيرانيين، وتدمير مواقع في إسرائيل ومنشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط، علاوة على إغلاق مضيق هرمز، الذي يُعد من أهم ممرات الملاحة العالمية.
وتوصلت واشنطن وطهران بوساطة باكستانية، في 8 أبريل/ نيسان الماضي، إلى تفاهم لوقف إطلاق النار، قبل أن تفرض الولايات المتحدة حصارًا بحريا على الموانئ الإيرانية المطلة على مضيق هرمز، فيما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لاحقًا، تمديد الهدنة إلى حين انتهاء المفاوضات، مع الإبقاء على الحصار البحري.
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