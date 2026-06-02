البحرين تمنع سفر مواطنيها إلى العراق وإيران

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
صدى الحياة
من الفضاء إلى القضاء.. المرأة الإماراتية تعيد صياغة المعادلة
08:29 GMT
29 د
قوانين الاقتصاد
خبير: تهديد الولايات المتحدة لعمان مقصود به فرض عقوبات اقتصادية
09:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
ما مدى تأثير النوم على صحة دماغ الإنسان؟
09:33 GMT
9 د
مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
09:42 GMT
18 د
بين بيروت والقاهرة
تنسيق مصري-إماراتي يسبق اتفاقاً أميركياً ايرانياً وشيكاً... في لبنان... ملف اليونيفيل يثير مخاوف من فراغ أمني في الجنوب، فماذا عن البديل؟
10:00 GMT
63 د
نبض افريقيا
الجزائر والمغرب وتونس تواجه تراجعاً حاداً في معدلات المواليد وتتجه نحو الشيخوخة
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
11:49 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
أناشيد النصر والوطن: أغاني الحرب بين روسيا والعالم العربي
12:03 GMT
30 د
مساحة حرة
موسيقى تشبه حبوب الهلوسة.. المخدرات الرقمية خطر يهدد الشباب
12:34 GMT
25 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
قريبا سنركب الروبوت وننطلق... والصحة العالمية تدق ناقوس الخطر من تفشي "إيبولا"
16:31 GMT
29 د
بلا قيود
خبير نووي: استهداف كييف لمحطة زابوروجيا النووية يشكل تهديدا كارثيا لكل أوروبا
17:00 GMT
59 د
روسيا والعالم العربي
الأبعاد الاقتصادية لدخول الروبل الروسي سوق المدفوعات الرقمية بمصر؟
18:00 GMT
29 د
شؤون عسكرية
لماذا أمريكا متخوفة من فرار جهاديي "داعش" من سجون سوريا؟
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
روسيا والعالم العربي
الأبعاد الاقتصادية لدخول الروبل الروسي سوق المدفوعات الرقمية بمصر؟
08:31 GMT
30 د
نبض افريقيا
الجزائر والمغرب وتونس تواجه تراجعاً حاداً في معدلات المواليد وتتجه نحو الشيخوخة
09:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
انفجارات النجوم الميتة التي تؤكد مدى ديناميكية الكون
09:48 GMT
6 د
الحدث من سبوتنيك
حربٌ نفسية ومعركة وعي بين لبنان واسرائيل …هل تعيد السيارات الصينية رسم خريطة العالمية؟
10:00 GMT
63 د
من الملعب
نهائي دوري الأبطال... مواجهة خارج التوقعات حسمها النضج الفرنسي
11:03 GMT
27 د
شؤون عسكرية
لماذا أمريكا متخوفة من فرار جهاديي "داعش" من سجون سوريا؟
11:31 GMT
30 د
صدى الحياة
"الفرصة الروسية" للعرب: بين القانون والمبادرات الجديدة
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مخاطر إدمان الأطفال الانترنت والأجهزة الإلكترونية
12:32 GMT
18 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
12:51 GMT
9 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
16:03 GMT
8 د
مساحة حرة
السينما تقاوم الصمت: كيف فرضت القضية الفلسطينية حضورها في مهرجان "كان" 2026؟
16:11 GMT
29 د
مرايا العلوم
عوائد مخلفات الطيور البحرية وأسرَّة العصر الحجري وأول من اكتشف معدنا
16:41 GMT
19 د
بلا قيود
لماذا تهتم دمشق بوجود القوات الروسية في البلاد؟ خبير يجيب
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
سوريا تطلب رفع العقوبات.. ما فرص الاستجابة الأمريكية؟
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
سائق شاحنة يثير جدلا واسعا في مصر بعد ظهوره وهو يرقص أثناء القيادة
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260602/البحرين-تمنع-سفر-مواطنيها-إلى-العراق-وإيران-1113967359.html
البحرين تمنع سفر مواطنيها إلى العراق وإيران
البحرين تمنع سفر مواطنيها إلى العراق وإيران
سبوتنيك عربي
قررت وزارة الداخلية البحرينية منع سفر المواطنين إلى إيران والعراق حتى إشعار آخر، بدعوى توتر الأوضاع الأمنية. 02.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-02T14:47+0000
2026-06-02T14:47+0000
أخبار العراق اليوم
البحرين
العالم العربي
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0b/1b/1107556551_0:0:1568:883_1920x0_80_0_0_e77e09dc331e2f136ad0d774a8e4ae7f.jpg
ونقلت وكالة الأنباء البحرينية "بنا"، اليوم الثلاثاء، عن الداخلية البحرينية، أنه "انطلاقا من الحرص على حفظ أمن الوطن وسلامة كافة المواطنين، تعلن وزارة الداخلية أنه تقرر منع سفر المواطنين إلى كل من الجمهورية الإسلامية الإيرانية وجمهورية العراق، وذلك حتى إشعار آخر".وتابعت الوزارة البحرينية: "سنتخذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين للتعليمات الجديدة".وفي سياق متصل، أعلنت "هيئة إدارة مضيق هرمز" الإيرانية، أن "أكثر من 300 سفينة غير إيرانية، تقدمت بطلبات للحصول على تصاريح عبور، منذ بدء عمل الهيئة أواخر أبريل (نيسان الماضي)، في مؤشر على استمرار النشاط الملاحي عبر أحد أهم الممرات البحرية".وبحسب بيانات الهيئة، "استحوذت السفن المغادرة من الخليج على النسبة الأكبر من الطلبات بواقع 77%، مقابل 23% للسفن المتجهة إلى داخله".وأكدت "هيئة إدارة مضيق هرمز" الإيرانية أن "سياسات تنظيم الملاحة لا تسمح لها بمنح تصاريح عبور للسفن التابعة للدول التي تصنفها إيران ضمن الدول المعادية، انسجامًا مع السياسات الرسمية للجمهورية الإسلامية".وكان إبراهيم عزيزي، رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، أكد أن بلاده "لا تنوي جعل مضيق هرمز موضوعًا للمفاوضات أو المساومة"، وفق تعبيره.وقال عزيزي في تصريحات لوكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك": "لا نية لدينا لاستخدام هذه المسألة كأداة للمفاوضات أو الإعلان عن إمكانية تغيير آليات التنظيم المطبّقة اليوم في مضيق هرمز، أثناء المفاوضات أو بعدها".وأضاف أنه "في ظل الظروف الاستثنائية والقيود المرتبطة بحالات الحرب، سيتم منح الأولوية في تراخيص العبور للسفن التابعة للدول الحليفة أو المرتبطة بمصالح مشتركة مع إيران، بما ينسجم مع الاعتبارات الأمنية والسياسية المعتمدة لدى طهران".يذكر أن التصعيد المتعلق بإيران، أدى إلى إغلاق فعلي لمضيق هرمز، الذي يعد مسارًا رئيسيًا لإمدادات النفط والغاز الطبيعي المسال من دول الخليج العربي إلى الأسواق العالمية، كما انعكس ذلك على مستويات تصدير وإنتاج النفط لدول المنطقة.وعلى خلفية إغلاق المضيق، تشهد معظم دول العالم ارتفاعًا في أسعار الوقود والمنتجات الصناعية.
https://sarabic.ae/20260601/قاليباف-الحصار-البحري-على-إيران-يفضح-عدم-التزام-واشنطن-بوقف-النار-والحساب-قادم-1113930656.html
https://sarabic.ae/20260418/سنتكوم-الحصار-البحري-أدى-إلى-توقف-كامل-للتجارة-البحرية-من-وإلى-إيران-1112677814.html
البحرين
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0b/1b/1107556551_175:0:1568:1045_1920x0_80_0_0_95de24c6dbfdd05d3692b542367fa01d.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أخبار العراق اليوم, البحرين, العالم العربي, الأخبار
أخبار العراق اليوم, البحرين, العالم العربي, الأخبار

البحرين تمنع سفر مواطنيها إلى العراق وإيران

14:47 GMT 02.06.2026
© Photo / Unsplash/ Ondrej Bocek البحرين
البحرين - سبوتنيك عربي, 1920, 02.06.2026
© Photo / Unsplash/ Ondrej Bocek
تابعنا عبر
قررت وزارة الداخلية البحرينية منع سفر المواطنين إلى إيران والعراق حتى إشعار آخر، بدعوى توتر الأوضاع الأمنية.
ونقلت وكالة الأنباء البحرينية "بنا"، اليوم الثلاثاء، عن الداخلية البحرينية، أنه "انطلاقا من الحرص على حفظ أمن الوطن وسلامة كافة المواطنين، تعلن وزارة الداخلية أنه تقرر منع سفر المواطنين إلى كل من الجمهورية الإسلامية الإيرانية وجمهورية العراق، وذلك حتى إشعار آخر".
وتابعت الوزارة البحرينية: "سنتخذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين للتعليمات الجديدة".
رئيس البرلمان الإيراني، محمد باقر قاليباف - سبوتنيك عربي, 1920, 01.06.2026
قاليباف: الحصار البحري على إيران يفضح عدم التزام واشنطن بوقف النار.. والحساب قادم
أمس, 09:34 GMT
وفي سياق متصل، أعلنت "هيئة إدارة مضيق هرمز" الإيرانية، أن "أكثر من 300 سفينة غير إيرانية، تقدمت بطلبات للحصول على تصاريح عبور، منذ بدء عمل الهيئة أواخر أبريل (نيسان الماضي)، في مؤشر على استمرار النشاط الملاحي عبر أحد أهم الممرات البحرية".
وبحسب بيانات الهيئة، "استحوذت السفن المغادرة من الخليج على النسبة الأكبر من الطلبات بواقع 77%، مقابل 23% للسفن المتجهة إلى داخله".
وأكدت "هيئة إدارة مضيق هرمز" الإيرانية أن "سياسات تنظيم الملاحة لا تسمح لها بمنح تصاريح عبور للسفن التابعة للدول التي تصنفها إيران ضمن الدول المعادية، انسجامًا مع السياسات الرسمية للجمهورية الإسلامية".
وكان إبراهيم عزيزي، رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، أكد أن بلاده "لا تنوي جعل مضيق هرمز موضوعًا للمفاوضات أو المساومة"، وفق تعبيره.
وقال عزيزي في تصريحات لوكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك": "لا نية لدينا لاستخدام هذه المسألة كأداة للمفاوضات أو الإعلان عن إمكانية تغيير آليات التنظيم المطبّقة اليوم في مضيق هرمز، أثناء المفاوضات أو بعدها".
سفينة صواريخ وغواصة حاملة للصواريخ الموجهة تابعة للأسطول الأمريكي في مضيق هرمز - سبوتنيك عربي, 1920, 18.04.2026
"سنتكوم": الحصار البحري أدى إلى توقف كامل للتجارة البحرية من وإلى إيران
18 أبريل, 21:14 GMT
وأضاف أنه "في ظل الظروف الاستثنائية والقيود المرتبطة بحالات الحرب، سيتم منح الأولوية في تراخيص العبور للسفن التابعة للدول الحليفة أو المرتبطة بمصالح مشتركة مع إيران، بما ينسجم مع الاعتبارات الأمنية والسياسية المعتمدة لدى طهران".
يذكر أن التصعيد المتعلق بإيران، أدى إلى إغلاق فعلي لمضيق هرمز، الذي يعد مسارًا رئيسيًا لإمدادات النفط والغاز الطبيعي المسال من دول الخليج العربي إلى الأسواق العالمية، كما انعكس ذلك على مستويات تصدير وإنتاج النفط لدول المنطقة.
وعلى خلفية إغلاق المضيق، تشهد معظم دول العالم ارتفاعًا في أسعار الوقود والمنتجات الصناعية.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала