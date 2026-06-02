البحرين تمنع سفر مواطنيها إلى العراق وإيران

سبوتنيك عربي

قررت وزارة الداخلية البحرينية منع سفر المواطنين إلى إيران والعراق حتى إشعار آخر، بدعوى توتر الأوضاع الأمنية. 02.06.2026, سبوتنيك عربي

ونقلت وكالة الأنباء البحرينية "بنا"، اليوم الثلاثاء، عن الداخلية البحرينية، أنه "انطلاقا من الحرص على حفظ أمن الوطن وسلامة كافة المواطنين، تعلن وزارة الداخلية أنه تقرر منع سفر المواطنين إلى كل من الجمهورية الإسلامية الإيرانية وجمهورية العراق، وذلك حتى إشعار آخر".وتابعت الوزارة البحرينية: "سنتخذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين للتعليمات الجديدة".وفي سياق متصل، أعلنت "هيئة إدارة مضيق هرمز" الإيرانية، أن "أكثر من 300 سفينة غير إيرانية، تقدمت بطلبات للحصول على تصاريح عبور، منذ بدء عمل الهيئة أواخر أبريل (نيسان الماضي)، في مؤشر على استمرار النشاط الملاحي عبر أحد أهم الممرات البحرية".وبحسب بيانات الهيئة، "استحوذت السفن المغادرة من الخليج على النسبة الأكبر من الطلبات بواقع 77%، مقابل 23% للسفن المتجهة إلى داخله".وأكدت "هيئة إدارة مضيق هرمز" الإيرانية أن "سياسات تنظيم الملاحة لا تسمح لها بمنح تصاريح عبور للسفن التابعة للدول التي تصنفها إيران ضمن الدول المعادية، انسجامًا مع السياسات الرسمية للجمهورية الإسلامية".وكان إبراهيم عزيزي، رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، أكد أن بلاده "لا تنوي جعل مضيق هرمز موضوعًا للمفاوضات أو المساومة"، وفق تعبيره.وقال عزيزي في تصريحات لوكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك": "لا نية لدينا لاستخدام هذه المسألة كأداة للمفاوضات أو الإعلان عن إمكانية تغيير آليات التنظيم المطبّقة اليوم في مضيق هرمز، أثناء المفاوضات أو بعدها".وأضاف أنه "في ظل الظروف الاستثنائية والقيود المرتبطة بحالات الحرب، سيتم منح الأولوية في تراخيص العبور للسفن التابعة للدول الحليفة أو المرتبطة بمصالح مشتركة مع إيران، بما ينسجم مع الاعتبارات الأمنية والسياسية المعتمدة لدى طهران".يذكر أن التصعيد المتعلق بإيران، أدى إلى إغلاق فعلي لمضيق هرمز، الذي يعد مسارًا رئيسيًا لإمدادات النفط والغاز الطبيعي المسال من دول الخليج العربي إلى الأسواق العالمية، كما انعكس ذلك على مستويات تصدير وإنتاج النفط لدول المنطقة.وعلى خلفية إغلاق المضيق، تشهد معظم دول العالم ارتفاعًا في أسعار الوقود والمنتجات الصناعية.

