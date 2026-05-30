برلماني إيراني: إيران لا تنوي جعل مضيق هرمز موضوعا للمفاوضات أو المساومة

أكد رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني إبراهيم عزيزي، أن بلاده لا تنوي جعل مضيق هرمز موضوعًا للمفاوضات أو المساومة.

وقال عزيزي في تصريحات لـ"سبوتنيك": "لا نية لدينا لاستخدام هذه المسألة كأداة للمفاوضات، أو الإعلان عن إمكانية تغيير آليات التنظيم المطبقة اليوم في مضيق هرمز أثناء المفاوضات أو بعدها".يُذكر أن التصعيد المتعلق بإيران قد أدى إلى إغلاق فعلي لمضيق هرمز، الذي يعد مسارًا رئيسياً لإمدادات النفط والغاز الطبيعي المسال من دول الخليج العربي إلى الأسواق العالمية، كما انعكس ذلك على مستويات تصدير وإنتاج النفط لدول المنطقة.وعلى خلفية إغلاق المضيق، تشهد معظم دول العالم ارتفاعًا في أسعار الوقود والمنتجات الصناعية.

