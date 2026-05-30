https://sarabic.ae/20260530/برلماني-إيراني-إيران-لا-تنوي-جعل-مضيق-هرمز-موضوعا-للمفاوضات-أو-المساومة-1113903200.html
برلماني إيراني: إيران لا تنوي جعل مضيق هرمز موضوعا للمفاوضات أو المساومة
برلماني إيراني: إيران لا تنوي جعل مضيق هرمز موضوعا للمفاوضات أو المساومة
سبوتنيك عربي
أكد رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني إبراهيم عزيزي، أن بلاده لا تنوي جعل مضيق هرمز موضوعًا للمفاوضات أو المساومة. 30.05.2026, سبوتنيك عربي
2026-05-30T22:45+0000
2026-05-30T22:45+0000
2026-05-30T23:06+0000
مضيق هرمز
إيران
أخبار إيران
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/05/04/1113097875_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_5f70c4ddfb1c0eaafeefc0ebdcd3d7eb.jpg
وقال عزيزي في تصريحات لـ"سبوتنيك": "لا نية لدينا لاستخدام هذه المسألة كأداة للمفاوضات، أو الإعلان عن إمكانية تغيير آليات التنظيم المطبقة اليوم في مضيق هرمز أثناء المفاوضات أو بعدها".يُذكر أن التصعيد المتعلق بإيران قد أدى إلى إغلاق فعلي لمضيق هرمز، الذي يعد مسارًا رئيسياً لإمدادات النفط والغاز الطبيعي المسال من دول الخليج العربي إلى الأسواق العالمية، كما انعكس ذلك على مستويات تصدير وإنتاج النفط لدول المنطقة.وعلى خلفية إغلاق المضيق، تشهد معظم دول العالم ارتفاعًا في أسعار الوقود والمنتجات الصناعية.
https://sarabic.ae/20260530/هيغسيث-الولايات-المتحدة-ستعتبر-أي-اتفاق-مع-إيران-اتفاقًا-جيدًا-1113880258.html
إيران
أخبار إيران
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/05/04/1113097875_12:0:2743:2048_1920x0_80_0_0_1557f14f3fb92722c069c915881c7cf5.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
مضيق هرمز, إيران, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
مضيق هرمز, إيران, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
برلماني إيراني: إيران لا تنوي جعل مضيق هرمز موضوعا للمفاوضات أو المساومة
22:45 GMT 30.05.2026 (تم التحديث: 23:06 GMT 30.05.2026)
أكد رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني إبراهيم عزيزي، أن بلاده لا تنوي جعل مضيق هرمز موضوعًا للمفاوضات أو المساومة.
وقال عزيزي في تصريحات لـ"سبوتنيك": "لا نية لدينا لاستخدام هذه المسألة كأداة للمفاوضات، أو الإعلان عن إمكانية تغيير آليات التنظيم المطبقة اليوم في مضيق هرمز
أثناء المفاوضات أو بعدها".
يُذكر أن التصعيد المتعلق بإيران قد أدى إلى إغلاق فعلي لمضيق هرمز، الذي يعد مسارًا رئيسياً لإمدادات النفط والغاز الطبيعي المسال من دول الخليج العربي إلى الأسواق العالمية، كما انعكس ذلك على مستويات تصدير وإنتاج النفط لدول المنطقة.
وعلى خلفية إغلاق المضيق، تشهد معظم دول العالم ارتفاعًا في أسعار الوقود والمنتجات الصناعية.