قاليباف: الحصار البحري على إيران يفضح عدم التزام واشنطن بوقف النار.. والحساب قادم

سبوتنيك عربي

قال رئيس البرلمان الإيراني، محمد باقر قاليباف، اليوم الاثنين، إن الحصار البحري المفروض على طهران، واستمرار ما وصفه بتصعيد جرائم الحرب في لبنان من قبل إسرائيل،...

2026-06-01T09:34+0000

وأضاف قاليباف عبر منصة "إكس"، أن التطورات الميدانية الأخيرة تؤكد استمرار الضغوط والتصعيد في المنطقة رغم الحديث عن التهدئة، معتبرًا أن ما يجري يكشف حقيقة المواقف الأمريكية تجاه مسار وقف إطلاق النار.وكانت طهران ألقت، اليوم الاثنين، باللوم في بطء وتيرة الجهود الرامية إلى إنهاء الصراع الأمريكي الإيراني على انعدام الثقة، والمواقف المتضاربة من جانب واشنطن، واستمرار الهجمات الإسرائيلية في المنطقة.وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، في مؤتمر صحفي: "بدأت المفاوضات وسط شكوك وانعدام ثقة شديدين، ويجري تبادل الرسائل في هذا الجو"، مضيفًا أن البلدين لم يتوصلا بعد إلى اتفاق نهائي.وصرح بقائي بأنه "إذا كانت الرسائل المتضاربة جزءًا من تكتيك تفاوضي أمريكي، فلن تتعاون مع إيران، أما إذا كانت تعكس حالة من الفوضى داخل الإدارة الأمريكية، فعلى واشنطن أن تتخذ موقفا واضحا وحاسما في أسرع وقت ممكن".وجاءت تصريحاته بشأن لبنان عقب أمر أصدره رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، للجيش باستئناف الضربات على الضاحية الجنوبية لبيروت.ولفت إلى أن "أمريكا تنتهك وقف إطلاق النار عبر شن هجمات على المحافظات الجنوبية الإيرانية"، موضحا أن "هذا السلوك يعمّق انعدام الثقة ويخوّل إيران اتخاذ تدابير دفاعية مماثلة بموجب مبدأ الدفاع عن النفس".وأعلن الجيش الأمريكي عن قصفه مواقع عسكرية إيرانية في نهاية الأسبوع، فيما أعلن الحرس الثوري الإيراني، اليوم الاثنين، أنه استهدف قاعدة أمريكية في الكويت ردا على ذلك.

