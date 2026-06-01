القوات الروسية تحرر بلدة تيخونوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية- وزارة الدفاع
أمساليوم
بث مباشر
قاليباف: الحصار البحري على إيران يفضح عدم التزام واشنطن بوقف النار.. والحساب قادم
سبوتنيك عربي
© AP Photo / Bilal Hussein رئيس البرلمان الإيراني، محمد باقر قاليباف
قال رئيس البرلمان الإيراني، محمد باقر قاليباف، اليوم الاثنين، إن الحصار البحري المفروض على طهران، واستمرار ما وصفه بتصعيد جرائم الحرب في لبنان من قبل إسرائيل، يمثلان دليلا واضحا على عدم التزام الولايات المتحدة باتفاق وقف إطلاق النار.
وأضاف قاليباف عبر منصة "إكس"، أن التطورات الميدانية الأخيرة تؤكد استمرار الضغوط والتصعيد في المنطقة رغم الحديث عن التهدئة، معتبرًا أن ما يجري يكشف حقيقة المواقف الأمريكية تجاه مسار وقف إطلاق النار.
وأردف كبير المفاوضين الإيرانيين في تغريدته، أن "لكل خيار ثمن، وسيُدفع الحساب لا محالة".
وكانت طهران ألقت، اليوم الاثنين، باللوم في بطء وتيرة الجهود الرامية إلى إنهاء الصراع الأمريكي الإيراني على انعدام الثقة، والمواقف المتضاربة من جانب واشنطن، واستمرار الهجمات الإسرائيلية في المنطقة.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، في مؤتمر صحفي: "بدأت المفاوضات وسط شكوك وانعدام ثقة شديدين، ويجري تبادل الرسائل في هذا الجو"، مضيفًا أن البلدين لم يتوصلا بعد إلى اتفاق نهائي.
وأضاف أن "الطرف الآخر يغيّر مواقفه باستمرار ويطرح مطالب جديدة أو متناقضة، ومن الطبيعي أن يؤدي هذا الوضع إلى إطالة أمد المفاوضات".
المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي
إيران: إنهاء الحصار البحري وإعادة إعمار المناطق المتضررة ضمن التفاهمات المطروحة مع واشنطن
08:10 GMT
وصرح بقائي بأنه "إذا كانت الرسائل المتضاربة جزءًا من تكتيك تفاوضي أمريكي، فلن تتعاون مع إيران، أما إذا كانت تعكس حالة من الفوضى داخل الإدارة الأمريكية، فعلى واشنطن أن تتخذ موقفا واضحا وحاسما في أسرع وقت ممكن".
وأشار إلى أن طهران تعتبر تحركات إسرائيل في المنطقة، بما فيها لبنان، جزءا لا يتجزأ من تحركات أمريكا، مشددا أن "أي اتفاق لإنهاء الصراع الإقليمي يجب أن يتضمن تنفيذ وقف إطلاق النار في لبنان".
وجاءت تصريحاته بشأن لبنان عقب أمر أصدره رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، للجيش باستئناف الضربات على الضاحية الجنوبية لبيروت.
الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب
ترامب: إيران ترغب بإبرام اتفاق وسيكون ذلك مفيدا لنا
05:38 GMT
كما أكد بقائي أنه "لم تجرِ أي مفاوضات بعد بشأن تفاصيل الملف النووي"، وقال إن "طهران تسعى لتحقيق مطلبها الأساسي بالإفراج عن أموالها المجمدة".
ولفت إلى أن "أمريكا تنتهك وقف إطلاق النار عبر شن هجمات على المحافظات الجنوبية الإيرانية"، موضحا أن "هذا السلوك يعمّق انعدام الثقة ويخوّل إيران اتخاذ تدابير دفاعية مماثلة بموجب مبدأ الدفاع عن النفس".
وأعلن الجيش الأمريكي عن قصفه مواقع عسكرية إيرانية في نهاية الأسبوع، فيما أعلن الحرس الثوري الإيراني، اليوم الاثنين، أنه استهدف قاعدة أمريكية في الكويت ردا على ذلك.
