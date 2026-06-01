إيران: إنهاء الحصار البحري وإعادة إعمار المناطق المتضررة ضمن التفاهمات المطروحة مع واشنطن

سبوتنيك عربي

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، اليوم الاثنين، إن طهران تعتبر أن إسرائيل وأمريكا تنقضان وقف إطلاق النار وتواصلان الحرب في المنطقة،... 01.06.2026, سبوتنيك عربي

2026-06-01T08:10+0000

وأوضح في مؤتمر صحفي، أن "وقف إطلاق النار في لبنان يمثل جزءا لا يتجز من أي وقف شامل للحرب في المنطقة"، مشددًا على أن "أمريكا تتحمل مسؤولية تبعات دعمها غير المشروط لإسرائيل وتصعيد التوترات الإقليمية"، وأضاف أن طهران لا تنظر إلى واشنطن وتل أبيب باعتبارهما طرفين منفصلين في ما يجري على الساحة اللبنانية. وأضاف أن استمرار العملية التفاوضية مع واشنطن مرتبط بعدم فرض شروط جديدة أحادية الجانب، معتبرًا أن "المواقف الأمريكية المتناقضة أسهمت في إطالة أمد المفاوضات". وأشار بقائي إلى أن إنهاء الحصار البحري يعد أحد البنود الـ14 الواردة في مذكرة التفاهم المطروحة مع الولايات المتحدة، لافتًا إلى أن إيران تطالب باستعادة حقوق شعبها، بما في ذلك الأصول والأموال المجمدة في الخارج. وأكد أن بلاده ستواصل دعم لبنان والمقاومة في مواجهة الهجمات الإسرائيلية، معربًا في الوقت ذاته عن تقدير إيران للدور الذي تؤديه قطر في جهود التوصل إلى تفاهمات لإنهاء الحرب. كما شدد على أن إيران تحتفظ بحق اتخاذ ما تراه مناسبا من تدابير في مضيق هرمز لحماية أمنها ومصالحها، مشيرًا إلى أن العديد من السفن العابرة للمضيق تنسق تحركاتها مع القوات المسلحة الإيرانية.يأتي هذا بعدما أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الاثنين، أن إيران "ترغب بشدة في التوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة، وهو ما سيكون مفيدًا لواشنطن وحلفائها"، وفق تعبيره.وكتب ترامب عبر حسابه على شبكة التواصل الاجتماعي "تروث سوشال": "إيران تريد حقًا إبرام صفقة، وسيكون ذلك جيدًا للولايات المتحدة ولأولئك الذين يقفون معنا".وتابع: "لكن، ألا يدرك الديمقراطيون وجميع الجمهوريين الذين يبدون غير وطنيين أن أداء مهامي والتفاوض على النحو الأمثل أصعب بكثير عندما يغرد المرتزقة السياسيون باستمرار وبشكل سلبي غير مسبوق، مرارًا وتكرارًا، مطالبينني بالتحرك أسرع أو أبطأ، أو خوض حرب أو عدم خوضها أو أي شيء آخر؟".وأضاف: "اجلسوا واسترخوا، فكل شيء سيحل في النهاية، كما هو الحال دائمًا".وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أعلن في 29 مايو/ أيار الماضي، أنه سيتم رفع الحصار البحري عن المواني الإيرانية، إلا أن محسن رضائي، المستشار العسكري للمرشد الأعلى الإيراني، صرح بأنه على الرغم من تصريحات الرئيس الأمريكي، فإن الجيش الأمريكي يواصل الحصار.وتشهد المفاوضات الأمريكية الإيرانية بوساطة باكستانية تطورًا إيجابيًا، وسط حديث متزايد عن اقتراب التوصل إلى تفاهم أولي يهدف إلى خفض التوتر، رغم استمرار التباين بشأن قضايا رئيسية على رأسها البرنامج النووي الإيراني وحرية الملاحة في مضيق هرمز.يُذكر أن الولايات المتحدة وإسرائيل شنّتا في 28 فبراير/ شباط الماضي، حربًا على إيران، أسفرت عن سقوط أكثر من 3 آلاف ضحية جراء هذه الحرب.وفي 8 أبريل/ نيسان الماضي، أعلنت واشنطن وطهران وقف إطلاق النار. ورغم أن المفاوضات التي جرت بعد ذلك في إسلام آباد انتهت دون تحقيق نتائج، لم ترد تقارير عن استئناف العمليات القتالية، إلا أن الولايات المتحدة بدأت في فرض حصار على المواني الإيرانية.

إيران, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, لبنان, مضيق هرمز, العالم, أخبار العالم الآن