قاليباف: لن نؤيد أي اتفاق قبل ضمان حقوق الشعب الإيراني وتحقيق مكاسب ملموسة

أكد رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف، اليوم الأحد، أن بلاده "لن تدعم أي اتفاق ما لم يتم التأكد من استيفاء حقوق الشعب الإيراني، وتحقيق مكاسب عملية...

وقال كبير المفاوضين الإيرانيين، خلال جلسة افتراضية لمجلس الشورى الإيراني، إن "العاملين في المسار الدبلوماسي الإيراني، لا يثقون بأقوال العدو ووعوده"، موضحًا أن "معيار تقييم أي تفاهمات أو اتفاقات يتمثل في النتائج الفعلية، التي تحقق مصالح إيران، والتي على أساسها فقط يمكن تنفيذ أي التزامات". وأضاف أن "إيران تواجه مرحلة جديدة من الضغوط"، معتبرًا أن خصومها "يسعون من خلال الضغوط الاقتصادية والحملات الإعلامية إلى إثارة الفرقة بین أبناء الشعب وتقويض تماسك البلاد، بهدف تعويض هزيمته العسكرية وإرغامنا على الاستسلام، لكن هذا الأمر لن يحدث أبدًا"، وفقًا لوكالة الأنباء الإيرانية "إرنا". وأشاررئيس البرلمان الإيراني إلى أن "المواجهة الحالية تشمل 4 مسارات متكاملة، تتمثل في الميدان العسكري والتحرك الدبلوماسي ودعم الجبهة الداخلية، وخدمة المواطنين"، مؤكدًا أن "مهمة الدبلوماسية الإيرانية تتمثل في تحويل ما يتحقق على الأرض إلى مكاسب سياسية وقانونية تصب في مصلحة البلاد". وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في 21 أبريل/ نيسان الماضي، تمديد وقف إطلاق النار مع إيران، الذي توصل إليه البلدان في الـ8 من الشهر ذاته، إلى حين تقديم مقترح إيراني وانتهاء المفاوضات، وذلك استجابة لطلب الوسيط الباكستاني. ورغم ذلك، أكد ترامب أن الحصار البحري لجميع المواني الإيرانية سيبقى مستمرًا.وأدى التصعيد العسكري في الشرق الأوسط، الذي بدأ في 28 فبراير/ شباط 2026، بعد شن الولايات المتحدة وإسرائيل حربًا على إيران، إلى تعطيل الملاحة فعليًا في مضيق هرمز، الممر الحيوي الذي تمر عبره نحو 20 بالمئة من إمدادات النفط العالمية والغاز الطبيعي المسال، كما أثّر على مستويات تصدير النفط في دول المنطقة وإنتاجه، وعلى خلفية حصار المضيق، تشهد معظم دول العالم ارتفاعًا في أسعار الوقود.

