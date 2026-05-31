تقارير تكشف تعديلات ترامب على مسودة مذكرة التفاهم مع إيران
2026-05-31T05:26+0000
أفادت تقارير أمريكية، نقلًا عن مسؤول رفيع في إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ومصدر مطّلع، أن ترامب يرغب في "توضيح تفاصيل نقل اليورانيوم الإيراني المخصّب إلى واشنطن، وصياغة البند المتعلق بفتح مضيق هرمز، في مسودة مذكرة التفاهم مع إيران".
وأشارت التقارير إلى أن "مسودة التفاهم تتضمن حاليًا التزامًا من جانب إيران بعدم امتلاك أسلحة نووية والسعي لتطوير أسلحة نووية".
وبموجب نص المسودة، سيكون أمام الطرفين 60 يومًا للتفاوض بشأن البرنامج النووي الإيراني وتخفيف العقوبات الأمريكية، على أن يكون البند الرئيسي على جدول الأعمال هو مخزون إيران من اليورانيوم المخصّب ووضع قيود على عمليات التخصيب المستقبلية.
ووفقا لموقع "أكسيوس"، فإن هذا الجزء من الاتفاق هو ما يرغب ترامب في تعديله.
وصرّح مسؤول رفيع في إدارة ترامب للموقع، قائلًا: "الأمر يتعلق بالأحرى بتفاصيل كيفية حصول الولايات المتحدة على هذه المواد (اليورانيوم المخصّب) وتحديد الجداول الزمنية".
وبحسب مصدر آخر، فإن ترامب يريد أيضًا إدخال تعديلات على صياغة البند الخاص بفتح مضيق هرمز.
وقال الموقع إنه "تم إبلاغ ترامب بأن الإيرانيين سيردّون في غضون ثلاثة أيام تقريبًا".
ووفقا لوسائل إعلام أمريكية، عقد ترامب اجتماعًا استخباريًا في واشنطن، صباح أول أمس الجمعة، ووعد باتخاذ قرار نهائي بشأن الوضع مع إيران. وأفادت تلك الوسائل لاحقًا، بأنه لم يتم التوصل إلى أي تفاهم نهائي. واليوم الأحد، زعمت صحيفة "نيويورك تايمز"، أن ترامب "وضع شروطًا أكثر صرامة لاتفاق محتمل لإنهاء الصراع مع إيران، وأنه قدّم مقترحات جديدة إلى طهران".
وأعلن ترامب، في 21 أبريل/ نيسان الماضي، تمديد وقف إطلاق النار مع إيران، الذي توصل إليه البلدان في الـ8 من الشهر ذاته، إلى حين تقديم مقترح إيراني وانتهاء المفاوضات، وذلك استجابة لطلب الوسيط الباكستاني. ورغم ذلك، أكد ترامب أن الحصار البحري لجميع المواني الإيرانية سيبقى مستمرًا.
وأدى التصعيد العسكري في الشرق الأوسط، الذي بدأ في 28 فبراير/ شباط 2026، بعد شن الولايات المتحدة وإسرائيل حربًا على إيران، إلى تعطيل الملاحة فعليًا في مضيق هرمز، الممر الحيوي الذي تمر عبره نحو 20 بالمئة من إمدادات النفط العالمية والغاز الطبيعي المسال، كما أثّر على مستويات تصدير النفط في دول المنطقة وإنتاجه، وعلى خلفية حصار المضيق، تشهد معظم دول العالم ارتفاعًا في أسعار الوقود.