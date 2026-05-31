تقارير تكشف تعديلات ترامب على مسودة مذكرة التفاهم مع إيران

أفادت تقارير أمريكية، نقلًا عن مسؤول رفيع في إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ومصدر مطّلع، أن ترامب يرغب في "توضيح تفاصيل نقل اليورانيوم الإيراني المخصّب...

وأشارت التقارير إلى أن "مسودة التفاهم تتضمن حاليًا التزامًا من جانب إيران بعدم امتلاك أسلحة نووية والسعي لتطوير أسلحة نووية". وبموجب نص المسودة، سيكون أمام الطرفين 60 يومًا للتفاوض بشأن البرنامج النووي الإيراني وتخفيف العقوبات الأمريكية، على أن يكون البند الرئيسي على جدول الأعمال هو مخزون إيران من اليورانيوم المخصّب ووضع قيود على عمليات التخصيب المستقبلية.وصرّح مسؤول رفيع في إدارة ترامب للموقع، قائلًا: "الأمر يتعلق بالأحرى بتفاصيل كيفية حصول الولايات المتحدة على هذه المواد (اليورانيوم المخصّب) وتحديد الجداول الزمنية".وقال الموقع إنه "تم إبلاغ ترامب بأن الإيرانيين سيردّون في غضون ثلاثة أيام تقريبًا".وأعلن ترامب، في 21 أبريل/ نيسان الماضي، تمديد وقف إطلاق النار مع إيران، الذي توصل إليه البلدان في الـ8 من الشهر ذاته، إلى حين تقديم مقترح إيراني وانتهاء المفاوضات، وذلك استجابة لطلب الوسيط الباكستاني. ورغم ذلك، أكد ترامب أن الحصار البحري لجميع المواني الإيرانية سيبقى مستمرًا.وأدى التصعيد العسكري في الشرق الأوسط، الذي بدأ في 28 فبراير/ شباط 2026، بعد شن الولايات المتحدة وإسرائيل حربًا على إيران، إلى تعطيل الملاحة فعليًا في مضيق هرمز، الممر الحيوي الذي تمر عبره نحو 20 بالمئة من إمدادات النفط العالمية والغاز الطبيعي المسال، كما أثّر على مستويات تصدير النفط في دول المنطقة وإنتاجه، وعلى خلفية حصار المضيق، تشهد معظم دول العالم ارتفاعًا في أسعار الوقود.هيغسيث: مضيق هرمز سيكون مفتوحا دون رسوم أمام مرور السفنترامب: استهدفنا القيادة الإيرانية أكثر من مرة ومن تبقى من القادة أصبح أكثر عقلانية

