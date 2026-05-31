ترامب: استهدفنا القيادة الإيرانية أكثر من مرة ومن تبقى من القادة أصبح أكثر عقلانية

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، في مقابلة مع فوكس نيوز، إن الولايات المتحدة باتت قريبة جدًا من التوصل إلى اتفاق مع إيران، مؤكدًا أنه يفضل المسار الدبلوماسي،... 31.05.2026, سبوتنيك عربي

وشدد ترمب على أن الضمانة الأساسية التي يتمسك بها هي منع إيران من حيازة أسلحة نووية، مضيفًا أن الإيرانيين وافقوا بالفعل على عدم تطوير أو شراء سلاح نووي. وأكد الرئيس الأمريكي أن الولايات المتحدة تحقق "انتصارًا كاملًا" في المواجهة الحالية مع إيران، مطالبًا بفتح مضيق هرمز فورًا ومن دون رسوم عبور، ومنع طهران نهائيًا من امتلاك أي سلاح نووي. وأضاف أن القوات الأمريكية ستنسحب من المنطقة بمجرد إعادة فتح مضيق هرمز والانتهاء من معالجة الملف النووي الإيراني، مشيرًا إلى أنه في حال لم يكن الاتفاق المرتقب منصفًا للولايات المتحدة، فإن واشنطن ستلجأ مجددًا إلى "وزارة الحرب". يُذكر أن الولايات المتحدة وإسرائيل بدأتا في 28 شباط/فبراير الماضي شن ضربات على أهداف داخل الأراضي الإيرانية، مما أسفر عن سقوط أكثر من 3 آلاف ضحية جراء هذا العدوان.وفي 8 نيسان/أبريل الماضي، أعلنت واشنطن وطهران وقف إطلاق النار. ورغم أن المفاوضات التي جرت بعد ذلك في إسلام آباد انتهت دون تحقيق نتائج، لم ترد تقارير عن استئناف العمليات القتالية، إلا أن الولايات المتحدة بدأت في فرض حصار على الموانئ الإيرانية.

