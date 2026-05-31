ترامب: الولايات المتحدة تقترب ببطء وثبات من اتفاق جيد جدا مع إيران
صرح الرئيس الأميركي دونالد ترامب بأن الولايات المتحدة تقترب الآن "ببطء وثبات" من التوصل إلى اتفاق جيد جدًا مع إيران، مؤكدًا أنه في حال لم يتحقق ذلك، فإن بلاده... 31.05.2026, سبوتنيك عربي
2026-05-31T02:40+0000
ترامب: الولايات المتحدة تقترب ببطء وثبات من اتفاق جيد جدا مع إيران
صرح الرئيس الأميركي دونالد ترامب بأن الولايات المتحدة تقترب الآن "ببطء وثبات" من التوصل إلى اتفاق جيد جدًا مع إيران، مؤكدًا أنه في حال لم يتحقق ذلك، فإن بلاده ستعود إلى العمل العسكري
وقال الرئيس الأميركي في مقابلة مع وسائل إعلام أمريكية، "إذا كنت في عجلة من أمرك، فلن تعقد اتفاقًا جيدًا
. وببطء وثبات، أعتقد أننا نحصل على ما نريده".
وأضاف: "إذا لم نحصل على ما نريده، فسوف ننهي الأمر بطريقة أخرى"، في إشارة إلى العمليات العسكرية ضد إيران.
يُذكر أن الولايات المتحدة وإسرائيل بدأتا في 28 شباط/فبراير الماضي شن ضربات على أهداف داخل الأراضي الإيرانية، مما أسفر عن سقوط أكثر من 3 آلاف ضحية جراء هذا العدوان.
وفي 8 نيسان/أبريل الماضي، أعلنت واشنطن وطهران وقف إطلاق النار. ورغم أن المفاوضات التي جرت بعد ذلك في إسلام آباد انتهت دون تحقيق نتائج، لم ترد تقارير عن استئناف العمليات القتالية، إلا أن الولايات المتحدة بدأت في فرض حصار على الموانئ الإيرانية.