برلماني إيراني: إيران ستحاسب الولايات المتحدة على استهداف طلاب المدارس
صرح رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، إبراهيم عزيزي بأن إيران ستحاسب الولايات المتحدة على مقتل طلاب المدارس في ميناب ومقتل المرشد...
01:34 GMT 31.05.2026 (تم التحديث: 02:35 GMT 31.05.2026)
صرح رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، إبراهيم عزيزي بأن إيران ستحاسب الولايات المتحدة على مقتل طلاب المدارس في ميناب ومقتل المرشد الأعلى السابق للجمهورية الإسلامية آية الله علي خامنئي.
وقال عزيزي في تصريحات لـ"سبوتنيك": "إننا حتمًا سنحاسب الولايات المتحدة
، ولن نسمح أبدًا بأن تذهب دماء شهداء المدرسة في ميناب هباءً.
وأضاف، "كما لن نسمح أبدًا بأن تُنسى الدماء الزكية لإمامنا الراحل آية الله علي خامنئي ودم شهداؤنا".
يُذكر أن الولايات المتحدة وإسرائيل بدأتا في 28 شباط/فبراير الماضي شن ضربات على أهداف داخل الأراضي الإيرانية، مما أسفر عن سقوط أكثر من 3 آلاف ضحية جراء هذا العدوان.
وفي 8 نيسان/أبريل الماضي، أعلنت واشنطن وطهران وقف إطلاق النار. ورغم أن المفاوضات التي جرت بعد ذلك في إسلام آباد انتهت دون تحقيق نتائج، لم ترد تقارير عن استئناف العمليات القتالية، إلا أن الولايات المتحدة بدأت في فرض حصار على الموانئ الإيرانية.