https://sarabic.ae/20260531/إعلام-واشنطن-تتوقع-حسم-الاتفاق-مع-إيران-نهاية-الأسبوع-المقبل-1113906199.html

إعلام: واشنطن تتوقع حسم الاتفاق مع إيران نهاية الأسبوع المقبل

إعلام: واشنطن تتوقع حسم الاتفاق مع إيران نهاية الأسبوع المقبل

سبوتنيك عربي

نقلت تقارير أمريكية عن مسؤول رفيع المستوى في إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن مسؤولًا أمريكيًا كبيرًا أشار إلى أن "الأمور قد تتضح بشأن الاتفاق النووي مع... 31.05.2026, سبوتنيك عربي

2026-05-31T06:44+0000

2026-05-31T06:44+0000

2026-05-31T06:44+0000

العالم

الولايات المتحدة الأمريكية

إيران

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/16/1105140501_0:0:3186:1793_1920x0_80_0_0_46341a92f47e03282985c48fd61ebe30.jpg

وقال المسؤول الأمريكي: "ستتم الصفقة. سنرى إن كانت حتمية. نحن مستعدون للانتظار حتى يحصل الرئيس على ما يطلبه. ربما أسبوع. ربما أقل. ربما أكثر. نأمل أن نتوصل إلى نتيجة ما بحلول نهاية الأسبوع".وبموجب نص المسودة، سيكون أمام الطرفين 60 يومًا للتفاوض بشأن البرنامج النووي الإيراني وتخفيف العقوبات الأمريكية، على أن يكون البند الرئيسي على جدول الأعمال هو مخزون إيران من اليورانيوم المخصّب ووضع قيود على عمليات التخصيب المستقبلية.ووفقا لوسائل إعلام أمريكية، عقد ترامب اجتماعًا استخباريًا في واشنطن، صباح أول أمس الجمعة، ووعد باتخاذ قرار نهائي بشأن الوضع مع إيران. وأفادت تلك الوسائل لاحقًا، بأنه لم يتم التوصل إلى أي تفاهم نهائي. واليوم الأحد، زعمت صحيفة "نيويورك تايمز"، أن ترامب "وضع شروطًا أكثر صرامة لاتفاق محتمل لإنهاء الصراع مع إيران، وأنه قدّم مقترحات جديدة إلى طهران".وأدى التصعيد العسكري في الشرق الأوسط، الذي بدأ في 28 فبراير/ شباط 2026، بعد شن الولايات المتحدة وإسرائيل حربًا على إيران، إلى تعطيل الملاحة فعليًا في مضيق هرمز، الممر الحيوي الذي تمر عبره نحو 20 بالمئة من إمدادات النفط العالمية والغاز الطبيعي المسال، كما أثّر على مستويات تصدير النفط في دول المنطقة وإنتاجه، وعلى خلفية حصار المضيق، تشهد معظم دول العالم ارتفاعًا في أسعار الوقود.هيغسيث: مضيق هرمز سيكون مفتوحا دون رسوم أمام مرور السفنترامب: استهدفنا القيادة الإيرانية أكثر من مرة ومن تبقى من القادة أصبح أكثر عقلانية

https://sarabic.ae/20260531/تقارير-تكشف-تعديلات-ترامب-على-مسودة-مذكرة-التفاهم-مع-إيران-1113905260.html

الولايات المتحدة الأمريكية

إيران

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, إيران