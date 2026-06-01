ترامب: إيران ترغب بإبرام اتفاق وسيكون ذلك مفيدا لنا
أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الاثنين، أن إيران "ترغب بشدة في التوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة، وهو ما سيكون مفيدًا لواشنطن وحلفائها"، وفق...
2026-06-01T05:38+0000
أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الاثنين، أن إيران "ترغب بشدة في التوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة، وهو ما سيكون مفيدًا لواشنطن وحلفائها"، وفق تعبيره.
وكتب ترامب عبر حسابه على شبكة التواصل الاجتماعي "تروث سوشال": "إيران تريد حقًا إبرام صفقة، وسيكون ذلك جيدًا للولايات المتحدة ولأولئك الذين يقفون معنا".
وتابع: "لكن، ألا يدرك الديمقراطيون وجميع الجمهوريين الذين يبدون غير وطنيين أن أداء مهامي والتفاوض على النحو الأمثل أصعب بكثير عندما يغرد المرتزقة السياسيون باستمرار وبشكل سلبي غير مسبوق، مرارًا وتكرارًا، مطالبينني بالتحرك أسرع أو أبطأ، أو خوض حرب أو عدم خوضها أو أي شيء آخر؟".
وأضاف: "اجلسوا واسترخوا، فكل شيء سيُحل في النهاية، كما هو الحال دائمًا".
وفي وقت سابق، صرّح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن "الاتفاق المفترض مع إيران، يؤكد أنها لن تتمكن من امتلاك أسلحة نووية"، مشيرًا إلى أنه يناقش جوانب أخرى متعددة مرتبطة بالملف النووي الإيراني.
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أعلن في 29 مايو/ أيار الماضي، أنه سيتم رفع الحصار البحري عن المواني الإيرانية، إلا أن محسن رضائي، المستشار العسكري للمرشد الأعلى الإيراني، صرح بأنه على الرغم من تصريحات الرئيس الأمريكي، فإن الجيش الأمريكي يواصل الحصار.
وتشهد المفاوضات الأمريكية الإيرانية بوساطة باكستانية تطورًا إيجابيًا، وسط حديث متزايد عن اقتراب التوصل إلى تفاهم أولي يهدف إلى خفض التوتر، رغم استمرار التباين بشأن قضايا رئيسية على رأسها البرنامج النووي الإيراني وحرية الملاحة في مضيق هرمز.
يُذكر أن الولايات المتحدة وإسرائيل شنّتا في 28 فبراير/ شباط الماضي، حربًا على إيران، أسفرت عن سقوط أكثر من 3 آلاف ضحية جراء هذه الحرب.
وفي 8 أبريل/ نيسان الماضي، أعلنت واشنطن وطهران وقف إطلاق النار. ورغم أن المفاوضات التي جرت بعد ذلك في إسلام آباد انتهت دون تحقيق نتائج، لم ترد تقارير عن استئناف العمليات القتالية، إلا أن الولايات المتحدة بدأت في فرض حصار على المواني الإيرانية.