ترامب: الاتفاق المفترض مع إيران يؤكد أنها لن تتمكن من امتلاك أسلحة نووية

سبوتنيك عربي

صرح الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الاثنين، بأن الاتفاق المفترض مع إيران يؤكد أنها لن تتمكن من امتلاك أسلحة نووية، مشيرًا إلى أنه يناقش جوانب أخرى متعددة... 01.06.2026, سبوتنيك عربي

2026-06-01T01:32+0000

وقال ترامب في منشور عبر منصة "تروث سوشيال": "قالت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الكاذبة اليوم، كعادتها، إن اتفاقي النووي مع إيران لا يتحدث عن الملف النووي، بينما ينص الاتفاق بوضوح تام على أن إيران لن تمتلك سلاحًا نوويًا". وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد أعلن في 29 أيار/مايو الماضي أنه سيتم رفع الحصار البحري عن الموانئ الإيرانية، إلا أن المستشار العسكري للمرشد الأعلى الإيراني، محسن رضائي، صرح بأنه على الرغم من تصريحات الرئيس الأميركي، فإن الجيش الأميركي يواصل الحصار.وتشهد المفاوضات الأميركية الإيرانية بوساطة باكستانية تطورا إيجابيا، وسط حديث متزايد عن اقتراب التوصل إلى تفاهم أولي يهدف إلى خفض التوتر، رغم استمرار التباين بشأن قضايا رئيسية على رأسها البرنامج النووي الإيراني وحرية الملاحة في مضيق هرمز.يُذكر أن الولايات المتحدة وإسرائيل بدأتا في 28 شباط/فبراير الماضي شن ضربات على أهداف داخل الأراضي الإيرانية، مما أسفر عن سقوط أكثر من 3 آلاف ضحية جراء هذا العدوان. وفي 8 نيسان/أبريل الماضي، أعلنت واشنطن وطهران وقف إطلاق النار. ورغم أن المفاوضات التي جرت بعد ذلك في إسلام آباد انتهت دون تحقيق نتائج، لم ترد تقارير عن استئناف العمليات القتالية، إلا أن الولايات المتحدة بدأت في فرض حصار على الموانئ الإيرانية.

