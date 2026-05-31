إعلام: أمريكا ساعدت نحو 70 سفينة في عبور مضيق هرمز خلال الأسابيع الثلاثة الماضية

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
08:29 GMT
31 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
09:03 GMT
13 د
مرايا العلوم
قريبا سنركب الروبوت وننطلق... والصحة العالمية تدق ناقوس الخطر من تفشي "إيبولا"
09:16 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الشخصية السيكوباتية وخفاياها؟
09:46 GMT
14 د
نبض افريقيا
عفو ملكي ينهي أزمة بين السنغال والمغرب على خلفية نهائي بطولة الأمم الأفريقية
10:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
ما بعد كوفيد-19: أين ذهبت حاسة الشم؟
10:48 GMT
12 د
الإنسان والثقافة
سهيل فرح: لو عاش وأبدع تولستوي في زمن النبوة لأصبح بامتياز نبيا عظيما للسلام
11:03 GMT
30 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
11:33 GMT
7 د
مرايا العلوم
عوائد مخلفات الطيور البحرية وأسرَّة العصر الحجري وأول من اكتشف معدنا
11:41 GMT
19 د
خطوط التماس
مصر من حرب أكتوبر الى كامب دافيد
12:03 GMT
45 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
12:49 GMT
11 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا علينا أن نبطئ من إيقاع حياتنا اليومية في ظل زمن السرعة؟
16:03 GMT
14 د
قوانين الاقتصاد
خبير: تهديد الولايات المتحدة لعمان مقصود به فرض عقوبات اقتصادية
16:17 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
مهمة التليسكوب الهائل جيمس ويب في اكتشاف تاريخ الكون لا تزال في بدايتها
16:47 GMT
8 د
عالم سبوتنيك
بوتين: الوضع بمنطقة العملية العسكرية يثبت أن الصراع في أوكرانيا يقترب من نهايته.. إيران: لا يوجد اتفاق نهائي مع واشنطن
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
ما مصير اتفاق غزة بعد خطط نتنياهو توسيع السيطرة العسكرية بالقطاع؟
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
المصريون لا يستطيعون سحب أموالهم.. أزمة في ماكينات الصراف الآلي
18:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
من الملعب
كريستال بالاس "يصعق" فايكانو ويتوج بدوري المؤتمر الأوروبي.. فمن يعانق ذات الأذنين؟
08:30 GMT
29 د
خطوط التماس
مصر من حرب أكتوبر الى كامب دافيد
09:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
مناقشة برلمانية مصرية حول إنشاء بنك الجلد الوطني: بين البعد الإنساني والاعتبارات الدينية والمجتمعية
09:49 GMT
11 د
مساحة حرة
المصريون لا يستطيعون سحب أموالهم.. أزمة في ماكينات الصراف الآلي
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
القلق: سمة العصر الحالي، هل مفيد أم مضر لأصحابه؟
10:33 GMT
13 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
10:46 GMT
14 د
عرب بوينت بودكاست
هل السمنة حرب تخاض بالعلم أم بالإرادة؟
11:03 GMT
11 د
صدى الحياة
"العلاج النفسي" ليس عارا.. لماذا يهرب الرجال من إنقاذ أنفسهم؟
11:15 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الذكاء الاصطناعي يهدد وظائف النساء في إفريقيا: خطر أم فرصة؟
11:44 GMT
16 د
قوانين الاقتصاد
خبير: تهديد الولايات المتحدة لعمان مقصود به فرض عقوبات اقتصادية
12:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الأطفال والطبيعة والعالم الافتراضي في العمل وفهم الموصلات الفائقة
12:33 GMT
6 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
12:40 GMT
20 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
ما مصير اتفاق غزة بعد خطط نتنياهو توسيع السيطرة العسكرية بالقطاع؟
16:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
16:33 GMT
10 د
عرب بوينت بودكاست
رسالة عاجلة من المحيطات.. الغابات التي تنقذنا من ينقذها
16:43 GMT
16 د
عالم سبوتنيك
مجلس السلام يعقد مشاورات مع حماس.. واشنطن تؤكد على نهاية حقبة الدفاع عن الدول الغنية
17:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
أناشيد النصر والوطن: أغاني الحرب بين روسيا والعالم العربي
18:00 GMT
30 د
شؤون عسكرية
كيف يؤثر المنتدى الأول للأمن على القرارات العسكرية وصياغة التحالفات؟ يجيب خبراء
18:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
أمساليوم
بث مباشر
إعلام: أمريكا ساعدت نحو 70 سفينة في عبور مضيق هرمز خلال الأسابيع الثلاثة الماضية
سبوتنيك عربي
أفادت وسائل إعلام أمريكية، نقلاً عن مسؤولين في القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم"، بأن الولايات المتحدة سيرت نحو 70 سفينة تجارية عبر مضيق هرمز خلال الأسابيع الثلاثة الماضية.
وكانت القيادة المركزية الأميركية قد نفت في وقت سابق، الأنباء التي تحدثت عن استئناف مرافقة السفن في مضيق هرمز.وقالت التقارير الأميركية في تقرير لها إنه "خلال الأسابيع الثلاثة الماضية، سيرت القيادة المركزية الأميركية نحو 70 سفينة تجارية عبر المضيق، كانت تدخل الخليج وتخرج منه".من جانبها، أفادت القوات البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني بأنها تواصل الإشراف على مرور السفن التجارية عبر مضيق هرمز.وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد أعلن في 29 أيار/مايو الماضي أنه سيتم رفع الحصار البحري عن الموانئ الإيرانية، إلا أن المستشار العسكري للمرشد الأعلى الإيراني، محسن رضائي، صرح بأنه على الرغم من تصريحات الرئيس الأميركي، فإن الجيش الأميركي يواصل الحصار.وتشهد المفاوضات الأميركية الإيرانية بوساطة باكستانية تطورا إيجابيا، وسط حديث متزايد عن اقتراب التوصل إلى تفاهم أولي يهدف إلى خفض التوتر، رغم استمرار التباين بشأن قضايا رئيسية على رأسها البرنامج النووي الإيراني وحرية الملاحة في مضيق هرمز.يُذكر أن الولايات المتحدة وإسرائيل بدأتا في 28 شباط/فبراير الماضي شن ضربات على أهداف داخل الأراضي الإيرانية، مما أسفر عن سقوط أكثر من 3 آلاف ضحية جراء هذا العدوان.وفي 8 نيسان/أبريل الماضي، أعلنت واشنطن وطهران وقف إطلاق النار. ورغم أن المفاوضات التي جرت بعد ذلك في إسلام آباد انتهت دون تحقيق نتائج، لم ترد تقارير عن استئناف العمليات القتالية، إلا أن الولايات المتحدة بدأت في فرض حصار على الموانئ الإيرانية.
إعلام: أمريكا ساعدت نحو 70 سفينة في عبور مضيق هرمز خلال الأسابيع الثلاثة الماضية

أفادت وسائل إعلام أمريكية، نقلاً عن مسؤولين في القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم"، بأن الولايات المتحدة سيرت نحو 70 سفينة تجارية عبر مضيق هرمز خلال الأسابيع الثلاثة الماضية.
وكانت القيادة المركزية الأميركية قد نفت في وقت سابق، الأنباء التي تحدثت عن استئناف مرافقة السفن في مضيق هرمز.
وقالت التقارير الأميركية في تقرير لها إنه "خلال الأسابيع الثلاثة الماضية، سيرت القيادة المركزية الأميركية نحو 70 سفينة تجارية عبر المضيق، كانت تدخل الخليج وتخرج منه".
ولم تكشف المصادر عن هوية السفن التي عبرت المضيق أو المسارات التي سلكتها، إلا أن مسؤولاً أكد أن مسارًا واحدًا على الأقل منها مر بالقرب من الساحل الإيراني.
من جانبها، أفادت القوات البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني بأنها تواصل الإشراف على مرور السفن التجارية عبر مضيق هرمز.
وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد أعلن في 29 أيار/مايو الماضي أنه سيتم رفع الحصار البحري عن الموانئ الإيرانية، إلا أن المستشار العسكري للمرشد الأعلى الإيراني، محسن رضائي، صرح بأنه على الرغم من تصريحات الرئيس الأميركي، فإن الجيش الأميركي يواصل الحصار.
وتشهد المفاوضات الأميركية الإيرانية بوساطة باكستانية تطورا إيجابيا، وسط حديث متزايد عن اقتراب التوصل إلى تفاهم أولي يهدف إلى خفض التوتر، رغم استمرار التباين بشأن قضايا رئيسية على رأسها البرنامج النووي الإيراني وحرية الملاحة في مضيق هرمز.
إعلام: إيران تعتزم إدخال تعديلات جديدة على مسودة نص مذكرة التفاهم مع الولايات المتحدة
إعلام: إيران تعتزم إدخال تعديلات جديدة على مسودة نص مذكرة التفاهم مع الولايات المتحدة
21:44 GMT
يُذكر أن الولايات المتحدة وإسرائيل بدأتا في 28 شباط/فبراير الماضي شن ضربات على أهداف داخل الأراضي الإيرانية، مما أسفر عن سقوط أكثر من 3 آلاف ضحية جراء هذا العدوان.
وفي 8 نيسان/أبريل الماضي، أعلنت واشنطن وطهران وقف إطلاق النار. ورغم أن المفاوضات التي جرت بعد ذلك في إسلام آباد انتهت دون تحقيق نتائج، لم ترد تقارير عن استئناف العمليات القتالية، إلا أن الولايات المتحدة بدأت في فرض حصار على الموانئ الإيرانية.
