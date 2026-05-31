إعلام: أمريكا ساعدت نحو 70 سفينة في عبور مضيق هرمز خلال الأسابيع الثلاثة الماضية

سبوتنيك عربي

أفادت وسائل إعلام أمريكية، نقلاً عن مسؤولين في القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم"، بأن الولايات المتحدة سيرت نحو 70 سفينة تجارية عبر مضيق هرمز خلال الأسابيع... 31.05.2026, سبوتنيك عربي

2026-05-31T22:17+0000

وكانت القيادة المركزية الأميركية قد نفت في وقت سابق، الأنباء التي تحدثت عن استئناف مرافقة السفن في مضيق هرمز.وقالت التقارير الأميركية في تقرير لها إنه "خلال الأسابيع الثلاثة الماضية، سيرت القيادة المركزية الأميركية نحو 70 سفينة تجارية عبر المضيق، كانت تدخل الخليج وتخرج منه".من جانبها، أفادت القوات البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني بأنها تواصل الإشراف على مرور السفن التجارية عبر مضيق هرمز.وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد أعلن في 29 أيار/مايو الماضي أنه سيتم رفع الحصار البحري عن الموانئ الإيرانية، إلا أن المستشار العسكري للمرشد الأعلى الإيراني، محسن رضائي، صرح بأنه على الرغم من تصريحات الرئيس الأميركي، فإن الجيش الأميركي يواصل الحصار.وتشهد المفاوضات الأميركية الإيرانية بوساطة باكستانية تطورا إيجابيا، وسط حديث متزايد عن اقتراب التوصل إلى تفاهم أولي يهدف إلى خفض التوتر، رغم استمرار التباين بشأن قضايا رئيسية على رأسها البرنامج النووي الإيراني وحرية الملاحة في مضيق هرمز.يُذكر أن الولايات المتحدة وإسرائيل بدأتا في 28 شباط/فبراير الماضي شن ضربات على أهداف داخل الأراضي الإيرانية، مما أسفر عن سقوط أكثر من 3 آلاف ضحية جراء هذا العدوان.وفي 8 نيسان/أبريل الماضي، أعلنت واشنطن وطهران وقف إطلاق النار. ورغم أن المفاوضات التي جرت بعد ذلك في إسلام آباد انتهت دون تحقيق نتائج، لم ترد تقارير عن استئناف العمليات القتالية، إلا أن الولايات المتحدة بدأت في فرض حصار على الموانئ الإيرانية.

