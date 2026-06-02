إيران تكشف أرقاما جديدة لحركة الملاحة في مضيق هرمز

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
صدى الحياة
من الفضاء إلى القضاء.. المرأة الإماراتية تعيد صياغة المعادلة
08:29 GMT
29 د
قوانين الاقتصاد
خبير: تهديد الولايات المتحدة لعمان مقصود به فرض عقوبات اقتصادية
09:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
ما مدى تأثير النوم على صحة دماغ الإنسان؟
09:33 GMT
9 د
مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
09:42 GMT
18 د
بين بيروت والقاهرة
تنسيق مصري-إماراتي يسبق اتفاقاً أميركياً ايرانياً وشيكاً... في لبنان... ملف اليونيفيل يثير مخاوف من فراغ أمني في الجنوب، فماذا عن البديل؟
10:00 GMT
63 د
نبض افريقيا
الجزائر والمغرب وتونس تواجه تراجعاً حاداً في معدلات المواليد وتتجه نحو الشيخوخة
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
11:49 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
أناشيد النصر والوطن: أغاني الحرب بين روسيا والعالم العربي
12:03 GMT
30 د
مساحة حرة
موسيقى تشبه حبوب الهلوسة.. المخدرات الرقمية خطر يهدد الشباب
12:34 GMT
25 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
قريبا سنركب الروبوت وننطلق... والصحة العالمية تدق ناقوس الخطر من تفشي "إيبولا"
16:31 GMT
29 د
بلا قيود
خبير نووي: استهداف كييف لمحطة زابوروجيا النووية يشكل تهديدا كارثيا لكل أوروبا
17:00 GMT
59 د
روسيا والعالم العربي
الأبعاد الاقتصادية لدخول الروبل الروسي سوق المدفوعات الرقمية بمصر؟
18:00 GMT
29 د
شؤون عسكرية
لماذا أمريكا متخوفة من فرار جهاديي "داعش" من سجون سوريا؟
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
روسيا والعالم العربي
الأبعاد الاقتصادية لدخول الروبل الروسي سوق المدفوعات الرقمية بمصر؟
08:31 GMT
30 د
نبض افريقيا
الجزائر والمغرب وتونس تواجه تراجعاً حاداً في معدلات المواليد وتتجه نحو الشيخوخة
09:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
انفجارات النجوم الميتة التي تؤكد مدى ديناميكية الكون
09:48 GMT
6 د
الحدث من سبوتنيك
الحدث من سبوتنيك
10:00 GMT
63 د
من الملعب
نهائي دوري الأبطال... مواجهة خارج التوقعات حسمها النضج الفرنسي
11:03 GMT
27 د
شؤون عسكرية
لماذا أمريكا متخوفة من فرار جهاديي "داعش" من سجون سوريا؟
11:31 GMT
30 د
صدى الحياة
"الفرصة الروسية" للعرب: بين القانون والمبادرات الجديدة
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مخاطر إدمان الأطفال الانترنت والأجهزة الإلكترونية
12:32 GMT
18 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
12:51 GMT
9 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
16:03 GMT
8 د
مساحة حرة
السينما تقاوم الصمت: كيف فرضت القضية الفلسطينية حضورها في مهرجان "كان" 2026؟
16:11 GMT
29 د
مرايا العلوم
عوائد مخلفات الطيور البحرية وأسرَّة العصر الحجري وأول من اكتشف معدنا
16:41 GMT
19 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260602/إيران-تكشف-أرقاما-جديدة-لحركة-الملاحة-في-مضيق-هرمز-1113956224.html
إيران تكشف أرقاما جديدة لحركة الملاحة في مضيق هرمز
إيران تكشف أرقاما جديدة لحركة الملاحة في مضيق هرمز
سبوتنيك عربي
أعلنت "هيئة إدارة مضيق هرمز" الإيرانية، أن "أكثر من 300 سفينة غير إيرانية، تقدمت بطلبات للحصول على تصاريح عبور، منذ بدء عمل الهيئة أواخر أبريل (نيسان الماضي)،... 02.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-02T06:45+0000
2026-06-02T06:45+0000
إيران
أخبار إيران
الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار العالم الآن
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/05/0b/1113318161_0:0:1607:904_1920x0_80_0_0_4e1cbac93ca92c72ac557b7a1fb66ea1.jpg
وبحسب بيانات الهيئة، "استحوذت السفن المغادرة من الخليج على النسبة الأكبر من الطلبات بواقع 77%، مقابل 23% للسفن المتجهة إلى داخله".وأشارت إلى أن "الدول الآسيوية، وفي مقدمتها الصين والهند، شكّلت الوجهة الرئيسية للسفن الخارجة، بينما تصدرت الإمارات العربية المتحدة قائمة وجهات السفن الداخلة إلى الخليج".وأكدت "هيئة إدارة مضيق هرمز" الإيرانية أن "سياسات تنظيم الملاحة لا تسمح لها بمنح تصاريح عبور للسفن التابعة للدول التي تصنفها إيران ضمن الدول المعادية، انسجامًا مع السياسات الرسمية للجمهورية الإسلامية".وقال عزيزي في تصريحات لوكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك": "لا نية لدينا لاستخدام هذه المسألة كأداة للمفاوضات أو الإعلان عن إمكانية تغيير آليات التنظيم المطبّقة اليوم في مضيق هرمز، أثناء المفاوضات أو بعدها".وأضاف أنه "في ظل الظروف الاستثنائية والقيود المرتبطة بحالات الحرب، سيتم منح الأولوية في تراخيص العبور للسفن التابعة للدول الحليفة أو المرتبطة بمصالح مشتركة مع إيران، بما ينسجم مع الاعتبارات الأمنية والسياسية المعتمدة لدى طهران".وعلى خلفية إغلاق المضيق، تشهد معظم دول العالم ارتفاعًا في أسعار الوقود والمنتجات الصناعية.
https://sarabic.ae/20260530/هيغسيث-مضيق-هرمز-سيكون-مفتوحا-دون-رسوم-أمام-مرور-السفن-1113896557.html
https://sarabic.ae/20260601/قطر-تؤكد-لإيران-أن-استخدام-مضيق-هرمز-كورقة-ضغط-يعمق-الأزمة-1113951064.html
إيران
أخبار إيران
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/05/0b/1113318161_56:0:1261:904_1920x0_80_0_0_fac7180c7ceee1fdd263e1cb6219a84f.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
إيران, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار العالم الآن, العالم
إيران, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار العالم الآن, العالم

إيران تكشف أرقاما جديدة لحركة الملاحة في مضيق هرمز

06:45 GMT 02.06.2026
© REUTERS Stringerسفن في مضيق هرمز، مسندم، عمان، 6 مايو/ أيار 2026
سفن في مضيق هرمز، مسندم، عمان، 6 مايو/ أيار 2026 - سبوتنيك عربي, 1920, 02.06.2026
© REUTERS Stringer
تابعنا عبر
أعلنت "هيئة إدارة مضيق هرمز" الإيرانية، أن "أكثر من 300 سفينة غير إيرانية، تقدمت بطلبات للحصول على تصاريح عبور، منذ بدء عمل الهيئة أواخر أبريل (نيسان الماضي)، في مؤشر على استمرار النشاط الملاحي عبر أحد أهم الممرات البحرية".
وبحسب بيانات الهيئة، "استحوذت السفن المغادرة من الخليج على النسبة الأكبر من الطلبات بواقع 77%، مقابل 23% للسفن المتجهة إلى داخله".
وأشارت إلى أن "الدول الآسيوية، وفي مقدمتها الصين والهند، شكّلت الوجهة الرئيسية للسفن الخارجة، بينما تصدرت الإمارات العربية المتحدة قائمة وجهات السفن الداخلة إلى الخليج".
وزير الدفاع الأمريكي، بيت هيغسيث يرتدي ربطة عنق بألوان العلم الروسي - سبوتنيك عربي, 1920, 30.05.2026
هيغسيث: مضيق هرمز سيكون مفتوحا دون رسوم أمام مرور السفن
30 مايو, 17:40 GMT
وأكدت "هيئة إدارة مضيق هرمز" الإيرانية أن "سياسات تنظيم الملاحة لا تسمح لها بمنح تصاريح عبور للسفن التابعة للدول التي تصنفها إيران ضمن الدول المعادية، انسجامًا مع السياسات الرسمية للجمهورية الإسلامية".
وكان إبراهيم عزيزي، رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، أكد أن بلاده "لا تنوي جعل مضيق هرمز موضوعًا للمفاوضات أو المساومة"، وفق تعبيره.
وقال عزيزي في تصريحات لوكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك": "لا نية لدينا لاستخدام هذه المسألة كأداة للمفاوضات أو الإعلان عن إمكانية تغيير آليات التنظيم المطبّقة اليوم في مضيق هرمز، أثناء المفاوضات أو بعدها".
سفن في مضيق هرمز مرئية بالقرب من شاطئ بندر عباس، إيران، 22 مايو/ أيار 2026 - سبوتنيك عربي, 1920, 01.06.2026
قطر تؤكد لإيران أن استخدام مضيق هرمز كورقة ضغط يعمق الأزمة
أمس, 19:47 GMT
وأضاف أنه "في ظل الظروف الاستثنائية والقيود المرتبطة بحالات الحرب، سيتم منح الأولوية في تراخيص العبور للسفن التابعة للدول الحليفة أو المرتبطة بمصالح مشتركة مع إيران، بما ينسجم مع الاعتبارات الأمنية والسياسية المعتمدة لدى طهران".
يُذكر أن التصعيد المتعلق بإيران، أدى إلى إغلاق فعلي لمضيق هرمز، الذي يعد مسارًا رئيسيًا لإمدادات النفط والغاز الطبيعي المسال من دول الخليج العربي إلى الأسواق العالمية، كما انعكس ذلك على مستويات تصدير وإنتاج النفط لدول المنطقة.
وعلى خلفية إغلاق المضيق، تشهد معظم دول العالم ارتفاعًا في أسعار الوقود والمنتجات الصناعية.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала