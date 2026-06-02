إيران تكشف أرقاما جديدة لحركة الملاحة في مضيق هرمز
سبوتنيك عربي
أعلنت "هيئة إدارة مضيق هرمز" الإيرانية، أن "أكثر من 300 سفينة غير إيرانية، تقدمت بطلبات للحصول على تصاريح عبور، منذ بدء عمل الهيئة أواخر أبريل (نيسان الماضي)،... 02.06.2026, سبوتنيك عربي
أعلنت "هيئة إدارة مضيق هرمز" الإيرانية، أن "أكثر من 300 سفينة غير إيرانية، تقدمت بطلبات للحصول على تصاريح عبور، منذ بدء عمل الهيئة أواخر أبريل (نيسان الماضي)، في مؤشر على استمرار النشاط الملاحي عبر أحد أهم الممرات البحرية".
وبحسب بيانات الهيئة، "استحوذت السفن المغادرة من الخليج على النسبة الأكبر من الطلبات بواقع 77%، مقابل 23% للسفن المتجهة إلى داخله".
وأشارت إلى أن "الدول الآسيوية، وفي مقدمتها الصين والهند، شكّلت الوجهة الرئيسية للسفن الخارجة، بينما تصدرت الإمارات العربية المتحدة قائمة وجهات السفن الداخلة إلى الخليج".
وأكدت "هيئة إدارة مضيق هرمز" الإيرانية أن "سياسات تنظيم الملاحة لا تسمح لها بمنح تصاريح عبور للسفن التابعة للدول التي تصنفها إيران ضمن الدول المعادية، انسجامًا مع السياسات الرسمية للجمهورية الإسلامية".
وكان إبراهيم عزيزي، رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، أكد أن بلاده "لا تنوي جعل مضيق هرمز موضوعًا للمفاوضات أو المساومة
"، وفق تعبيره.
وقال عزيزي في تصريحات لوكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك": "لا نية لدينا لاستخدام هذه المسألة كأداة للمفاوضات أو الإعلان عن إمكانية تغيير آليات التنظيم المطبّقة اليوم في مضيق هرمز
، أثناء المفاوضات أو بعدها".
وأضاف أنه "في ظل الظروف الاستثنائية والقيود المرتبطة بحالات الحرب، سيتم منح الأولوية في تراخيص العبور للسفن التابعة للدول الحليفة أو المرتبطة بمصالح مشتركة مع إيران، بما ينسجم مع الاعتبارات الأمنية والسياسية المعتمدة لدى طهران".
يُذكر أن التصعيد المتعلق بإيران، أدى إلى إغلاق فعلي لمضيق هرمز، الذي يعد مسارًا رئيسيًا لإمدادات النفط والغاز الطبيعي المسال من دول الخليج العربي إلى الأسواق العالمية، كما انعكس ذلك على مستويات تصدير وإنتاج النفط لدول المنطقة.
وعلى خلفية إغلاق المضيق، تشهد معظم دول العالم ارتفاعًا في أسعار الوقود والمنتجات الصناعية.