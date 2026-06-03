https://sarabic.ae/20260603/الدفاع-الكويتية-تعلن-اعتراض-13-صاروخا-و17-طائرة-مسيرة-أطلقت-من-إيران-تجاه-أراضي-البلاد-1114001234.html

الدفاع الكويتية تعلن اعتراض 13 صاروخا و17 طائرة مسيرة أطلقت من إيران تجاه أراضي البلاد

الدفاع الكويتية تعلن اعتراض 13 صاروخا و17 طائرة مسيرة أطلقت من إيران تجاه أراضي البلاد

سبوتنيك عربي

أعلنت وزارة الدفاع الكويتية أن القوات المسلحة رصدت وتعاملت منذ فجر اليوم مع 13 صاروخًا باليستيًا معاديًا داخل المجال الجوي الكويتي، وتمكنت من اعتراضها فوق عدد... 03.06.2026, سبوتنيك عربي

2026-06-03T12:32+0000

2026-06-03T12:32+0000

2026-06-03T12:32+0000

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وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع الكويتية، العقيد الركن سعود عبدالعزيز العطوان، إن القوات المسلحة رصدت كذلك 17 طائرة مسيّرة معادية وتم التعامل معها وفق الإجراءات العسكرية المعتمدة.وأوضح أن "العدوان الإيراني استهدف عددًا من المنشآت المدنية والحيوية، من بينها مطار الكويت الدولي، ما أسفر عن وفاة مقيم من الجنسية الهندية وإصابة عدد من الأشخاص، بالإضافة إلى وقوع أضرار مادية جسيمة".ودعت الوزارة، المواطنين والمقيمين إلى عدم الاقتراب من المواقع المتضررة أو أماكن سقوط الشظايا ومخلفات عمليات الاعتراض، وعدم تصوير أو نشر وتداول أي صور أو مقاطع فيديو لهذه المواقع عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حفاظًا على الأمن والسلامة العامة.كما شددت على أهمية الالتزام بتعليمات الأمن والسلامة الصادرة عن الجهات المختصة، واستقاء المعلومات من المصادر الرسمية المعتمدة.وأكدت وزارة الدفاع، أن القوات المسلحة تواصل أداء مهامها بكامل الجاهزية والاستعداد، وبالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية في الدولة، لاتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للحفاظ على أمن البلاد وسلامة المواطنين والمقيمين.وأعربت وزارة الخارجية الكويتية، في وقت سابق اليوم، عن "إدانة واستنكار دولة الكويت، للاعتداءات الإيرانية الغاشمة والمتواصلة التي استُخدمت فيها الصواريخ البالستية والطائرات المسيّرة، والتي كان آخرها فجر اليوم".وقالت الخارجية الكويتية، في بيان لها، إن "الهجمات الإيرانية استهدفت مجددًا منشآت مدنية وحيوية، من بينها مطار الكويت الدولي، ما أسفر عن وفاة أحد الأشخاص وإصابة آخرين، إلى جانب وقوع أضرار في منشآت حيوية تشمل بعثات دبلوماسية".وأكدت الوزارة، رفض دولة الكويت القاطع لهذه الهجمات العدوانية السافرة، والتي من شأنها زيادة حدة التصعيد ورفع مستوى التوتر في المنطقة، وتقويض أمنها واستقرارها، معتبرةً أنها تشكل خرقًا فاضحًا لقواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وقرار مجلس الأمن رقم 2817 لعام 2026.وأعلنت الهيئة العامة للطيران المدني الكويتية، في وقت سابق اليوم، تفعيل خطة الطوارئ في مطار الكويت الدولي عقب تعرض مبنى الركاب "T1" لهجوم بطائرات مسيّرة وصواريخ.وأوضحت الهيئة، في بيان لها، أن الهجوم أسفر عن أضرار جسيمة في عدد من مرافق المطار، إلى جانب تسجيل إصابات بشرية، فيما باشرت الفرق المختصة تنفيذ إجراءات الاستجابة السريعة والتعامل مع تداعيات الحادث.وأكد الحرس الثوري الإيراني، في وقت سابق اليوم، استهدافه قاعدة جوية ومروحية أمريكية في إحدى دول المنطقة، إضافة إلى مقر الأسطول البحري الخامس الأمريكي، بهجمات صاروخية وبالطائرات المسيّرة، ردّا على استهداف الولايات المتحدة برج اتصالات تابع له في جنوب جزيرة قشم بمقذوفات.ونقلت قناة "برس تي في" عن بيان العلاقات العامة للحرس الثوري الإيراني: "تم قصف قاعدة عسكرية أمريكية ومقر قيادة الأسطول الخامس الأمريكي بصواريخ وطائرات مسيرة ردًا على الهجمات الأمريكية".وأضاف البيان: "في وقت متأخر من الليلة الماضية استهدف الجيش الأمريكي المعتدي ناقلة نفط إيرانية قرب مضيق هرمز بقذيفة، مما أدى إلى إلحاق أضرار بغرفة محركاتها".وأشار البيان إلى أنه ردًّا على هذا العدوان وانتهاك لوائح مضيق هرمز، استهدف الحرس الثوري الإيراني بواسطة صواريخ بحرية سفينة تابعة للعدو الصهيوني الأمريكي، وهي سفينة "بانايا".وأضاف البيان: لقد حذرنا سابقًا من أنه في حال وقوع عدوان، سيكون الرد مختلفًا وأشدّ، وقد تصرفنا وفقاً لذلك. كان ينبغي أن تكون هذه الردود درسًا مستفادًا، نؤكد مجددًا أن زعزعة أمن مضيق هرمز ستُكلّف الجيش الأمريكي المعتدي ثمنًا باهظًا.وأعلنت القيادة المركزية الأمريكية فجر اليوم الأربعاء، أن قواتها دمرت عدداً من الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة الإيرانية، مدعيةً أنها أُطلقت باتجاه الكويت والبحرين.وذكرت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) في بيانٍ لها على منصة التواصل الاجتماعي "إكس"، أن صاروخين إيرانيين أُطلقا على الكويت لم يصلا وجهتهما أو دُمرا أثناء التحليق، وأن الدفاعات الجوية الأمريكية والبحرينية اعترضت على الفور ثلاثة صواريخ أُطلقت على البحرين ".وقبل ذلك بقليل، ذكرت القيادة المركزية، أن القوات الجوية الأمريكية أسقطت ثلاث طائرات مسيرة انتحارية، زعمت أن إيران أطلقتها على بحارة مدنيين كانوا يعبرون المياه الإقليمية بشكل قانوني.

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