https://sarabic.ae/20260603/مصر-تؤكد-تضامنها-الكامل-مع-مملكة-البحرين-ودعمها-للإجراءات-المتخذة-لحفظ-أمنها-1114003189.html

مصر تؤكد تضامنها الكامل مع مملكة البحرين ودعمها للإجراءات المتخذة لحفظ أمنها

مصر تؤكد تضامنها الكامل مع مملكة البحرين ودعمها للإجراءات المتخذة لحفظ أمنها

سبوتنيك عربي

أعربت جمهورية مصر العربية، اليوم الأربعاء، عن إدانتها الشديدة لـ"الهجمات الإرهابية الآثمة" التي استهدفت مملكة البحرين الشقيقة، مؤكدة أنها تمثل انتهاكًا صارخًا... 03.06.2026, سبوتنيك عربي

2026-06-03T13:22+0000

2026-06-03T13:22+0000

2026-06-03T13:22+0000

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وأكدت وزارة الخارجية المصرية، في بيان رسمي، تضامن مصر الكامل مع مملكة البحرين الشقيقة، ودعمها لكافة الإجراءات التي تتخذها من أجل الحفاظ على أمنها واستقرارها وحماية مواطنيها ومنشآتها الحيوية. وجددت مصر رفضها القاطع لأي أعمال أو ممارسات تمس سيادة الدول العربية أو تهدد أمنها وسلامة أراضيها، مشددة على أن أمن واستقرار دول الخليج العربية يُعد جزءًا لا يتجزأ من الأمن القومي العربي والمصري.وأكدت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين، في بيان لها، أن "منظومات الدفاع الجوي تمكنت، بفضل الجاهزية القتالية العالية، من اعتراض وتدمير ثلاثة صواريخ وعدد من الطائرات المسيّرة"، مشيرة إلى أن جميع الأسلحة والوحدات العسكرية في أعلى درجات الاستعداد والجاهزية الدفاعية لحماية المملكة.ودعت القيادة العامة، المواطنين والمقيمين إلى توخي الحذر، وعدم الاقتراب أو لمس أي أجسام غريبة أو مشبوهة قد تكون من مخلفات الهجمات، مع ضرورة الإبلاغ عنها فورًا للجهات المختصة.وشددت القيادة العامة على أن استهداف الأعيان المدنية والممتلكات الخاصة بالصواريخ والطائرات المسيّرة يمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني، مؤكدة فخرها واعتزازها بما أظهره منتسبو قوة الدفاع من جاهزية ويقظة في أداء مهامهم الوطنية.واندلعت حرب أمريكية - إسرائيلية على إيران، في 28 فبراير/ شباط الماضي، استمرت نحو 40 يومًا، أسفرت عن اغتيال المرشد الأعلى علي خامنئي، ومقتل آلاف الإيرانيين، وتدمير مواقع في إسرائيل ومنشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط، علاوة على إغلاق مضيق هرمز، الذي يُعد من أهم ممرات الملاحة العالمية.وتوصلت واشنطن وطهران بوساطة باكستانية، في 8 أبريل/ نيسان الماضي، إلى تفاهم لوقف إطلاق النار، قبل أن تفرض الولايات المتحدة حصارًا بحريا على الموانئ الإيرانية المطلة على مضيق هرمز، فيما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لاحقًا، تمديد الهدنة إلى حين انتهاء المفاوضات، مع الإبقاء على الحصار البحري.

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