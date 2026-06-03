https://sarabic.ae/20260603/مصر-تؤكد-تضامنها-الكامل-مع-مملكة-البحرين-ودعمها-للإجراءات-المتخذة-لحفظ-أمنها-1114003189.html
مصر تؤكد تضامنها الكامل مع مملكة البحرين ودعمها للإجراءات المتخذة لحفظ أمنها
مصر تؤكد تضامنها الكامل مع مملكة البحرين ودعمها للإجراءات المتخذة لحفظ أمنها
سبوتنيك عربي
أعربت جمهورية مصر العربية، اليوم الأربعاء، عن إدانتها الشديدة لـ"الهجمات الإرهابية الآثمة" التي استهدفت مملكة البحرين الشقيقة، مؤكدة أنها تمثل انتهاكًا صارخًا... 03.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-03T13:22+0000
2026-06-03T13:22+0000
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وأكدت وزارة الخارجية المصرية، في بيان رسمي، تضامن مصر الكامل مع مملكة البحرين الشقيقة، ودعمها لكافة الإجراءات التي تتخذها من أجل الحفاظ على أمنها واستقرارها وحماية مواطنيها ومنشآتها الحيوية. وجددت مصر رفضها القاطع لأي أعمال أو ممارسات تمس سيادة الدول العربية أو تهدد أمنها وسلامة أراضيها، مشددة على أن أمن واستقرار دول الخليج العربية يُعد جزءًا لا يتجزأ من الأمن القومي العربي والمصري.وأكدت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين، في بيان لها، أن "منظومات الدفاع الجوي تمكنت، بفضل الجاهزية القتالية العالية، من اعتراض وتدمير ثلاثة صواريخ وعدد من الطائرات المسيّرة"، مشيرة إلى أن جميع الأسلحة والوحدات العسكرية في أعلى درجات الاستعداد والجاهزية الدفاعية لحماية المملكة.ودعت القيادة العامة، المواطنين والمقيمين إلى توخي الحذر، وعدم الاقتراب أو لمس أي أجسام غريبة أو مشبوهة قد تكون من مخلفات الهجمات، مع ضرورة الإبلاغ عنها فورًا للجهات المختصة.وشددت القيادة العامة على أن استهداف الأعيان المدنية والممتلكات الخاصة بالصواريخ والطائرات المسيّرة يمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني، مؤكدة فخرها واعتزازها بما أظهره منتسبو قوة الدفاع من جاهزية ويقظة في أداء مهامهم الوطنية.واندلعت حرب أمريكية - إسرائيلية على إيران، في 28 فبراير/ شباط الماضي، استمرت نحو 40 يومًا، أسفرت عن اغتيال المرشد الأعلى علي خامنئي، ومقتل آلاف الإيرانيين، وتدمير مواقع في إسرائيل ومنشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط، علاوة على إغلاق مضيق هرمز، الذي يُعد من أهم ممرات الملاحة العالمية.وتوصلت واشنطن وطهران بوساطة باكستانية، في 8 أبريل/ نيسان الماضي، إلى تفاهم لوقف إطلاق النار، قبل أن تفرض الولايات المتحدة حصارًا بحريا على الموانئ الإيرانية المطلة على مضيق هرمز، فيما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لاحقًا، تمديد الهدنة إلى حين انتهاء المفاوضات، مع الإبقاء على الحصار البحري.
https://sarabic.ae/20260603/إيران-تتهم-أمريكا-بـالعدوان-وتحمل-الكويت-والبحرين-مسؤولية-دعم-الهجمات-الأخيرة-1113991344.html
https://sarabic.ae/20260603/البحرين-تعلن-تدمير-3-صواريخ-وعدد-من-المسيّرات-الإيرانية-1113985252.html
https://sarabic.ae/20260603/القيادة-المركزية-الأمريكية-دمرنا-صواريخ-وطائرات-مسيرة-إيرانية-أُطلقت-على-الكويت-والبحرين-1113982460.html
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أخبار مصر الآن, البحرين, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, باكستان
أخبار مصر الآن, البحرين, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, باكستان
مصر تؤكد تضامنها الكامل مع مملكة البحرين ودعمها للإجراءات المتخذة لحفظ أمنها
أعربت جمهورية مصر العربية، اليوم الأربعاء، عن إدانتها الشديدة لـ"الهجمات الإرهابية الآثمة" التي استهدفت مملكة البحرين الشقيقة، مؤكدة أنها تمثل انتهاكًا صارخًا لسيادة المملكة وتقويضًا خطيرًا لأمنها واستقرارها، فضلاً عن تهديدها لأمن منطقة الخليج العربي.
وأكدت وزارة الخارجية المصرية، في بيان رسمي، تضامن مصر الكامل مع مملكة البحرين
الشقيقة، ودعمها لكافة الإجراءات التي تتخذها من أجل الحفاظ على أمنها واستقرارها وحماية مواطنيها ومنشآتها الحيوية.
وجددت مصر رفضها القاطع لأي أعمال أو ممارسات تمس سيادة الدول العربية أو تهدد أمنها وسلامة أراضيها، مشددة على أن أمن واستقرار دول الخليج العربية
يُعد جزءًا لا يتجزأ من الأمن القومي العربي والمصري.
وكانت قوة دفاع البحرين قد أعلنت، في وقت سابق من اليوم الأربعاء، أن "إيران تواصل، وفق وصفها، "نهجها العدائي الممنهج" من خلال هجمات بالصواريخ والطائرات المسيّرة استهدفت أعيانًا مدنية داخل مملكة البحرين".
وأكدت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين، في بيان لها، أن "منظومات الدفاع الجوي تمكنت، بفضل الجاهزية القتالية العالية، من اعتراض وتدمير ثلاثة صواريخ وعدد من الطائرات المسيّرة
"، مشيرة إلى أن جميع الأسلحة والوحدات العسكرية في أعلى درجات الاستعداد والجاهزية الدفاعية لحماية المملكة.
ودعت القيادة العامة، المواطنين والمقيمين إلى توخي الحذر، وعدم الاقتراب أو لمس أي أجسام غريبة أو مشبوهة قد تكون من مخلفات الهجمات، مع ضرورة الإبلاغ عنها فورًا للجهات المختصة.
كما أوضحت أن عناصر وحدة هندسة الميدان الملكية على أهبة الاستعداد للتعامل الآمن مع أي أجسام أو مخلفات ناتجة عن الهجمات، حفاظًا على السلامة العامة.
وشددت القيادة العامة على أن استهداف الأعيان المدنية والممتلكات الخاصة بالصواريخ والطائرات المسيّرة يمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني، مؤكدة فخرها واعتزازها بما أظهره منتسبو قوة الدفاع
من جاهزية ويقظة في أداء مهامهم الوطنية.
واندلعت حرب أمريكية - إسرائيلية على إيران، في 28 فبراير/ شباط الماضي، استمرت نحو 40 يومًا، أسفرت عن اغتيال المرشد الأعلى علي خامنئي، ومقتل آلاف الإيرانيين، وتدمير مواقع في إسرائيل ومنشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط، علاوة على إغلاق مضيق هرمز، الذي يُعد من أهم ممرات الملاحة العالمية.
وتوصلت واشنطن وطهران بوساطة باكستانية، في 8 أبريل/ نيسان الماضي، إلى تفاهم لوقف إطلاق النار
، قبل أن تفرض الولايات المتحدة حصارًا بحريا على الموانئ الإيرانية المطلة على مضيق هرمز، فيما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لاحقًا، تمديد الهدنة إلى حين انتهاء المفاوضات، مع الإبقاء على الحصار البحري.