https://sarabic.ae/20260606/إيران-15-من-وفد-منتخبنا-بكأس-العالم-لم-يحصلوا-على-تأشيرات-دخول-أمريكية-1114124342.html

إيران: 15 من وفد منتخبنا بكأس العالم لم يحصلوا على تأشيرات دخول أمريكية

إيران: 15 من وفد منتخبنا بكأس العالم لم يحصلوا على تأشيرات دخول أمريكية

سبوتنيك عربي

أكدت إيران أن الولايات المتحدة الأمريكية لم تمنح تأشيرات دخول لـ15 عضواً من وفد منتخبها الوطني لكرة القدم، رغم إصدار التأشيرات للاعبين وأفراد الجهاز الفني،... 06.06.2026, سبوتنيك عربي

2026-06-06T14:58+0000

2026-06-06T14:58+0000

2026-06-06T14:58+0000

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ونقلت قناة التلفزيون الرسمي الإيرانية، اليوم السبت، عن مراسلها في مدينة أنطاليا التركية، حيث يقيم المنتخب معسكرا تدريبيا، قوله إن التأشيرات صدرت للاعبي المنتخب والجهاز الفني، فيما لا يزال 15 عضوا من الطاقم الإداري والفني بانتظار الحصول على تأشيرات الدخول إلى الولايات المتحدة.وفي السياق، انتقدت طهران ما وصفته بـ"المعاملة التمييزية" من جانب واشنطن تجاه الوفد الإيراني، معتبرة أن استبعاد عدد من أعضاء البعثة يمثل إجراءً غير مبرر.وكان وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، قد أكد، في وقت سابق، أن الولايات المتحدة ستدقق في أعضاء الوفد الإيراني المشارك في بطولة كأس العالم لكرة القدم، مشددًا على أنها لن تسمح بدخول أي أشخاص لهم صلات بالحرس الثوري الإيراني تحت غطاء المشاركة الرياضية.وخلال جلسة استماع أمام إحدى لجان مجلس النواب الأمريكي، قال روبيو إن واشنطن لا تعارض دخول المنتخب الإيراني لكرة القدم وأفراد جهازه الفني والإداري إلى الولايات المتحدة للمشاركة في البطولة التي تنطلق هذا الشهر، رغم التوترات القائمة بين البلدين، وفقًا لوسائل إعلام غربية.وأوضح أن المنتخب الإيراني سيخوض مبارياته على الأراضي الأمريكية، بينما سيتخذ من المكسيك مقرًا له طوال فترة البطولة.وقال روبيو: "لن نسمح بأن يضم الوفد الإيراني أشخاصًا نعلم أنهم لا علاقة لهم بالرياضة، ولديهم صلات بالحرس الثوري الإيراني أو ما شابه ذلك، وسنراقب هذا الأمر عن كثب شديد".وستقام بطولة كأس العالم 2026 في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك في الفترة من 11 يونيو/ حزيران إلى 3 يوليو/ تموز المقبلين، حيث تستضيف كل دولة 13 مباراة من البطولة.

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