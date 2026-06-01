دولة عربية تتخذ قرارا استثنائيا دعما لمنتخبها المشارك في كأس العالم 2026
أعلنت إحدى الدول العربية تأخير بدء الدوام الرسمي لموظفي القطاع العام بمقدار ساعة ونصف خلال أيام مباريات منتخبها في كأس العالم 2026، في خطوة استثنائية تعكس حجم... 01.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-01T08:53+0000
وأعلنت الحكومة الأردنية أنها قررت تأخير بدء الدوام الرسمي لموظفي القطاع العام بمقدار ساعة ونصف خلال أيام مباريات منتخبها "النشامى" بكأس العالم.وبموجب القرار، سيبدأ الدوام الرسمي لموظفي القطاع العام في أيام 17 و23 و28 يونيو/حزيران عند الساعة الـ10 صباحا، بدلًا من الثامنة والنصف.ويخوض المنتخب الأردني منافسات المجموعة الـ10 في مونديال 2026، حيث يستهل مشواره بلقاء منتخب النمسا، ثم يواجه الجزائر، ويختتم مبارياته أمام حامل اللقب الأرجنتين.وأكدت الحكومة الأردنية أن هذه الخطوة تأتي في إطار الدعم المعنوي للاعبين، وتشجيعًا للجماهير على دعم منتخبهم في هذه المشاركة التاريخية التي تمثل فخرًا للأمة الأردنية والعربية على حد سواء.
أعلنت إحدى الدول العربية تأخير بدء الدوام الرسمي لموظفي القطاع العام بمقدار ساعة ونصف خلال أيام مباريات منتخبها في كأس العالم 2026، في خطوة استثنائية تعكس حجم الفخر والاهتمام بهذه المشاركة التاريخية.
وأعلنت الحكومة الأردنية أنها قررت تأخير بدء الدوام الرسمي لموظفي القطاع العام بمقدار ساعة ونصف خلال أيام مباريات منتخبها "النشامى" بكأس العالم.
وجاء القرار بناءً على توجيهات رئيس الوزراء الأردني جعفر حسان، بهدف تمكين المواطنين من متابعة مباريات المنتخب الوطني "النشامى"، ودعمه له في أول ظهور على منصة كأس العالم بهذا المستوى العالمي.
وبموجب القرار، سيبدأ الدوام الرسمي لموظفي القطاع العام في أيام 17 و23 و28 يونيو/حزيران عند الساعة الـ10 صباحا، بدلًا من الثامنة والنصف.
ويخوض المنتخب الأردني منافسات المجموعة الـ10 في مونديال 2026، حيث يستهل مشواره بلقاء منتخب النمسا، ثم يواجه الجزائر، ويختتم مبارياته أمام حامل اللقب الأرجنتين.
وتنقل المباريات على التوالي في التوقيت المحلي لعمان عند الساعات: الثانية صباحًا، والسابعة صباحًا، والسادسة صباحًا.
وأكدت الحكومة الأردنية أن هذه الخطوة تأتي في إطار الدعم المعنوي للاعبين، وتشجيعًا للجماهير على دعم منتخبهم في هذه المشاركة التاريخية التي تمثل فخرًا للأمة الأردنية والعربية على حد سواء.