دولة عربية تتخذ قرارا استثنائيا دعما لمنتخبها المشارك في كأس العالم 2026

أعلنت إحدى الدول العربية تأخير بدء الدوام الرسمي لموظفي القطاع العام بمقدار ساعة ونصف خلال أيام مباريات منتخبها في كأس العالم 2026، في خطوة استثنائية تعكس حجم...

2026-06-01T08:53+0000

وأعلنت الحكومة الأردنية أنها قررت تأخير بدء الدوام الرسمي لموظفي القطاع العام بمقدار ساعة ونصف خلال أيام مباريات منتخبها "النشامى" بكأس العالم.وبموجب القرار، سيبدأ الدوام الرسمي لموظفي القطاع العام في أيام 17 و23 و28 يونيو/حزيران عند الساعة الـ10 صباحا، بدلًا من الثامنة والنصف.ويخوض المنتخب الأردني منافسات المجموعة الـ10 في مونديال 2026، حيث يستهل مشواره بلقاء منتخب النمسا، ثم يواجه الجزائر، ويختتم مبارياته أمام حامل اللقب الأرجنتين.وأكدت الحكومة الأردنية أن هذه الخطوة تأتي في إطار الدعم المعنوي للاعبين، وتشجيعًا للجماهير على دعم منتخبهم في هذه المشاركة التاريخية التي تمثل فخرًا للأمة الأردنية والعربية على حد سواء.أزمة تأشيرات كأس العالم تؤجل سفر منتخب جنوب أفريقيا حسام حسن يعلن قائمة مصر النهائية لمونديال 2026

