منتخب عربي يخسر برباعية أمام سويسرا في مباراة ودية ضمن التحضيرات للمشاركة في كأس العالم
تلقى المنتخب الأردني خسارة أمام نظيره السويسري بنتيجة 4-1، في المباراة الودية التي جمعتهما، اليوم الأحد، بمدينة سانت جالن السويسرية، ضمن استعدادات المنتخبين
تلقى المنتخب الأردني خسارة أمام نظيره السويسري بنتيجة 4-1، في المباراة الودية التي جمعتهما، اليوم الأحد، بمدينة سانت جالن السويسرية، ضمن استعدادات المنتخبين للمشاركة في نهائيات كأس العالم 2026.
وافتتح المنتخب السويسري التسجيل عبر بريل إيمبولو من ركلة جزاء في الدقيقة 27، قبل أن يضيف دان ندوي الهدف الثاني بعد خمس دقائق فقط، وفقا لمواقع رياضية.
وعزز غرانيت تشاكا تقدم أصحاب الأرض بهدف ثالث في الوقت بدل الضائع من الشوط الأول، لينتهي النصف الأول من اللقاء بتفوق سويسري بثلاثية نظيفة.
وفي الشوط الثاني، قلص عودة الفاخوري، لاعب بيراميدز المصري، الفارق للمنتخب الأردني بتسجيله الهدف الوحيد لـ"النشامى" في الدقيقة 51، إلا أن كريستيان فاسناخت أعاد الفارق إلى ثلاثة أهداف بإحرازه الهدف الرابع لسويسرا في الدقيقة 78.
ويواصل المنتخبان استعداداتهما للمونديال
، حيث يواجه المنتخب السويسري نظيره الأسترالي في السادس من يونيو، بينما يلتقي المنتخب الأردني مع كولومبيا بعد ذلك بيومين، قبل انطلاق مشوارهما في نهائيات كأس العالم 2026.
وستقام بطولة كأس العالم 2026 في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك
في الفترة من 11 يونيو/ حزيران إلى 3 يوليو/ تموز المقبلين، حيث تستضيف كل دولة 13 مباراة من البطولة.