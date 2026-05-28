أمريكا تمنع تحليق الطائرات من دون طيار فوق مواقع كأس العالم لكرة القدم
سبوتنيك عربي
أعلنت إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية، اليوم الخميس، حظر تحليق الطائرات المسيّرة فوق مباريات كأس العالم لكرة القدم 2026 والفعاليات الجماهيرية المصاحبة لها... 28.05.2026, سبوتنيك عربي
2026-05-28T18:22+0000
أعلنت إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية، اليوم الخميس، حظر تحليق الطائرات المسيّرة فوق مباريات كأس العالم لكرة القدم 2026 والفعاليات الجماهيرية المصاحبة لها في جميع أنحاء الولايات المتحدة، وذلك في إطار جهود إدارة ترامب لمعالجة المخاوف الأمنية.
وأضافت أنها خلال أيام المباريات، يُحظر تحليق جميع أنواع الطائرات، بما فيها الطائرات المسيّرة، ضمن دائرة نصف قطرها 3 أميال بحرية وعلى ارتفاع يصل إلى 3000 قدم فوق سطح الأرض حول الملاعب، إلا بتصريح خاص من مراقبي الحركة الجوية.
وحذر البيان
من أن "مشغلي الطائرات المسيّرة الذين يدخلون المجال الجوي المحظور دون تصريح قد يواجهون غرامات تصل إلى 100,000 دولار أمريكي، ومصادرة الطائرات المسيّرة، وملاحقات جنائية فيدرالية، حيث تتولى جهات إنفاذ القانون الفيدرالية تحديد هوية المشغلين، ومصادرة الطائرات المسيّرة، ودعم الملاحقة القضائية".
وستقام بطولة كأس العالم 2026 في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك في الفترة من 11 يونيو/ حزيران إلى 3 يوليو/ تموز المقبلين، حيث تستضيف كل دولة 13 مباراة من البطولة.