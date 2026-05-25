استبدال ميسي في آخر مباراة مع إنتر ميامي قبل كأس العالم بعد شعوره بآلام
سبوتنيك عربي
غادر نجم كرة القدم الأرجنتيني، ليونيل ميسي، اليوم الاثنين، ملعب مباراة "إنتر ميامي" أمام "فيلادلفيا يونيون" في الدقيقة 73، خلال آخر ظهور له مع فريقه قبل انطلاق... 25.05.2026, سبوتنيك عربي
مجتمع
ليونيل ميسي
كأس العالم 2026
أخبار كرة القدم
رياضة
ليونيل ميسي, كأس العالم 2026, أخبار كرة القدم, رياضة
غادر نجم كرة القدم الأرجنتيني، ليونيل ميسي، اليوم الاثنين، ملعب مباراة "إنتر ميامي" أمام "فيلادلفيا يونيون" في الدقيقة 73، خلال آخر ظهور له مع فريقه قبل انطلاق كأس العالم، بعد شعوره بآلام وإرهاق بدني أثناء اللقاء.
وجاء استبدال ميسي عقب شعوره بانزعاج في العضلة الخلفية، بعد تنفيذ إحدى الركلات الحرة، خلال فوز إنتر ميامي بنتيجة 6-4.
من جانبه، أوضح مدرب "إنتر ميامي"، جييرمو أويوس، أن ميسي كان يعاني من الإرهاق بسبب أرضية الملعب الثقيلة، مؤكدًا أن الجهاز الفني فضّل عدم المخاطرة باللاعب، بانتظار التقرير الطبي النهائي بشأن حالته.
ويأتي ذلك قبل توقف الدوري الأمريكي بسبب انطلاق بطولة كأس العالم 2026، التي تستضيفها الولايات المتحدة وكندا والمكسيك بين 11 يونيو/ حزيران و19 يوليو/ تموز المقبلين.
وتعقد النسخة الثالثة والعشرون من بطولة كأس العالم لكرة القدم 2026، في الفترة ما بين 11 يونيو و19 يوليو 2026، في حدث استثنائي يجمع بين ثلاث دول من قارة أمريكا الشمالية وهي: الولايات المتحدة، كندا، والمكسيك
