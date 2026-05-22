بعد "الدون".. ليونيل ميسي ينضم رسميا إلى نادي المليارديرات

كشفت وسائل إعلام أمريكية أن النجم الأرجنتيني، ليونيل ميسي، قائد فريق إنتر ميامي الأمريكي، قد انضم رسميًا إلى قائمة المليارديرات، بعدما تجاوزت ثروته حاجز...

وأوضحت شبكة "بلومبرغ" الأمريكية أن ميسي نجح في بناء ثروته الضخمة عبر مسيرة كروية استثنائية بدأت مع ناشئي نادي نيولز أولد بويز الأرجنتيني، قبل انتقاله إلى أكاديمية برشلونة، حيث تم تصعيده إلى الفريق الأول عام 2004. وأشار إلى أن ميسي كان بإمكانه دخول نادي المليارديرات في وقت مبكر، حال موافقته على العرض السعودي الضخم الذي تلقاه في صيف 2023، إلا أنه فضّل الانتقال إلى الدوري الأمريكي بعوائد مالية أقل نسبيًا. ويأتي انضمام ميسي إلى قائمة المليارديرات بعد البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد النصر السعودي والملقب بـ"الدون"، الذي سبق له دخول عالم المليار دولار.

