على غرار "الدون"... ميسي يمتلك ناديا جديدا في إسبانيا

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
سر نجاح مسلسل "ماشا والدب" لدى الأسر العربية
08:30 GMT
30 د
روسيا والعالم
روسيا تسعى لحل دبلوماسي بين واشنطن و طهران يحقق استقرار المنطقة العربية
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيف نحمي حقوق المبدع في زمن القرصنة الرقمية؟
09:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
09:50 GMT
10 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
10:03 GMT
13 د
مساحة حرة
لماذا يتركز نصف نفط العالم في الشرق الأوسط؟
10:16 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مواقع التواصل الاجتماعي متهمة بالتأثير سلبا على الصحة العقلية
11:03 GMT
14 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
11:18 GMT
12 د
مساحة حرة
المغرب... كيف ينعكس عزوف الشباب عن الزواج على البنية الاجتماعية والديموغرافية؟
11:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الفنانة التونسية أميرة دخلية في ضيافة عرب بوينت بودكاست
12:03 GMT
10 د
صدى الحياة
المغرب يطلق أول قانون للسيادة الطاقوية.. والمواطن من "أسير الفاتورة" إلى "تاجر الكيلوواط"
12:13 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
أسطورة "الأكل الصحي".. كيف خدعتنا صيحات التغذية؟
12:43 GMT
17 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
توتر غير مسبوق في العلاقات التركية الإسرائيلية، كيف يتم احتواءه؟
16:03 GMT
29 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
16:33 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
انفجارات النجوم الميتة التي تؤكد مدى ديناميكية الكون
16:53 GMT
6 د
بلا قيود
خبير: الحشود الأمريكية في الشرق الأوسط ليست من أجل الحرب بل لعقد صفقة
17:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
تركيا بين دورها كوسيط لحل أزمة الشرق الأوسط والتصعيد في الخطاب مع إسرائيل
18:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
هل تستخدم الولايات المتحدة الذكاء الاصطناعي في حصار مضيق هرمز
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
هل ألهمت روايات دوستويوفسكي في نشأة أدب الديستوبيا في روسيا ؟
08:31 GMT
30 د
مساحة حرة
مصر... شريحة محمول لحماية الأطفال من مخاطر الفضاء الرقمي
09:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الباركور من شوارع باريس إلى مدينة الياسمين
09:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
09:50 GMT
10 د
لقاء سبوتنيك
تركيا بين دورها كوسيط لحل أزمة الشرق الأوسط والتصعيد في الخطاب مع إسرائيل
10:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
هل يحل الذكاء الاصطناعي محل الأطباء النفسيين؟
10:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
10:50 GMT
10 د
نبض افريقيا
انعقاد مؤتمر برلين حول السودان بدون الحكومة السودانية
11:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
مسابقة جمال للإبل في السعودية
11:49 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
الأبراج بين الخرافة والحقيقة
12:13 GMT
17 د
مرايا العلوم
هل تستخدم الولايات المتحدة الذكاء الاصطناعي في حصار مضيق هرمز
12:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا علينا أن نبطئ من إيقاع حياتنا اليومية في ظل زمن السرعة؟
16:03 GMT
14 د
مساحة حرة
موسيقى تشبه حبوب الهلوسة.. المخدرات الرقمية خطر يهدد الشباب
16:17 GMT
25 د
مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
16:42 GMT
18 د
حصاد الأسبوع
خبير: على روسيا أن تقصف مصانع المسيرات لأنها أمام تصعيد خطير
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
العراق على صفيح ساخن: هل تُسقط حرب إيران حظوظ المالكي في رئاسة الوزراء؟
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
التعليم العربي بين "جواز المرور الطبقي" وأزمة الهوية..
18:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
على غرار "الدون"... ميسي يمتلك ناديا جديدا في إسبانيا
على غرار "الدون"... ميسي يمتلك ناديا جديدا في إسبانيا
سبوتنيك عربي
أعلن نادي كورنيلا الإسباني لكرة القدم أن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي أتم رسميا عملية الاستحواذ على النادي، ليصبح المالك الجديد للفريق الذي ينشط في منطقة بايكس... 16.04.2026, سبوتنيك عربي
2026-04-16T17:57+0000
2026-04-16T17:57+0000
رياضة
أخبار إسبانيا
ليونيل ميسي
لاعب كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو
ويأتي هذا التطور بعد أسابيع من إعلان النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، "الملقب بـ"الدون"، استحواذه على 25% من أسهم نادي ألميريا عبر شركته الاستثمارية CR7 Sports Investments، ضمن تحركات متزايدة لنجوم كرة القدم نحو الاستثمار في الأندية، بحسب ماذكرت مواقع رياضية. وقال نادي كورنيلا، في بيان رسمي صدر اليوم الخميس، إن ملكية ميسي للنادي تعزز علاقته الوثيقة ببرشلونة، وتؤكد التزامه بتطوير الرياضة والمواهب المحلية في كتالونيا، مستندًا إلى ارتباطه الطويل بالمنطقة خلال سنوات لعبه مع برشلونة.وأوضح النادي أن عددًا من اللاعبين البارزين تخرجوا من صفوفه، من بينهم ديفيد رايا، وجوردي ألبا، وجيرارد مارتن، وخافي بوادو، وكيتا بالدي، وأيتور رويبال، وإيلي سانشيز، معتبرًا أن هؤلاء يمثلون نموذجًا لنجاح منظومة تطوير المواهب في النادي. وأضاف البيان أن مشروع ميسي الجديد ينسجم مع اهتمامه المستمر بتطوير الناشئين، مشيرًا إلى مبادرات سابقة أبرزها بطولة "كأس ميسي" التي أُقيمت نسختها الأولى في ميامي بمشاركة أندية عالمية كبرى لفئة تحت 16 عامًا. واختتم النادي بيانه بالتأكيد على أن انضمام ميسي يمثل بداية مرحلة جديدة تهدف إلى تعزيز البنية الرياضية والإدارية، ودعم الاستثمار في المواهب الشابة وفق رؤية طويلة الأمد تقوم على الاستدامة والتطوير.
أخبار إسبانيا
رياضة, أخبار إسبانيا, ليونيل ميسي, لاعب كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو
رياضة, أخبار إسبانيا, ليونيل ميسي, لاعب كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو

على غرار "الدون"... ميسي يمتلك ناديا جديدا في إسبانيا

17:57 GMT 16.04.2026
© Photo / x.comنجما كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو والأرجنتيني ليونيل ميسي
نجما كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو والأرجنتيني ليونيل ميسي - سبوتنيك عربي, 1920, 16.04.2026
أعلن نادي كورنيلا الإسباني لكرة القدم أن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي أتم رسميا عملية الاستحواذ على النادي، ليصبح المالك الجديد للفريق الذي ينشط في منطقة بايكس يوبريغات.
ويأتي هذا التطور بعد أسابيع من إعلان النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، "الملقب بـ"الدون"، استحواذه على 25% من أسهم نادي ألميريا عبر شركته الاستثمارية CR7 Sports Investments، ضمن تحركات متزايدة لنجوم كرة القدم نحو الاستثمار في الأندية، بحسب ماذكرت مواقع رياضية.
ميسي يحسم موقفه من العودة إلى نادي "برشلونة"
27 فبراير, 11:59 GMT
وقال نادي كورنيلا، في بيان رسمي صدر اليوم الخميس، إن ملكية ميسي للنادي تعزز علاقته الوثيقة ببرشلونة، وتؤكد التزامه بتطوير الرياضة والمواهب المحلية في كتالونيا، مستندًا إلى ارتباطه الطويل بالمنطقة خلال سنوات لعبه مع برشلونة.

وأشار البيان إلى أن نادي كورنيلا، الذي تأسس عام 1951، يُعد من الأندية البارزة في كرة القدم الكتالونية والإسبانية على مستوى الفئات شبه الاحترافية، ويمتلك سجلا طويلا في تطوير اللاعبين الشباب عبر أكاديميته.

صراع رئاسة برشلونة يشتعل بوعد إعادة ليونيل ميسي إلى "كامب نو"
21 فبراير, 21:21 GMT
وأوضح النادي أن عددًا من اللاعبين البارزين تخرجوا من صفوفه، من بينهم ديفيد رايا، وجوردي ألبا، وجيرارد مارتن، وخافي بوادو، وكيتا بالدي، وأيتور رويبال، وإيلي سانشيز، معتبرًا أن هؤلاء يمثلون نموذجًا لنجاح منظومة تطوير المواهب في النادي.
وأضاف البيان أن مشروع ميسي الجديد ينسجم مع اهتمامه المستمر بتطوير الناشئين، مشيرًا إلى مبادرات سابقة أبرزها بطولة "كأس ميسي" التي أُقيمت نسختها الأولى في ميامي بمشاركة أندية عالمية كبرى لفئة تحت 16 عامًا.
واختتم النادي بيانه بالتأكيد على أن انضمام ميسي يمثل بداية مرحلة جديدة تهدف إلى تعزيز البنية الرياضية والإدارية، ودعم الاستثمار في المواهب الشابة وفق رؤية طويلة الأمد تقوم على الاستدامة والتطوير.
