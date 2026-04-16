على غرار "الدون"... ميسي يمتلك ناديا جديدا في إسبانيا

سبوتنيك عربي

أعلن نادي كورنيلا الإسباني لكرة القدم أن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي أتم رسميا عملية الاستحواذ على النادي، ليصبح المالك الجديد للفريق الذي ينشط في منطقة بايكس... 16.04.2026, سبوتنيك عربي

2026-04-16T17:57+0000

ويأتي هذا التطور بعد أسابيع من إعلان النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، "الملقب بـ"الدون"، استحواذه على 25% من أسهم نادي ألميريا عبر شركته الاستثمارية CR7 Sports Investments، ضمن تحركات متزايدة لنجوم كرة القدم نحو الاستثمار في الأندية، بحسب ماذكرت مواقع رياضية. وقال نادي كورنيلا، في بيان رسمي صدر اليوم الخميس، إن ملكية ميسي للنادي تعزز علاقته الوثيقة ببرشلونة، وتؤكد التزامه بتطوير الرياضة والمواهب المحلية في كتالونيا، مستندًا إلى ارتباطه الطويل بالمنطقة خلال سنوات لعبه مع برشلونة.وأوضح النادي أن عددًا من اللاعبين البارزين تخرجوا من صفوفه، من بينهم ديفيد رايا، وجوردي ألبا، وجيرارد مارتن، وخافي بوادو، وكيتا بالدي، وأيتور رويبال، وإيلي سانشيز، معتبرًا أن هؤلاء يمثلون نموذجًا لنجاح منظومة تطوير المواهب في النادي. وأضاف البيان أن مشروع ميسي الجديد ينسجم مع اهتمامه المستمر بتطوير الناشئين، مشيرًا إلى مبادرات سابقة أبرزها بطولة "كأس ميسي" التي أُقيمت نسختها الأولى في ميامي بمشاركة أندية عالمية كبرى لفئة تحت 16 عامًا. واختتم النادي بيانه بالتأكيد على أن انضمام ميسي يمثل بداية مرحلة جديدة تهدف إلى تعزيز البنية الرياضية والإدارية، ودعم الاستثمار في المواهب الشابة وفق رؤية طويلة الأمد تقوم على الاستدامة والتطوير.

