قوات الدعم السريع تعلن السيطرة على مدينة الطينة في السودان
أعلنت قوات "الدعم السريع"، اليوم السبت، السيطرة على مدينة الطينة في ولاية شمال دارفور غربي السودان. 21.02.2026, سبوتنيك عربي
2026-02-21T21:21+0000
أخبار السودان اليوم
قوات الدعم السريع السودانية
العالم العربي
العالم
وقالت قوات "الدعم السريع" في بيان: "بسطت قوات الدعم السريع، اليوم السبت، سيطرتها الكاملة على مدينة الطينة الاستراتيجية بولاية شمال دارفور، ونجحت في تحريرها من جيوب عناصر جيش جماعة الإخوان الإرهابية وفلول حركات الارتزاق".وفي نيسان/أبريل عام 2023، اندلعت اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في مناطق متفرقة بالسودان، حيث يحاول كل من الطرفين السيطرة على مقار حيوية.وأسفرت الحرب عن مقتل عشرات الآلاف ونزوح نحو 13 مليون شخص بعضهم إلى دول الجوار، كما تسببت بأزمة إنسانية تعد من الأسوأ في العالم، بحسب الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي.
2026
الأخبار
قوات الدعم السريع تعلن السيطرة على مدينة الطينة في السودان
أعلنت قوات "الدعم السريع"، اليوم السبت، السيطرة على مدينة الطينة في ولاية شمال دارفور غربي السودان.
وقالت قوات "الدعم السريع" في بيان: "بسطت قوات الدعم السريع، اليوم السبت، سيطرتها الكاملة على مدينة الطينة الاستراتيجية بولاية شمال دارفور، ونجحت في تحريرها من جيوب عناصر جيش جماعة الإخوان الإرهابية وفلول حركات الارتزاق".
وأضافت: "تواصل قواتنا تنفيذ الخطط التأمينية الهادفة إلى بسط الأمن وحماية المدنيين، ومنع استغلالهم أو الزجّ بهم في أتون الحرب لخدمة مصالح عصابة بورتسودان والأطماع الشخصية لقيادات ما يُسمّى بالقوات المشتركة".
وفي نيسان/أبريل عام 2023، اندلعت اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع
في مناطق متفرقة بالسودان، حيث يحاول كل من الطرفين السيطرة على مقار حيوية.
وتوسطت أطراف عربية وأفريقية ودولية لوقف إطلاق النار، إلا أن هذه الوساطات لم تنجح في التوصل لوقف دائم لإطلاق النار.
وأسفرت الحرب عن مقتل عشرات الآلاف
ونزوح نحو 13 مليون شخص بعضهم إلى دول الجوار، كما تسببت بأزمة إنسانية تعد من الأسوأ في العالم، بحسب الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي.