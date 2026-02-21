قوات الدعم السريع تعلن السيطرة على مدينة الطينة في السودان

عربي
أعلنت قوات "الدعم السريع"، اليوم السبت، السيطرة على مدينة الطينة في ولاية شمال دارفور غربي السودان.
وقالت قوات "الدعم السريع" في بيان: "بسطت قوات الدعم السريع، اليوم السبت، سيطرتها الكاملة على مدينة الطينة الاستراتيجية بولاية شمال دارفور، ونجحت في تحريرها من جيوب عناصر جيش جماعة الإخوان الإرهابية وفلول حركات الارتزاق".
وأضافت: "تواصل قواتنا تنفيذ الخطط التأمينية الهادفة إلى بسط الأمن وحماية المدنيين، ومنع استغلالهم أو الزجّ بهم في أتون الحرب لخدمة مصالح عصابة بورتسودان والأطماع الشخصية لقيادات ما يُسمّى بالقوات المشتركة".
الأزمة الإنسانية في السودان بسبب الحرب - سبوتنيك عربي, 1920, 20.02.2026
مستشار ترامب للشؤون العربية والأفريقية يدعو أطراف الصراع بالسودان إلى قبول هدنة إنسانية
أمس, 14:29 GMT
وفي نيسان/أبريل عام 2023، اندلعت اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في مناطق متفرقة بالسودان، حيث يحاول كل من الطرفين السيطرة على مقار حيوية.

وتوسطت أطراف عربية وأفريقية ودولية لوقف إطلاق النار، إلا أن هذه الوساطات لم تنجح في التوصل لوقف دائم لإطلاق النار.

وأسفرت الحرب عن مقتل عشرات الآلاف ونزوح نحو 13 مليون شخص بعضهم إلى دول الجوار، كما تسببت بأزمة إنسانية تعد من الأسوأ في العالم، بحسب الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي.
