ميسي سيغضب.. 3 تفسيرات وراء رسالة ترامب لـ"الدون": "أنت الأفضل في التاريخ.. نحتاجك في أمريكا الآن"

أشعل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب موجة جدل واسعة في عالم كرة القدم بعد نشره رسالة فيديو مباشرة على حسابه في تيك توك، وجهها إلى الأسطورة البرتغالي كريستيانو... 21.02.2026, سبوتنيك عربي

ظهر ترامب في الفيديو من داخل المكتب البيضاوي بالبيت الأبيض، مخاطباً رونالدو مباشرة: "رونالدو، أنت الأعظم في التاريخ.. نحتاجك في أمريكا.. تحرك الآن، نحتاجك سريعاً". تأتي الرسالة في سياق علاقة إيجابية متطورة بين الرجلين، بدأت بتبادل تصريحات الإعجاب، ثم لقاءات رسمية في البيت الأبيض خلال العام الماضي، بما في ذلك زيارة رونالدو مع وفد سعودي وتكريم رمزي من ترامب الذي وصف مشاركته بـ"الشرف الحقيقي". غير أن الرسالة الأخيرة بدت مبهمة عمداً، مما فتح الباب أمام تفسيرات متعددة، خاصة مع المنافسة التاريخية الشرسة بين رونالدو وغريمه الأزلي ليونيل ميسي، نجم إنتر ميامي، والتي قد تثير غضب النجم الأرجنتيني بعد تصنيف ترامب الصريح لرونالدو كـ"الأفضل في التاريخ"، بحسب ماذكر موقع "إرم" نيوز. التفسير الأول: دعوة ترويجية لكأس العالم 2026 تستعد الولايات المتحدة لاستضافة كأس العالم 2026 بالشراكة مع كندا والمكسيك، في حدث يُعد الأكبر في تاريخ البطولة. ويسعى ترامب لجعله "استثنائياً" بتعزيز الترويج العالمي، حيث يمثل رونالدو -بقاعدته الجماهيرية الهائلة- أحد أقوى السفراء الممكنين. التفسير الثاني: إشارة رمزية في صراع "الأفضل في التاريخ" ظل ترامب محايداً سابقاً عند سؤاله عن رونالدو أو ميسي، مؤكداً أن "كلاهما عظيم". وفي عالم كرة القدم، تحمل مثل هذه التصريحات من شخصية عالمية مثل ترامب أبعاداً معنوية كبيرة، قد تُفسر كدعم سياسي-إعلامي يميل الكفة. التفسير الثالث: تمهيد لانتقال محتمل إلى الدوري الأمريكيالاحتمال الأكثر إثارة هو دعوة ضمنية لانضمام رونالدو إلى الدوري الأمريكي، خاصة بعد الطفرة التي شهدها الدوري منذ انتقال ميسي إلى إنتر ميامي، وزيادة الاهتمام العالمي والإيرادات. ويُرى الفيديو كإشارة ترحيب مبكرة بنجم قادر على مضاعفة جاذبية الدوري. لم يرد رونالدو رسمياً على الرسالة حتى الآن، لكنها أثارت تفاعلاً هائلاً على وسائل التواصل، وسط توقعات بأن تكون بداية لتطورات أكبر في مسيرة "الدون" أو في الترويج الأمريكي لكرة القدم قبل مونديال 2026.

