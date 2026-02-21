ميسي سيغضب.. 3 تفسيرات وراء رسالة ترامب لـ"الدون": "أنت الأفضل في التاريخ.. نحتاجك في أمريكا الآن"

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
من الملعب
نتائج نارية في ملحق دوري أبطال أوروبا.. وقرعة الأميرة السمراء تضع الترجي التونسي في مواجهة الأهلي المصري
09:04 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
09:48 GMT
12 د
خطوط التماس
انتصار الثورة الكوبية ونتائجها
10:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
مناقشة برلمانية مصرية حول إنشاء بنك الجلد الوطني: بين البعد الإنساني والاعتبارات الدينية والمجتمعية
10:49 GMT
11 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
14:03 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا تلقى برامج المقالب إقبال جماهيري كل عام؟
14:23 GMT
7 د
مرايا العلوم
طريقة علمية لاستطلاع هلال رمضان، وجدل جديد بشأن الكائنات الفضائية، والذكاء الاصطناعي يدخل عالم الموتى
14:31 GMT
29 د
مساحة حرة
بعد 70 عاماً من البحث.. دراسة تؤكد أن الصيام لا يؤثر على التركيز
15:27 GMT
29 د
ملفات ساخنة
على وقع أزمة سياسية.. رئيس الحكومة العراقية يدعو للعمل برؤية موحدة لاستكمال الاستحقاقات الدستورية
16:00 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تترستان نافذة روسيا إلى العالم العربي
16:30 GMT
22 د
طرائف سبوتنيك
غزو الموز على الشاطئ
16:52 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
الفن السابع لغة عالمية بلا حدود
17:03 GMT
21 د
صدى الحياة
خبيرة: وجود النساء في غرف تصميم الذكاء الاصطناعي ضرورة وليس رفاهية
17:24 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الأطفال والطبيعة والعالم الافتراضي في العمل وفهم الموصلات الفائقة
17:54 GMT
6 د
عالم سبوتنيك
روسيا تدعو الى ضبط النفس، وبيزشكيان: نسعى لإبعاد شبح الحرب، ترامب يستضيف أول اجتماع لمجلس السلام
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
هل ستؤثر مناورات ثلاث قوى نووية على التوازن الاستراتيجي العالمي؟ يجيب خبير
19:00 GMT
30 د
قوانين الاقتصاد
خبير: السعودية ستوسع مطار حلب وستطلق بنية رقمية
19:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
من الملعب
نتائج نارية في ملحق دوري أبطال أوروبا.. وقرعة الأميرة السمراء تضع الترجي التونسي في مواجهة الأهلي المصري
09:17 GMT
29 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
09:46 GMT
14 د
شؤون عسكرية
هل ستؤثر مناورات ثلاث قوى نووية على التوازن الاستراتيجي العالمي؟ يجيب خبير
10:30 GMT
30 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
خطوط التماس
انتصار الثورة الكوبية ونتائجها
14:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا تلقى برامج المقالب إقبال جماهيري كل عام؟
14:53 GMT
7 د
صدى الحياة
خبيرة: وجود النساء في غرف تصميم الذكاء الاصطناعي ضرورة وليس رفاهية
15:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
طريقة علمية لاستطلاع هلال رمضان، وجدل جديد بشأن الكائنات الفضائية، والذكاء الاصطناعي يدخل عالم الموتى
15:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
16:26 GMT
7 د
الإنسان والثقافة
عندما تروي الغابة الروسية حكاياتها للصحراء العربية:سحر الادب المشترك
16:33 GMT
30 د
قوانين الاقتصاد
خبير: السعودية ستوسع مطار حلب وستطلق بنية رقمية
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
دراسة جديدة: عمر الهرم الأكبر قد يمتد لعشرات آلاف السنين
17:33 GMT
16 د
طرائف سبوتنيك
غزو الموز على الشاطئ
17:49 GMT
11 د
عالم سبوتنيك
موسكو تؤكد أن أوروبا تستبعد نفسها من عملية المفاوضات بشأن أوكرانيا، هنغاريا تتعهد بعرقلة أي دعم مالي لكييف
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
هل تشارك السلطة الفلسطينية في إدارة قطاع غزة
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
المسلسل المصري "صحاب الأرض" عمل فني يحمل رسائل سياسية وثقافية
19:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260221/ميسي-سيغضب-3-تفسيرات-وراء-رسالة-ترامب-لـالدون-أنت-الأفضل-في-التاريخ-نحتاجك-في-أمريكا-الآن--1110604649.html
ميسي سيغضب.. 3 تفسيرات وراء رسالة ترامب لـ"الدون": "أنت الأفضل في التاريخ.. نحتاجك في أمريكا الآن"
ميسي سيغضب.. 3 تفسيرات وراء رسالة ترامب لـ"الدون": "أنت الأفضل في التاريخ.. نحتاجك في أمريكا الآن"
سبوتنيك عربي
أشعل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب موجة جدل واسعة في عالم كرة القدم بعد نشره رسالة فيديو مباشرة على حسابه في تيك توك، وجهها إلى الأسطورة البرتغالي كريستيانو... 21.02.2026, سبوتنيك عربي
2026-02-21T15:25+0000
2026-02-21T15:25+0000
البرتغال
الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار السعودية اليوم
رياضة
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/05/1d/1101106315_0:117:1724:1087_1920x0_80_0_0_bb8594a8cfb6ef5b142096f1a23b39e1.jpg
ظهر ترامب في الفيديو من داخل المكتب البيضاوي بالبيت الأبيض، مخاطباً رونالدو مباشرة: "رونالدو، أنت الأعظم في التاريخ.. نحتاجك في أمريكا.. تحرك الآن، نحتاجك سريعاً". تأتي الرسالة في سياق علاقة إيجابية متطورة بين الرجلين، بدأت بتبادل تصريحات الإعجاب، ثم لقاءات رسمية في البيت الأبيض خلال العام الماضي، بما في ذلك زيارة رونالدو مع وفد سعودي وتكريم رمزي من ترامب الذي وصف مشاركته بـ"الشرف الحقيقي". غير أن الرسالة الأخيرة بدت مبهمة عمداً، مما فتح الباب أمام تفسيرات متعددة، خاصة مع المنافسة التاريخية الشرسة بين رونالدو وغريمه الأزلي ليونيل ميسي، نجم إنتر ميامي، والتي قد تثير غضب النجم الأرجنتيني بعد تصنيف ترامب الصريح لرونالدو كـ"الأفضل في التاريخ"، بحسب ماذكر موقع "إرم" نيوز. التفسير الأول: دعوة ترويجية لكأس العالم 2026 تستعد الولايات المتحدة لاستضافة كأس العالم 2026 بالشراكة مع كندا والمكسيك، في حدث يُعد الأكبر في تاريخ البطولة. ويسعى ترامب لجعله "استثنائياً" بتعزيز الترويج العالمي، حيث يمثل رونالدو -بقاعدته الجماهيرية الهائلة- أحد أقوى السفراء الممكنين. التفسير الثاني: إشارة رمزية في صراع "الأفضل في التاريخ" ظل ترامب محايداً سابقاً عند سؤاله عن رونالدو أو ميسي، مؤكداً أن "كلاهما عظيم". وفي عالم كرة القدم، تحمل مثل هذه التصريحات من شخصية عالمية مثل ترامب أبعاداً معنوية كبيرة، قد تُفسر كدعم سياسي-إعلامي يميل الكفة. التفسير الثالث: تمهيد لانتقال محتمل إلى الدوري الأمريكيالاحتمال الأكثر إثارة هو دعوة ضمنية لانضمام رونالدو إلى الدوري الأمريكي، خاصة بعد الطفرة التي شهدها الدوري منذ انتقال ميسي إلى إنتر ميامي، وزيادة الاهتمام العالمي والإيرادات. ويُرى الفيديو كإشارة ترحيب مبكرة بنجم قادر على مضاعفة جاذبية الدوري. لم يرد رونالدو رسمياً على الرسالة حتى الآن، لكنها أثارت تفاعلاً هائلاً على وسائل التواصل، وسط توقعات بأن تكون بداية لتطورات أكبر في مسيرة "الدون" أو في الترويج الأمريكي لكرة القدم قبل مونديال 2026.
https://sarabic.ae/20260214/كريستيانو-رونالدو-يواصل-تحطيم-الأرقام-ويقترب-من-إنجاز-الهدف-رقم-1000فيديو-1110374014.html
https://sarabic.ae/20260209/انتهى-الإضراب-تفاصيل-أزمة-رونالدو-والنصر-السعودي-1110197943.html
https://sarabic.ae/20251230/كريستيانو-رونالدو-في-الصدارة-قائمة-أوسم-5-لاعبي-كرة-قدم-في-2025-1108732250.html
https://sarabic.ae/20251119/-بحضور-ماسك-ورونالدو-ترامب-يقيم-عشاء-رسميا-لولي-العهد-السعودي-1107264874.html
البرتغال
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/05/1d/1101106315_192:0:1724:1149_1920x0_80_0_0_48ebb9fa1fabbe4ca4c42b5eee58163c.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
البرتغال, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار السعودية اليوم, رياضة
البرتغال, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار السعودية اليوم, رياضة

ميسي سيغضب.. 3 تفسيرات وراء رسالة ترامب لـ"الدون": "أنت الأفضل في التاريخ.. نحتاجك في أمريكا الآن"

15:25 GMT 21.02.2026
© AP Photo / Strنجم كرة القدم العالمي، كريستيانو رونالدو
نجم كرة القدم العالمي، كريستيانو رونالدو - سبوتنيك عربي, 1920, 21.02.2026
© AP Photo / Str
تابعنا عبر
أشعل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب موجة جدل واسعة في عالم كرة القدم بعد نشره رسالة فيديو مباشرة على حسابه في تيك توك، وجهها إلى الأسطورة البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد نادي النصر السعودي والملقب بـ"الدون"، واصفاً إياه بـ"الأعظم على الإطلاق"، ومطالباً إياه بالقدوم إلى الولايات المتحدة "فوراً" لأن "أمريكا تحتاجك بسرعة".
ظهر ترامب في الفيديو من داخل المكتب البيضاوي بالبيت الأبيض، مخاطباً رونالدو مباشرة: "رونالدو، أنت الأعظم في التاريخ.. نحتاجك في أمريكا.. تحرك الآن، نحتاجك سريعاً".
نجم كرة القدم العالمي، كريستيانو رونالدو - سبوتنيك عربي, 1920, 14.02.2026
مجتمع
رونالدو يواصل تحطيم الأرقام ويقترب من إنجاز الهدف رقم 1000..فيديو
14 فبراير, 21:46 GMT
وأرفق الرسالة بلقطات مولدة بالذكاء الاصطناعي تجمع بينه وبين النجم البرتغالي وهما يتبادلان مهارات كروية داخل المكتب نفسه، تحت عنوان "رسالة من الأعظم في التاريخ إلى الآخر العظيم"، مما ساهم في انتشار المقطع بشكل فيروسي عبر المنصات.
تأتي الرسالة في سياق علاقة إيجابية متطورة بين الرجلين، بدأت بتبادل تصريحات الإعجاب، ثم لقاءات رسمية في البيت الأبيض خلال العام الماضي، بما في ذلك زيارة رونالدو مع وفد سعودي وتكريم رمزي من ترامب الذي وصف مشاركته بـ"الشرف الحقيقي".
كرستيانو رونالدو لاعب النصر السعودي خلال مباراة فريقه في إيران - سبوتنيك عربي, 1920, 09.02.2026
مجتمع
"انتهى الإضراب"... تفاصيل أزمة رونالدو والنصر السعودي
9 فبراير, 20:19 GMT
غير أن الرسالة الأخيرة بدت مبهمة عمداً، مما فتح الباب أمام تفسيرات متعددة، خاصة مع المنافسة التاريخية الشرسة بين رونالدو وغريمه الأزلي ليونيل ميسي، نجم إنتر ميامي، والتي قد تثير غضب النجم الأرجنتيني بعد تصنيف ترامب الصريح لرونالدو كـ"الأفضل في التاريخ"، بحسب ماذكر موقع "إرم" نيوز.
التفسير الأول: دعوة ترويجية لكأس العالم 2026
تستعد الولايات المتحدة لاستضافة كأس العالم 2026 بالشراكة مع كندا والمكسيك، في حدث يُعد الأكبر في تاريخ البطولة.
ويسعى ترامب لجعله "استثنائياً" بتعزيز الترويج العالمي، حيث يمثل رونالدو -بقاعدته الجماهيرية الهائلة- أحد أقوى السفراء الممكنين.
وقد أكد "الدون" سابقاً أن مونديال 2026 سيكون الأخير له بعد مشاركاته منذ 2006، مما يجعل الدعوة تمهيداً لدور ترويجي أو رمزي إضافة إلى مشاركته مع البرتغال.
التفسير الثاني: إشارة رمزية في صراع "الأفضل في التاريخ"
ظل ترامب محايداً سابقاً عند سؤاله عن رونالدو أو ميسي، مؤكداً أن "كلاهما عظيم".
نجم كرة القدم العالمي، كريستيانو رونالدو - سبوتنيك عربي, 1920, 30.12.2025
كريستيانو رونالدو في الصدارة.. قائمة أوسم 5 لاعبي كرة قدم في 2025
30 ديسمبر 2025, 16:02 GMT
لكن تخصيص رونالدو برسالة مباشرة وتصنيفه "الأعظم" في هذا التوقيت يُقرأ كميل رمزي لصالح البرتغالي، في سياق الجدل المستمر حول الأفضل.
وفي عالم كرة القدم، تحمل مثل هذه التصريحات من شخصية عالمية مثل ترامب أبعاداً معنوية كبيرة، قد تُفسر كدعم سياسي-إعلامي يميل الكفة.
التفسير الثالث: تمهيد لانتقال محتمل إلى الدوري الأمريكي
الاحتمال الأكثر إثارة هو دعوة ضمنية لانضمام رونالدو إلى الدوري الأمريكي، خاصة بعد الطفرة التي شهدها الدوري منذ انتقال ميسي إلى إنتر ميامي، وزيادة الاهتمام العالمي والإيرادات.
ترامب يستقبل بن سلمان في البيت الأبيض - سبوتنيك عربي, 1920, 19.11.2025
بحضور ماسك ورونالدو.. ترامب يقيم عشاء رسميا لولي العهد السعودي
19 نوفمبر 2025, 00:59 GMT
وجود الثنائي التاريخي في الدوري ذاته سيخلق مواجهة أسطورية جديدة على الأراضي الأمريكية، مما يعزز القيمة التسويقية بشكل غير مسبوق.
ويُرى الفيديو كإشارة ترحيب مبكرة بنجم قادر على مضاعفة جاذبية الدوري.
لم يرد رونالدو رسمياً على الرسالة حتى الآن، لكنها أثارت تفاعلاً هائلاً على وسائل التواصل، وسط توقعات بأن تكون بداية لتطورات أكبر في مسيرة "الدون" أو في الترويج الأمريكي لكرة القدم قبل مونديال 2026.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала