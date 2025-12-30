https://sarabic.ae/20251230/كريستيانو-رونالدو-في-الصدارة-قائمة-أوسم-5-لاعبي-كرة-قدم-في-2025-1108732250.html
لم تعد كرة القدم في عصرها الحديث مقتصرة على تسجيل الأهداف وحصد البطولات فقط، بل باتت الأناقة والكاريزما والحضور الجماهيري عناصر أساسية في نجومية اللاعبين.
لاعب كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو
فالعديد من نجوم المستديرة يلفتون الأنظار بأسلوبهم اللافت وثقتهم العالية، إلى جانب تأثيرهم الكبير على منصات التواصل الاجتماعي.
وتحظى كرة القدم بشغف واسع لدى الجماهير، التي لا تعجب فقط بالمستويات الفنية داخل الملعب، بل أيضًا بشخصيات اللاعبين القوية وجاذبيتهم وحضورهم الإعلامي.
وبرز عدد من النجوم كأكثر اللاعبين وسامة وشعبية في عام 2025، بفضل مزيج من الأداء المميز والأناقة والشهرة العالمية وفقا لموقع "تايمز أو إنديا".
أيقونات الأناقة في عالم كرة القدم
يُعد الإنجليزي جاك غريليش، نجم مانشستر سيتي، واحدا من أكثر لاعبي كرة القدم شهرة، سواء داخل الملعب أو خارجه. ويتميز غريليش بمظهره اللافت وتسريحة شعره الأنيقة، إلى جانب شخصيته الهادئة وذوقه البسيط في الموضة، ما جعله محبوبًا لدى شريحة واسعة من الجماهير. كما يظهر باستمرار بملابس عصرية تحمل توقيع أشهر المصممين.
من جانبه، يواصل البرتغالي كريستيانو رونالدو ترسيخ مكانته كأحد أكثر الرياضيين جاذبية في العالم. فبرغم تقدمه في العمر، لا يزال رونالدو يحافظ على لياقته البدنية العالية ومظهره الأنيق، بفضل أسلوب حياته المنضبط واهتمامه الكبير بنفسه. كما يتصدر عناوين الأخبار بأدائه المتواصل، وحضوره القوي في عالم الموضة، إضافة إلى شعبيته الجارفة على مواقع التواصل الاجتماعي.
أما الإنجليزي جود بيلينغهام، لاعب وسط ريال مدريد، فقد أصبح من أبرز نجوم الجيل الجديد في 2025. ويتميز بشخصية متزنة وحضور واثق وأسلوب أنيق وبسيط، ما جعله محط إعجاب الجماهير وهدفا للعديد من العلامات التجارية في مجالي الموضة وأسلوب الحياة، خاصة مع صعوده السريع في عالم كرة القدم.
قائمة أوسم 5 لاعبين في 2025 بحسب الموقع:
البرتغالي كريستيانو رونالدو