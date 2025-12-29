عربي
دبي تستضيف حفل جوائز "ذا بيست" لـ"فيفا" في 2026
دبي تستضيف حفل جوائز "ذا بيست" لـ"فيفا" في 2026
أعلن جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، أن مدينة دبي ستستضيف حفل توزيع جوائز "ذا بيست" العام المقبل 2026، وذلك في إطار شراكة جديدة مع
جاء الإعلان خلال كلمة إنفانتينو في القمة العالمية للرياضة المنعقدة في دبي اليوم الاثنين، حيث قال: "يمكنني أن أعلن هنا عن شراكة جديدة أبرمناها معاً لتكريم أفضل اللاعبين والمدربين والفرق هنا في دبي"، بحسب ماذكرت مواقع رياضية. تُمنح جوائز "ذا بيست" سنوياً لأبرز اللاعبين واللاعبات والمدربين والفرق، بناءً على تصويت يشارك فيه الجماهير وممثلو وسائل الإعلام وقادة المنتخبات الوطنية ومدربوها.يُذكر أن نسخة 2025 أقيمت في الدوحة بقطر، وتوج فيها المهاجم الفرنسي عثمان ديمبيلي (باريس سان جيرمان) بجائزة أفضل لاعب رجال.
دبي تستضيف حفل جوائز "ذا بيست" لـ"فيفا" في 2026

أعلن جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، أن مدينة دبي ستستضيف حفل توزيع جوائز "ذا بيست" العام المقبل 2026، وذلك في إطار شراكة جديدة مع الإمارة.
جاء الإعلان خلال كلمة إنفانتينو في القمة العالمية للرياضة المنعقدة في دبي اليوم الاثنين، حيث قال: "يمكنني أن أعلن هنا عن شراكة جديدة أبرمناها معاً لتكريم أفضل اللاعبين والمدربين والفرق هنا في دبي"، بحسب ماذكرت مواقع رياضية.
وأضاف أن "هذه الشراكة ستجعل المدينة منصة للاحتفاء بنجوم كرة القدم العالمية، مشيراً إلى أن "الرياضة توحد العالم، وسنستمتع أكثر بهذه الوحدة".
تُمنح جوائز "ذا بيست" سنوياً لأبرز اللاعبين واللاعبات والمدربين والفرق، بناءً على تصويت يشارك فيه الجماهير وممثلو وسائل الإعلام وقادة المنتخبات الوطنية ومدربوها.
يُذكر أن نسخة 2025 أقيمت في الدوحة بقطر، وتوج فيها المهاجم الفرنسي عثمان ديمبيلي (باريس سان جيرمان) بجائزة أفضل لاعب رجال.
