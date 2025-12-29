https://sarabic.ae/20251229/دبي-تستضيف-حفل-جوائز-ذا-بيست-لـفيفا-في-2026-1108701710.html
دبي تستضيف حفل جوائز "ذا بيست" لـ"فيفا" في 2026
سبوتنيك عربي
أعلن جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، أن مدينة دبي ستستضيف حفل توزيع جوائز "ذا بيست" العام المقبل 2026، وذلك في إطار شراكة جديدة مع... 29.12.2025, سبوتنيك عربي
رياضة
أخبار الإمارات العربية المتحدة
قطر
أخبار قطر اليوم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0c/07/1095574440_0:162:3062:1884_1920x0_80_0_0_8b9d4e19827fd5be94869d9c63a4a3a0.jpg
جاء الإعلان خلال كلمة إنفانتينو في القمة العالمية للرياضة المنعقدة في دبي اليوم الاثنين، حيث قال: "يمكنني أن أعلن هنا عن شراكة جديدة أبرمناها معاً لتكريم أفضل اللاعبين والمدربين والفرق هنا في دبي"، بحسب ماذكرت مواقع رياضية. تُمنح جوائز "ذا بيست" سنوياً لأبرز اللاعبين واللاعبات والمدربين والفرق، بناءً على تصويت يشارك فيه الجماهير وممثلو وسائل الإعلام وقادة المنتخبات الوطنية ومدربوها.يُذكر أن نسخة 2025 أقيمت في الدوحة بقطر، وتوج فيها المهاجم الفرنسي عثمان ديمبيلي (باريس سان جيرمان) بجائزة أفضل لاعب رجال.
قطر
دبي تستضيف حفل جوائز "ذا بيست" لـ"فيفا" في 2026
أعلن جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، أن مدينة دبي ستستضيف حفل توزيع جوائز "ذا بيست" العام المقبل 2026، وذلك في إطار شراكة جديدة مع الإمارة.
في القمة العالمية للرياضة المنعقدة في دبي اليوم الاثنين، حيث قال: "يمكنني أن أعلن هنا عن شراكة جديدة أبرمناها معاً لتكريم أفضل اللاعبين والمدربين والفرق هنا في دبي"، بحسب ماذكرت مواقع رياضية.
وأضاف أن "هذه الشراكة ستجعل المدينة منصة للاحتفاء بنجوم كرة القدم العالمية، مشيراً إلى أن "الرياضة توحد العالم، وسنستمتع أكثر بهذه الوحدة".
" سنوياً لأبرز اللاعبين واللاعبات والمدربين والفرق، بناءً على تصويت يشارك فيه الجماهير وممثلو وسائل الإعلام وقادة المنتخبات الوطنية ومدربوها.
يُذكر أن نسخة 2025 أقيمت في الدوحة بقطر، وتوج فيها المهاجم الفرنسي عثمان ديمبيلي (باريس سان جيرمان) بجائزة أفضل لاعب رجال.