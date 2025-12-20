عربي
لافروف يشارك في الجلسة العامة الأولى للمؤتمر الوزاري الثاني "الشراكة الروسية الأفريقية" في القاهرة
"فيفا" يدعم دولة عربية بنحو 4 ملايين دولار لتطوير رياضة كرة القدم لديها
"فيفا" يدعم دولة عربية بنحو 4 ملايين دولار لتطوير رياضة كرة القدم لديها
أعلن الاتحاد التونسي لكرة القدم حصوله على حزمة تمويلات جديدة لدعم وتطوير اللعبة في البلاد، عقب سلسلة من الاجتماعات مع مسؤولي الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا). 20.12.2025
وأوضح الاتحاد، في بيان رسمي أمس الجمعة، أن "فيفا" صادق خلال الفترة الماضية، على منح مالية تقارب 4 ملايين دولار، ستُخصص لتطوير عدد من القطاعات والمشاريع الاستراتيجية المرتبطة بكرة القدم التونسية".وأكد الاتحاد أن "الإدارة الحالية، منذ توليها مهامها في 25 يونيو/ حزيران الماضي، عملت بالتنسيق مع "فيفا" ضمن إطار استراتيجي يهدف إلى النهوض بكرة القدم التونسية على أسس مستدامة وقابلة للتنفيذ، مع الالتزام بمعايير الحوكمة الرشيدة والشفافية"، وفقا لموقع "نسمة" التونسي.وأشار البيان إلى أن "هذا التوجه أسهم في إعادة تفعيل مشاريع كانت متوقفة، بعد استكمال الإجراءات الإدارية والمالية اللازمة، إلى جانب تأمين تمويلات جديدة لمشاريع تطويرية ذات أولوية".وفي هذا الإطار، حصل الاتحاد التونسي لكرة القدم على مصادقات وتمويلات عدة، وفق التسلسل الزمني التالي:· 12 مايو/ أيار 2025: المصادقة على منحة بقيمة 568,576 دولارا لدعم المنتخبات الوطنية بمختلف فئاتها، إضافة إلى تمويل بقيمة 500 ألف دولار لاستكمال مشروع نزل الاتحاد.· 12 نوفمبر/ تشرين الثاني 2025: الموافقة على تمويل بقيمة 1.5 مليون دولار لتعميم تقنية حكم الفيديو المساعد (VAR) خلال الموسم الحالي، وربطها بمنظومة بث تلفزي عالية الجودة تشمل مباريات البطولة، والأدوار المتقدمة من كأس تونس، ومباراة السوبر.· 16 ديسمبر/ كانون الأول 2025: المصادقة على تمويل بقيمة مليون دولار لإنجاز مشروع موحد يضم ملعبين، أحدهما بعشب هجين والآخر بعشب اصطناعي مخصصين للمنتخبات الوطنية، إلى جانب تمويل بقيمة 500 ألف دولار لتجهيز مركز الطب الرياضي التابع للاتحاد.كما أعلن الاتحاد التونسي لكرة القدم، في بيانه، شروعه في الإعداد لانطلاق الدورة الرباعية الجديدة لبرنامج "فيفا"، عقب ختام نهائيات كأس العالم بأمريكا والمكسيك وكندا، إذ سيعمل خلالها على "إرساء منظومة حديثة قائمة على التحول الرقمي الشامل، وتطوير البنية التحتية، وتعزيز آليات الحوكمة داخل الجامعة".وجدد الاتحاد التونسي لكرة القدم التزامه بمواصلة التعاون مع "فيفا"، مشيرًا إلى التعاقد مع مكتب مراقبة للمالية مقترح من الاتحاد الدولي، في إطار تعزيز الشفافية وحسن استغلال الموارد، وهو ما حظي بإشادة لجنة الحوكمة المالية التابعة للـ"فيفا".
أعلن الاتحاد التونسي لكرة القدم حصوله على حزمة تمويلات جديدة لدعم وتطوير اللعبة في البلاد، عقب سلسلة من الاجتماعات مع مسؤولي الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).
وأوضح الاتحاد، في بيان رسمي أمس الجمعة، أن "فيفا" صادق خلال الفترة الماضية، على منح مالية تقارب 4 ملايين دولار، ستُخصص لتطوير عدد من القطاعات والمشاريع الاستراتيجية المرتبطة بكرة القدم التونسية".
وأكد الاتحاد أن "الإدارة الحالية، منذ توليها مهامها في 25 يونيو/ حزيران الماضي، عملت بالتنسيق مع "فيفا" ضمن إطار استراتيجي يهدف إلى النهوض بكرة القدم التونسية على أسس مستدامة وقابلة للتنفيذ، مع الالتزام بمعايير الحوكمة الرشيدة والشفافية"، وفقا لموقع "نسمة" التونسي.
وأشار البيان إلى أن "هذا التوجه أسهم في إعادة تفعيل مشاريع كانت متوقفة، بعد استكمال الإجراءات الإدارية والمالية اللازمة، إلى جانب تأمين تمويلات جديدة لمشاريع تطويرية ذات أولوية".
كأس العالم لكرة القدم - سبوتنيك عربي, 1920, 17.12.2025
"فيفا" يرضخ للانتقادات ويخفض أسعار تذاكر مباريات مونديال 2026
17 ديسمبر, 10:50 GMT
وفي هذا الإطار، حصل الاتحاد التونسي لكرة القدم على مصادقات وتمويلات عدة، وفق التسلسل الزمني التالي:
· 12 مايو/ أيار 2025: المصادقة على منحة بقيمة 568,576 دولارا لدعم المنتخبات الوطنية بمختلف فئاتها، إضافة إلى تمويل بقيمة 500 ألف دولار لاستكمال مشروع نزل الاتحاد.
· 12 نوفمبر/ تشرين الثاني 2025: الموافقة على تمويل بقيمة 1.5 مليون دولار لتعميم تقنية حكم الفيديو المساعد (VAR) خلال الموسم الحالي، وربطها بمنظومة بث تلفزي عالية الجودة تشمل مباريات البطولة، والأدوار المتقدمة من كأس تونس، ومباراة السوبر.
· 16 ديسمبر/ كانون الأول 2025: المصادقة على تمويل بقيمة مليون دولار لإنجاز مشروع موحد يضم ملعبين، أحدهما بعشب هجين والآخر بعشب اصطناعي مخصصين للمنتخبات الوطنية، إلى جانب تمويل بقيمة 500 ألف دولار لتجهيز مركز الطب الرياضي التابع للاتحاد.
رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا جياني إنفانتينو بجابت التصميم الجديد من كأس العالم للأندية - سبوتنيك عربي, 1920, 14.12.2025
"فيفا" تعلن إقامة حفل جوائز "ذا بيست 2025" في دولة عربية
14 ديسمبر, 15:25 GMT
كما أعلن الاتحاد التونسي لكرة القدم، في بيانه، شروعه في الإعداد لانطلاق الدورة الرباعية الجديدة لبرنامج "فيفا"، عقب ختام نهائيات كأس العالم بأمريكا والمكسيك وكندا، إذ سيعمل خلالها على "إرساء منظومة حديثة قائمة على التحول الرقمي الشامل، وتطوير البنية التحتية، وتعزيز آليات الحوكمة داخل الجامعة".

وأشار الاتحاد إلى استمرار التنسيق مع سلطة الإشراف و"فيفا"، بشأن مشروع استراتيجي مهم يهدف إلى رفع تنافسية كرة القدم التونسية على المستويين القاري والدولي.

وجدد الاتحاد التونسي لكرة القدم التزامه بمواصلة التعاون مع "فيفا"، مشيرًا إلى التعاقد مع مكتب مراقبة للمالية مقترح من الاتحاد الدولي، في إطار تعزيز الشفافية وحسن استغلال الموارد، وهو ما حظي بإشادة لجنة الحوكمة المالية التابعة للـ"فيفا".
