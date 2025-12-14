https://sarabic.ae/20251214/فيفا-تعلن-إقامة-حفل-جوائز-ذا-بيست-2025-في-دولة-عربية-1108154419.html
"فيفا" تعلن إقامة حفل جوائز "ذا بيست 2025" في دولة عربية
أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" أن العاصمة القطرية الدوحة ستستضيف حفل توزيع جوائز "ذا بيست" لعام 2025، وذلك للعام الثاني على التوالي، يوم الثلاثاء...
وسينطلق الحفل في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت الدوحة (السابعة مساءً بتوقيت القاهرة)، بحسب ماذكر موقع "فيفا" الرسمي. وتضم القائمة أيضا نونو منديز (البرتغال - باريس سان جيرمان)، كول بالمر (إنجلترا - تشيلسي)، بيدري (إسبانيا - برشلونة)، رافينيا (البرازيل - برشلونة)، فيتينيا (البرتغال - باريس سان جيرمان)، ولامين يامال (إسبانيا - برشلونة).كما يتنافس هدف مذهل سجله اللاعب المصري عمرو ناصر (الزمالك الحالي، فاركو سابقاً) في مرمى الأهلي بكأس عاصمة مصر الموسم الماضي، على جائزة بوشكاش لأجمل هدف في العام.
أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" أن العاصمة القطرية الدوحة ستستضيف حفل توزيع جوائز "ذا بيست" لعام 2025، وذلك للعام الثاني على التوالي، يوم الثلاثاء المقبل.
وسينطلق الحفل في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت الدوحة (السابعة مساءً بتوقيت القاهرة)، بحسب ماذكر موقع
"فيفا" الرسمي.
ووفقا لمواقع رياضية، تضم القائمة المختصرة لجائزة "أفضل لاعب" 11 نجماً، هم: محمد صلاح (مصر - ليفربول)، عثمان ديمبيلي (فرنسا - باريس سان جيرمان)، أشرف حكيمي (المغرب - باريس سان جيرمان)، هاري كين (إنجلترا - بايرن ميونخ)، كيليان مبابي (فرنسا - ريال مدريد).
وتضم القائمة أيضا نونو منديز (البرتغال - باريس سان جيرمان)، كول بالمر (إنجلترا - تشيلسي)، بيدري (إسبانيا - برشلونة)، رافينيا (البرازيل - برشلونة)، فيتينيا (البرتغال - باريس سان جيرمان)، ولامين يامال
(إسبانيا - برشلونة).
كما يتنافس هدف مذهل سجله اللاعب المصري عمرو ناصر (الزمالك الحالي، فاركو سابقاً) في مرمى الأهلي بكأس عاصمة مصر الموسم الماضي، على جائزة بوشكاش لأجمل هدف في العام.