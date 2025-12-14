عربي
"فيفا" تعلن إقامة حفل جوائز "ذا بيست 2025" في دولة عربية
"فيفا" تعلن إقامة حفل جوائز "ذا بيست 2025" في دولة عربية
"فيفا" تعلن إقامة حفل جوائز "ذا بيست 2025" في دولة عربية

15:25 GMT 14.12.2025
رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا جياني إنفانتينو بجابت التصميم الجديد من كأس العالم للأندية
رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا جياني إنفانتينو بجابت التصميم الجديد من كأس العالم للأندية
© AP Photo / Rebecca Blackwell
أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" أن العاصمة القطرية الدوحة ستستضيف حفل توزيع جوائز "ذا بيست" لعام 2025، وذلك للعام الثاني على التوالي، يوم الثلاثاء المقبل.
وسينطلق الحفل في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت الدوحة (السابعة مساءً بتوقيت القاهرة)، بحسب ماذكر موقع "فيفا" الرسمي.
نجم كرة القدم المصري الدولي، محمد صلاح - سبوتنيك عربي, 1920, 07.11.2025
مجتمع
على رأسهم صلاح.. "فيفا" يعلن قائمة المرشحين لجائزة الأفضل في العالم
7 نوفمبر, 13:19 GMT

ووفقا لمواقع رياضية، تضم القائمة المختصرة لجائزة "أفضل لاعب" 11 نجماً، هم: محمد صلاح (مصر - ليفربول)، عثمان ديمبيلي (فرنسا - باريس سان جيرمان)، أشرف حكيمي (المغرب - باريس سان جيرمان)، هاري كين (إنجلترا - بايرن ميونخ)، كيليان مبابي (فرنسا - ريال مدريد).

وتضم القائمة أيضا نونو منديز (البرتغال - باريس سان جيرمان)، كول بالمر (إنجلترا - تشيلسي)، بيدري (إسبانيا - برشلونة)، رافينيا (البرازيل - برشلونة)، فيتينيا (البرتغال - باريس سان جيرمان)، ولامين يامال (إسبانيا - برشلونة).
رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا جياني إنفانتينو بجابت التصميم الجديد من كأس العالم للأندية - سبوتنيك عربي, 1920, 18.12.2024
مجتمع
توزع أصوات قادة المنتخبات العربية في ذا بيست 2024
18 ديسمبر 2024, 13:44 GMT
كما يتنافس هدف مذهل سجله اللاعب المصري عمرو ناصر (الزمالك الحالي، فاركو سابقاً) في مرمى الأهلي بكأس عاصمة مصر الموسم الماضي، على جائزة بوشكاش لأجمل هدف في العام.
