توزع أصوات قادة المنتخبات العربية في ذا بيست 2024
© AP Photo / Rebecca Blackwellرئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا جياني إنفانتينو بجابت التصميم الجديد من كأس العالم للأندية
© AP Photo / Rebecca Blackwell
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أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، أمس الثلاثاء، عن أصوات قادة المنتخبات لأفضل لاعب في العالم، في حفل جوائز "ذا بيست 2024"، المقام في العاصمة القطرية الدوحة.
وفاز بالجائزة البرازيلي، فينيسيوس جونيور، جناح ريال مدري من خلال الاعتماد على اختيارات قادة المنتخبات حول العالم، بالإضافة لمدربي المنتخبات وكذلك اختيارات اللجنة الفنية التابعة للفيفا وأخيرا تصويت الجماهير.
وتفوق فينيسيوس جونيور مهاجم ريال مدريد الإسباني كأفضل لاعب، على جميع منافسيه خاصة الإسباني رودري، لاعب خط وسط مانشستر سيتي الذي حل ثانيا.
أمس, 16:04 GMT
وبدوره، حصل، كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لنادي ريال مدريد، على جائزة أفضل مدرب عن عام 2024.
وبحسب نتائج الاستفتاء، التي نشرها "فيفا" على موقعه الرسمي حصل الدولي البرازيلي على 438 نقطة فقط من مدربي المنتخبات الوطنية، حيث تفوق عليه، رودري، بحصوله على 461 نقطة.
11 ديسمبر, 16:09 GMT
ونال لاعب خط وسط مانشستر سيتي نقاطا أكبر من الصحفيين بواقع 543 نقطة، في حين حصل، فيني، على 538 نقطة فقط من الصحفيين.
وفي أصوات قادة المنتخبات في ذا بيست 2024، كانت الغلبة لمصلحة النجم البرازيلي بواقع 617 نقطة مقابل 373 نقطة لرودري، أما أصوات قادة المنتخبات العربية كانت لصالح، فينيسيوس جونيور، مهاجم ريال مدريد والمنتخب البرازيلي، وفقا لما يلي:
المنتخب القائد الاختيار الأول الاختيار الثاني الاختيار الثالث
1.الجزائر رياض محرز رودري فينيسيوس جونيور إرلينغ هالاند
2.البحرين سيد محمد عباس فينيسيوس جونيور رودريغود بيلينغهام
3.جزر القمر يوسف مشنغاما فينيسيوس جونيور جود بيلينغهام فلوريان فيرتز
4.جيبوتي حمزة عبدي إيدليه فينيسيوس جونيور رودري داني كاربخال
5.مصر محمد صلاح فينيسيوس جونيور رودري داني كاربخال
6.العراق جلال حسن هاشم فينيسيوس جونيور ليونيل ميسي رودري
7.الأردن إحسان حداد فينيسيوس جونيور رودري جود بيلينغهام
8.الكويت خالد الرشيدي فينيسيوس جونيور جود بيلينغهام رودري
9.لبنان محمد حيدر فينيسيوس جونيور كيليان مبابي لامين جمال
10.موريتانيا يالي محمد ديلا فينيسيوس جونيور جود بيلينغهام رودري
11.المغرب أشرف حكيمي كيليان مبابي فينيسيوس جونيور رودري
12.عمان محمد المسلمي فينيسيوس جونيور داني كاربخال جود بيلينغهام
13.فلسطين مصعب بطاط فينيسيوس جونيور داني كاربخال لامين جمال
14.قطر أكرم عفيف فينيسيوس جونيور داني كاربخال جود بيلينغهام
وعلق فينيسيوس بعد فوزه على مواقع التواصل الاجتماعي: "أكتب اليوم إلى ذلك الصبي الذي رأى الكثير من النجوم يرفعون هذه الكأس.. لقد حان وقته، أو بالأحرى، لقد حان وقتي، حان الوقت لأقول.. نعم، أنا أفضل لاعب في العالم، وقد قاتلت بقوة من أجل ذلك".