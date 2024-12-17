https://sarabic.ae/20241217/نجمان-عربيان-في-قائمة-ترشيحات-جوائز-الفيفا-2024-1095890828.html
نجمان عربيان في قائمة ترشيحات "جوائز الفيفا 2024"
نجمان عربيان في قائمة ترشيحات "جوائز الفيفا 2024"
سبوتنيك عربي
تستعد العاصمة القطرية الدوحة، مساء اليوم الثلاثاء، لانطلاق فعاليات حفل جوائز "ذا بيست 2024" لاختيار الأفضل في العالم. 17.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-17T16:04+0000
2024-12-17T16:04+0000
2024-12-17T16:04+0000
مجتمع
رياضة
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وتبدو المنافسة على جائزة لاعب العام، المرشح لها 11 لاعبا، محصورة بين البرازيلي فينيسيوس جونيور، والإسباني رودري الذي ساهم في إحراز إسبانيا كأس أوروبا، مما فتح الباب أمامه لنيل الكرة الذهبية التي تمنحها مجلة "فرانس فوتبول".وأثار الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) غضب الشارع الرياضي الجزائري، يوم الإثنين، بتجاهله الهدف الرائع للنجم، ياسين بن زية، خلال توزيع جائزة أجمل هدف إفريقي لعام 2024، لكن الجزائر تأمل بأن يتم تعويض بن زية خلال جوائز "ذا بيست"، مساء اليوم.وأصبحت الجائزة محط أنظار عشاق كرة القدم حول العالم، حيث يتنافس عليها أبرز النجوم مثل كريستيانو رونالدو، ليونيل ميسي، روبرت ليفاندوفسكي، وغيرهم من الأسماء الكبيرة.جائزة أفضل لاعب في أفريقيا... لماذا تم استبعاد محمد صلاح؟بنزيما يفاجئ اتحاد جدة ويستعد للعودة إلى ريال مدريد... والنادي السعودي يعلق
https://sarabic.ae/20241217/بعد-محمد-صلاح-ليفربول-يواجه-أزمة-جديدة-مع-أحد-أبرز-لاعبيه-1095885901.html
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MIA „Rossiya Segodnya“
رياضة
نجمان عربيان في قائمة ترشيحات "جوائز الفيفا 2024"
تستعد العاصمة القطرية الدوحة، مساء اليوم الثلاثاء، لانطلاق فعاليات حفل جوائز "ذا بيست 2024" لاختيار الأفضل في العالم.
وتبدو المنافسة على جائزة لاعب العام، المرشح لها 11 لاعبا، محصورة بين البرازيلي فينيسيوس جونيور، والإسباني رودري الذي ساهم في إحراز إسبانيا كأس أوروبا، مما فتح الباب أمامه لنيل الكرة الذهبية التي تمنحها مجلة "فرانس فوتبول".
وتتجه الأنظار نحو "جائزة بوشكاش" التي تمنح لأجمل هدف خلال العام، وينافس فيها هدفان عربيان.
وأثار الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) غضب الشارع الرياضي الجزائري، يوم الإثنين، بتجاهله الهدف الرائع للنجم، ياسين بن زية، خلال توزيع جائزة أجمل هدف إفريقي لعام 2024، لكن الجزائر تأمل بأن يتم تعويض بن زية خلال جوائز "ذا بيست"، مساء اليوم.
كما أن قائد منتخب قطر حسن الهيدوس، هو المرشح العربي الثاني لجائزة "بوشكاش"، بفضل تسديدته الرائعة في مرمى منتخب الصين، ضمن منافسات كأس آسيا 2023.
وأصبحت الجائزة محط أنظار عشاق كرة القدم حول العالم، حيث يتنافس عليها أبرز النجوم مثل كريستيانو رونالدو، ليونيل ميسي، روبرت ليفاندوفسكي، وغيرهم من الأسماء الكبيرة.