نجمان عربيان في قائمة ترشيحات "جوائز الفيفا 2024"

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
قوانين الاقتصاد
خبير يوضح البنود التي ستنعش الاقتصاد السوري
09:31 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
افتتاح مراكز للتعليم المفتوح لدراسة اللغة الروسية في بلدان الخليج العربي
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيفية اكتشاف الطفل الموهوب وتداعيات تجاهل موهبته؟
10:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
10:50 GMT
10 د
عرب بوينت بودكاست
هل نجحت القوانين في إدماج ذوي الاحتياجات الخاصة في المجتمع؟
11:03 GMT
21 د
مساحة حرة
هل تحل مشكلات الجفاف في العالم العربي؟
11:24 GMT
24 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
11:49 GMT
11 د
لقاء سبوتنيك
الصعوبات التي يمكن ان تواجهها سوريا من أجل بناء دولة ديموقراطية مستقرة
12:03 GMT
57 د
صدى الحياة
من يحمي نساء وأطفال السودان من الاغتصاب والاختطاف والاستعباد الجنسي؟
13:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
بلا قيود
جورج صبرا: لا بد من وجود مجلس عسكري ليعيد بناء المؤسسات العسكرية والأمنية في سوريا
17:03 GMT
59 د
مساحة حرة
مستقبل علاقات سوريا مع العالم العربي في ظل النظام الجديد
18:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
متى كانت أنتاركتيكا بلا جليد؟ وهل يمكن أن تعود كذلك؟
18:33 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
34 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
مستقبل علاقات سوريا مع العالم العربي في ظل النظام الجديد
09:16 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
السياحة العربية.. هل تستطيع المنافسة في ظل المتغيرات
09:46 GMT
14 د
من الملعب
النشاط الرياضي يعود في لبنان مع بداية العام الجديد وصدارة برشلونة مهددة
10:03 GMT
27 د
مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
10:30 GMT
30 د
لقاء سبوتنيك
الصعوبات التي يمكن ان تواجهها سوريا من أجل بناء دولة ديموقراطية مستقرة
11:03 GMT
57 د
الإنسان والثقافة
روسيا تحتفل بالذكرى ال132 لميلاد الشاعرة الروسية مارينا تسيفتايفا
12:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
كيف يستعد اللبنانيون؟ وهل يساعدهم الواقع الاقتصادي على إتمام مظاهر العيد؟
13:36 GMT
4 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: اغتيال كيريلوف لاستجداء الدعم الغربي لأوكرانيا ولفضحه جرائم الغرب الكيميائية
17:03 GMT
59 د
ملفات ساخنة
حراك دبلوماسي و أممي ودعم لانتقال سياسي شامل في سوريا
18:03 GMT
29 د
مساحة حرة
هل تدخل العلاقات الجزائرية الفرنسية مرحلة جديدة من التوتر؟
18:33 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
أمساليوم
بث مباشر
- سبوتنيك عربي, 1920
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
https://sarabic.ae/20241217/نجمان-عربيان-في-قائمة-ترشيحات-جوائز-الفيفا-2024-1095890828.html
نجمان عربيان في قائمة ترشيحات "جوائز الفيفا 2024"
نجمان عربيان في قائمة ترشيحات "جوائز الفيفا 2024"
سبوتنيك عربي
تستعد العاصمة القطرية الدوحة، مساء اليوم الثلاثاء، لانطلاق فعاليات حفل جوائز "ذا بيست 2024" لاختيار الأفضل في العالم. 17.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-17T16:04+0000
2024-12-17T16:04+0000
مجتمع
رياضة
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0c/11/1095890445_0:678:2048:1830_1920x0_80_0_0_68d510df49ecf989628724643e0b50bf.jpg
وتبدو المنافسة على جائزة لاعب العام، المرشح لها 11 لاعبا، محصورة بين البرازيلي فينيسيوس جونيور، والإسباني رودري الذي ساهم في إحراز إسبانيا كأس أوروبا، مما فتح الباب أمامه لنيل الكرة الذهبية التي تمنحها مجلة "فرانس فوتبول".وأثار الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) غضب الشارع الرياضي الجزائري، يوم الإثنين، بتجاهله الهدف الرائع للنجم، ياسين بن زية، خلال توزيع جائزة أجمل هدف إفريقي لعام 2024، لكن الجزائر تأمل بأن يتم تعويض بن زية خلال جوائز "ذا بيست"، مساء اليوم.وأصبحت الجائزة محط أنظار عشاق كرة القدم حول العالم، حيث يتنافس عليها أبرز النجوم مثل كريستيانو رونالدو، ليونيل ميسي، روبرت ليفاندوفسكي، وغيرهم من الأسماء الكبيرة.جائزة أفضل لاعب في أفريقيا... لماذا تم استبعاد محمد صلاح؟بنزيما يفاجئ اتحاد جدة ويستعد للعودة إلى ريال مدريد... والنادي السعودي يعلق
https://sarabic.ae/20241217/بعد-محمد-صلاح-ليفربول-يواجه-أزمة-جديدة-مع-أحد-أبرز-لاعبيه-1095885901.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0c/11/1095890445_0:486:2048:2022_1920x0_80_0_0_af52d07193173f9204f8c5360475d550.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
رياضة
رياضة

نجمان عربيان في قائمة ترشيحات "جوائز الفيفا 2024"

16:04 GMT 17.12.2024
© Getty Images / Brennan Asplenعرض تفصيلي لكأس العالم للأندية FIFA خلال قرعة كأس العالم للأندية FIFA
عرض تفصيلي لكأس العالم للأندية FIFA خلال قرعة كأس العالم للأندية FIFA - سبوتنيك عربي, 1920, 17.12.2024
© Getty Images / Brennan Asplen
تابعنا عبر
تستعد العاصمة القطرية الدوحة، مساء اليوم الثلاثاء، لانطلاق فعاليات حفل جوائز "ذا بيست 2024" لاختيار الأفضل في العالم.
وتبدو المنافسة على جائزة لاعب العام، المرشح لها 11 لاعبا، محصورة بين البرازيلي فينيسيوس جونيور، والإسباني رودري الذي ساهم في إحراز إسبانيا كأس أوروبا، مما فتح الباب أمامه لنيل الكرة الذهبية التي تمنحها مجلة "فرانس فوتبول".

وتتجه الأنظار نحو "جائزة بوشكاش" التي تمنح لأجمل هدف خلال العام، وينافس فيها هدفان عربيان.

اللاعب المصري، محمد صلاح يحرز هدفين ويقود فريقه ليفربول، إلى انتصار مهم بالدوري الإنجليزي الممتاز، على فريق توتنهام هوتسبر. اليوم الأحد 6 أكتوبر/ تشرين الثاني 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 17.12.2024
مجتمع
بعد محمد صلاح.. "ليفربول" يواجه أزمة جديدة مع أحد أبرز لاعبيه
14:52 GMT
وأثار الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) غضب الشارع الرياضي الجزائري، يوم الإثنين، بتجاهله الهدف الرائع للنجم، ياسين بن زية، خلال توزيع جائزة أجمل هدف إفريقي لعام 2024، لكن الجزائر تأمل بأن يتم تعويض بن زية خلال جوائز "ذا بيست"، مساء اليوم.

كما أن قائد منتخب قطر حسن الهيدوس، هو المرشح العربي الثاني لجائزة "بوشكاش"، بفضل تسديدته الرائعة في مرمى منتخب الصين، ضمن منافسات كأس آسيا 2023.

وأصبحت الجائزة محط أنظار عشاق كرة القدم حول العالم، حيث يتنافس عليها أبرز النجوم مثل كريستيانو رونالدو، ليونيل ميسي، روبرت ليفاندوفسكي، وغيرهم من الأسماء الكبيرة.
جائزة أفضل لاعب في أفريقيا... لماذا تم استبعاد محمد صلاح؟
بنزيما يفاجئ اتحاد جدة ويستعد للعودة إلى ريال مدريد... والنادي السعودي يعلق
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
مناورات الطيران الحربي الروسي لمقاتلات «سو-25» و «ميغ- 31» التابعة للمنطقة الغربية لشرق روسيا، في مقاطعة تفير، 23-24 نوفمبر 2020 - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة04:12 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала