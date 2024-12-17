https://sarabic.ae/20241217/نجمان-عربيان-في-قائمة-ترشيحات-جوائز-الفيفا-2024-1095890828.html

نجمان عربيان في قائمة ترشيحات "جوائز الفيفا 2024"

نجمان عربيان في قائمة ترشيحات "جوائز الفيفا 2024"

سبوتنيك عربي

تستعد العاصمة القطرية الدوحة، مساء اليوم الثلاثاء، لانطلاق فعاليات حفل جوائز "ذا بيست 2024" لاختيار الأفضل في العالم. 17.12.2024, سبوتنيك عربي

2024-12-17T16:04+0000

2024-12-17T16:04+0000

2024-12-17T16:04+0000

مجتمع

رياضة

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0c/11/1095890445_0:678:2048:1830_1920x0_80_0_0_68d510df49ecf989628724643e0b50bf.jpg

وتبدو المنافسة على جائزة لاعب العام، المرشح لها 11 لاعبا، محصورة بين البرازيلي فينيسيوس جونيور، والإسباني رودري الذي ساهم في إحراز إسبانيا كأس أوروبا، مما فتح الباب أمامه لنيل الكرة الذهبية التي تمنحها مجلة "فرانس فوتبول".وأثار الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) غضب الشارع الرياضي الجزائري، يوم الإثنين، بتجاهله الهدف الرائع للنجم، ياسين بن زية، خلال توزيع جائزة أجمل هدف إفريقي لعام 2024، لكن الجزائر تأمل بأن يتم تعويض بن زية خلال جوائز "ذا بيست"، مساء اليوم.وأصبحت الجائزة محط أنظار عشاق كرة القدم حول العالم، حيث يتنافس عليها أبرز النجوم مثل كريستيانو رونالدو، ليونيل ميسي، روبرت ليفاندوفسكي، وغيرهم من الأسماء الكبيرة.جائزة أفضل لاعب في أفريقيا... لماذا تم استبعاد محمد صلاح؟بنزيما يفاجئ اتحاد جدة ويستعد للعودة إلى ريال مدريد... والنادي السعودي يعلق

https://sarabic.ae/20241217/بعد-محمد-صلاح-ليفربول-يواجه-أزمة-جديدة-مع-أحد-أبرز-لاعبيه-1095885901.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

رياضة