على رأسهم صلاح.. "فيفا" يعلن قائمة المرشحين لجائزة الأفضل في العالم

تصدر نجم المنتخب المصري مهاجم ليفربول الإنجليزي، محمد صلاح، قائمة الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" المختصرة لجائزة "ذا بيست" لأفضل لاعب في العالم لسنة 2025.
اللاعب محمد صلاح
ونشر الفيفا على حسابه الرسمي على "إكس"، مساء الخميس، قائمته المختصرة لجائزة الأفضل للعام 2025، تصدرها صلاح، وهي القائمة التي ضمت 11 لاعبا، من بينهم الدولي المغربي أشرف حكيمي نجم باريس سان جيرمان الفرنسي.وضمت القائمة الفرنسي عثمان ديمبيلي، الحائز على الكرة الذهبية من مجلة "فرانس فوتبول"، وزميله في باريس سان جيرمان، البرتغالي فيتينيا، وثلاثي برشلونة، لامين يامال وبيدري والبرازيلي رافينيا.وشملت أيضا الإنجليزي هاري كين هداف بايرن ميونخ، ومواطنه كول بالمر لاعب وسط تشيلسي، والفرنسي كيليان مبابي مهاجم ريال مدريد وهداف الدوري الإسباني.ويتاح التصويت أمام الجماهير عبر تطبيق "فيفا" الإلكتروني، اعتبارا من أمس الخميس، على أن ينتهي في 28 نوفمبر/ تشرين الثاني 2025، بينما لم يتم تحديد موعد ومكان حفل توزيع الجوائز. وكان الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف)، قد أعلن في الثاني والعشرين من الشهر الماضي، عن قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعب أفريقي لعام 2025، التي ضمت 10 نجوم بارزين، يتقدمهم النجم المصري محمد صلاح، هداف الدوري الإنجليزي وأفضل صانع أهداف مع ليفربول، والمغربي أشرف حكيمي، نجم باريس سان جيرمان وحامل لقب دوري أبطال أوروبا.وتم ترشيح محمد صلاح بعد موسم قوي قدمه مع ليفربول حيث أنه في موسم 2024-2025، لعب 52 مباراة وسجل 34 هدف وصنع 23 اسيست وحصل على جوائز وألقاب، أهمها بطل الدوري الإنجليزي، وهداف الدوري الإنجليزي وأفضل صانع في الدوري الإنجليزي.
