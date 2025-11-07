على رأسهم صلاح.. "فيفا" يعلن قائمة المرشحين لجائزة الأفضل في العالم

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
09:27 GMT
13 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
09:40 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
فنان سعودي يرسم القضايا العربية في لوحاته
10:03 GMT
27 د
صدى الحياة
كيف حول باغانيني وعبد الكريم الموهبة "الشيطانية" إلى إبداع خالد؟
10:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
أسرار بناء البراند والعلامة التجارية
11:03 GMT
37 د
مرايا العلوم
عوائد مخلفات الطيور البحرية وأسرَّة العصر الحجري وأول من اكتشف معدنا
11:41 GMT
19 د
نبض افريقيا
خلاف سياسي جديد في ليبيا بعد تشكيل المجلس الرئاسي لجنة لمراجعة القوانين التي أصدرها البرلمان
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
12:48 GMT
12 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل الحضارات والثقافات.. إلى أين؟
13:03 GMT
46 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
13:49 GMT
11 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
17:53 GMT
7 د
حصاد الأسبوع
خبير: لجوء أمريكا إلى استئناف التجارب النووية سيلاقي ردا روسيا
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
بعد التجربة الأمريكية.. بوتين يوعز بجمع المعلومات للتحضير لتجارب نووية
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
المشهد الثقافي في سوريا.. بين التهميش والمقاومة الصامتة
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
روبلوكس اللعبة الأشهر بين الأطفال والمراهقين ومطالبات دولية بحظر اللعبة
09:18 GMT
13 د
مرايا العلوم
علامات الأرض الحيوية ترسل إنذارا أحمر، وجروح المستقبل بلا ندوب
09:31 GMT
29 د
من الملعب
ليفربول يستعيد نغمة الانتصارات بالفوز على ريال مدريد.. وقرعة صادمة للأهلي المصري في دوري أبطال أفريقيا
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الفنانة التونسية أميرة دخلية في ضيافة عرب بوينت بودكاست
10:33 GMT
10 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
10:43 GMT
17 د
خطوط التماس
حرب الاستقلال وقيام الجمهورية التركية
12:03 GMT
46 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
12:49 GMT
11 د
ملفات ساخنة
بعد التجربة الأمريكية.. بوتين يوعز بجمع المعلومات للتحضير لتجارب نووية
13:29 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
صدى الحياة
المشهد الثقافي في سوريا.. بين التهميش والمقاومة الصامتة
17:30 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: أمريكا لن تسمح لأي دولة في الإقليم بأن تضاهي بقوتها الكيان الإسرائيلي
19:00 GMT
30 د
مساحة حرة
"الفتق الرياضي"... هل يدفع اللاعبون الشباب ثمن رأسمالية كرة القدم؟
19:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
- سبوتنيك عربي, 1920
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
https://sarabic.ae/20251107/على-رأسهم-صلاح-فيفا-يعلن-قائمة-المرشحين-لجائزة-الأفضل-في-العالم-1106845947.html
على رأسهم صلاح.. "فيفا" يعلن قائمة المرشحين لجائزة الأفضل في العالم
على رأسهم صلاح.. "فيفا" يعلن قائمة المرشحين لجائزة الأفضل في العالم
سبوتنيك عربي
تصدر نجم المنتخب المصري مهاجم ليفربول الإنجليزي، محمد صلاح، قائمة الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" المختصرة لجائزة "ذا بيست" لأفضل لاعب في العالم لسنة 2025. 07.11.2025, سبوتنيك عربي
2025-11-07T13:19+0000
2025-11-07T13:19+0000
مجتمع
اللاعب محمد صلاح
رياضة
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/06/13/1101846555_0:85:1691:1036_1920x0_80_0_0_0707d70c4e7a76e7e89d486140eb9b30.jpg
ونشر الفيفا على حسابه الرسمي على "إكس"، مساء الخميس، قائمته المختصرة لجائزة الأفضل للعام 2025، تصدرها صلاح، وهي القائمة التي ضمت 11 لاعبا، من بينهم الدولي المغربي أشرف حكيمي نجم باريس سان جيرمان الفرنسي.وضمت القائمة الفرنسي عثمان ديمبيلي، الحائز على الكرة الذهبية من مجلة "فرانس فوتبول"، وزميله في باريس سان جيرمان، البرتغالي فيتينيا، وثلاثي برشلونة، لامين يامال وبيدري والبرازيلي رافينيا.وشملت أيضا الإنجليزي هاري كين هداف بايرن ميونخ، ومواطنه كول بالمر لاعب وسط تشيلسي، والفرنسي كيليان مبابي مهاجم ريال مدريد وهداف الدوري الإسباني.ويتاح التصويت أمام الجماهير عبر تطبيق "فيفا" الإلكتروني، اعتبارا من أمس الخميس، على أن ينتهي في 28 نوفمبر/ تشرين الثاني 2025، بينما لم يتم تحديد موعد ومكان حفل توزيع الجوائز. وكان الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف)، قد أعلن في الثاني والعشرين من الشهر الماضي، عن قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعب أفريقي لعام 2025، التي ضمت 10 نجوم بارزين، يتقدمهم النجم المصري محمد صلاح، هداف الدوري الإنجليزي وأفضل صانع أهداف مع ليفربول، والمغربي أشرف حكيمي، نجم باريس سان جيرمان وحامل لقب دوري أبطال أوروبا.وتم ترشيح محمد صلاح بعد موسم قوي قدمه مع ليفربول حيث أنه في موسم 2024-2025، لعب 52 مباراة وسجل 34 هدف وصنع 23 اسيست وحصل على جوائز وألقاب، أهمها بطل الدوري الإنجليزي، وهداف الدوري الإنجليزي وأفضل صانع في الدوري الإنجليزي.
https://sarabic.ae/20251009/محمد-صلاح-يتصدر-قائمة-هدافي-تصفيات-أفريقيا-التاريخيين--1105793474.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/06/13/1101846555_143:0:1647:1128_1920x0_80_0_0_9afc60cc15c85da39d6f88c17faead9d.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
اللاعب محمد صلاح, رياضة, الأخبار
اللاعب محمد صلاح, رياضة, الأخبار

على رأسهم صلاح.. "فيفا" يعلن قائمة المرشحين لجائزة الأفضل في العالم

13:19 GMT 07.11.2025
© AP Photo / Jon Superنجم كرة القدم المصري الدولي، محمد صلاح
نجم كرة القدم المصري الدولي، محمد صلاح - سبوتنيك عربي, 1920, 07.11.2025
© AP Photo / Jon Super
تابعنا عبر
تصدر نجم المنتخب المصري مهاجم ليفربول الإنجليزي، محمد صلاح، قائمة الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" المختصرة لجائزة "ذا بيست" لأفضل لاعب في العالم لسنة 2025.
ونشر الفيفا على حسابه الرسمي على "إكس"، مساء الخميس، قائمته المختصرة لجائزة الأفضل للعام 2025، تصدرها صلاح، وهي القائمة التي ضمت 11 لاعبا، من بينهم الدولي المغربي أشرف حكيمي نجم باريس سان جيرمان الفرنسي.
وضمت القائمة الفرنسي عثمان ديمبيلي، الحائز على الكرة الذهبية من مجلة "فرانس فوتبول"، وزميله في باريس سان جيرمان، البرتغالي فيتينيا، وثلاثي برشلونة، لامين يامال وبيدري والبرازيلي رافينيا.
نجم كرة القدم وفريق ليفربول، محمد صلاح - سبوتنيك عربي, 1920, 09.10.2025
مجتمع
محمد صلاح يتصدر قائمة هدافي تصفيات أفريقيا التاريخيين
9 أكتوبر, 10:12 GMT
وشملت أيضا الإنجليزي هاري كين هداف بايرن ميونخ، ومواطنه كول بالمر لاعب وسط تشيلسي، والفرنسي كيليان مبابي مهاجم ريال مدريد وهداف الدوري الإسباني.
ويتاح التصويت أمام الجماهير عبر تطبيق "فيفا" الإلكتروني، اعتبارا من أمس الخميس، على أن ينتهي في 28 نوفمبر/ تشرين الثاني 2025، بينما لم يتم تحديد موعد ومكان حفل توزيع الجوائز.
وكان الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف)، قد أعلن في الثاني والعشرين من الشهر الماضي، عن قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعب أفريقي لعام 2025، التي ضمت 10 نجوم بارزين، يتقدمهم النجم المصري محمد صلاح، هداف الدوري الإنجليزي وأفضل صانع أهداف مع ليفربول، والمغربي أشرف حكيمي، نجم باريس سان جيرمان وحامل لقب دوري أبطال أوروبا.
وتم ترشيح محمد صلاح بعد موسم قوي قدمه مع ليفربول حيث أنه في موسم 2024-2025، لعب 52 مباراة وسجل 34 هدف وصنع 23 اسيست وحصل على جوائز وألقاب، أهمها بطل الدوري الإنجليزي، وهداف الدوري الإنجليزي وأفضل صانع في الدوري الإنجليزي.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала