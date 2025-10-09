https://sarabic.ae/20251009/محمد-صلاح-يتصدر-قائمة-هدافي-تصفيات-أفريقيا-التاريخيين--1105793474.html
محمد صلاح يتصدر قائمة هدافي تصفيات أفريقيا التاريخيين
أصبح محمد صلاح، نجم المنتخب المصري، الهداف التاريخي لتصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم برصيد 19 هدفًا، بعد تسجيله هدفًا في مرمى جيبوتي خلال مباراة الجولة قبل...
ونجح صلاح في التفوق على أساطير القارة مثل ديديه دروجبا، صامويل إيتو، إسلام سليماني، وموموني داجانو، مضيفًا إنجازًا جديدًا إلى سجله القياسي الذي يرسخه كواحد من أعظم لاعبي أفريقيا عبر التاريخ، وفقا لموقع "اليوم السابع".ويتصدر المنتخب المصري المجموعة الأولى في التصفيات برصيد 20 نقطة من 8 مباريات، متقدمًا على بوركينا فاسو الوصيف برصيد 15 نقطة. جاء الانتصار في مباراة أقيمت مساء أمس الأربعاء على ملعب "العربي الزاولي" في المغرب، ضمن الجولة التاسعة وقبل الأخيرة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026، وفقا لوسائل إعلام رياضية. ورفع المنتخب المصري، بقيادة مدربه حسام حسن، رصيده إلى 23 نقطة، ليتصدر مجموعته بفارق 5 نقاط عن أقرب منافسيه، بوركينا فاسو، قبل جولة واحدة من نهاية التصفيات.ويُعد هذا التأهل الرابع للفراعنة إلى نهائيات المونديال، بعد مشاركاتهم التاريخية في نسخ 1934، كأول منتخب عربي وأفريقي يصل إلى البطولة، و1990 تحت قيادة المدرب الراحل محمود الجوهري، و2018 في روسيا بقيادة المدرب الأرجنتيني هيكتور كوبر.
أصبح محمد صلاح، نجم المنتخب المصري، الهداف التاريخي لتصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم برصيد 19 هدفًا، بعد تسجيله هدفًا في مرمى جيبوتي خلال مباراة الجولة قبل الأخيرة من التصفيات، التي أُقيمت أمس الأربعاء في المغرب.
في التفوق على أساطير القارة مثل ديديه دروجبا، صامويل إيتو، إسلام سليماني، وموموني داجانو، مضيفًا إنجازًا جديدًا إلى سجله القياسي الذي يرسخه كواحد من أعظم لاعبي أفريقيا عبر التاريخ، وفقا لموقع "اليوم السابع".
ويتصدر المنتخب المصري المجموعة الأولى في التصفيات برصيد 20 نقطة من 8 مباريات، متقدمًا على بوركينا فاسو الوصيف برصيد 15 نقطة.
وضمن منتخب مصر تأهله رسميًا إلى نهائيات كأس العالم 2026، ليحجز مقعده في البطولة العالمية للمرة الرابعة في تاريخه، بعد فوزٍ مستحق على جيبوتي بنتيجة 3-0.
جاء الانتصار في مباراة أقيمت مساء أمس الأربعاء على ملعب "العربي الزاولي" في المغرب، ضمن الجولة التاسعة وقبل الأخيرة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026
، وفقا لوسائل إعلام رياضية.
ورفع المنتخب المصري، بقيادة مدربه حسام حسن، رصيده إلى 23 نقطة، ليتصدر مجموعته بفارق 5 نقاط عن أقرب منافسيه، بوركينا فاسو، قبل جولة واحدة من نهاية التصفيات.
ويُعد هذا التأهل الرابع للفراعنة إلى نهائيات المونديال، بعد مشاركاتهم التاريخية في نسخ 1934، كأول منتخب عربي وأفريقي يصل إلى البطولة، و1990 تحت قيادة المدرب الراحل محمود الجوهري، و2018 في روسيا
بقيادة المدرب الأرجنتيني هيكتور كوبر.