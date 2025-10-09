عربي
محمد صلاح يتصدر قائمة هدافي تصفيات أفريقيا التاريخيين
أصبح محمد صلاح، نجم المنتخب المصري، الهداف التاريخي لتصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم برصيد 19 هدفًا، بعد تسجيله هدفًا في مرمى جيبوتي خلال مباراة الجولة قبل الأخيرة من التصفيات، التي أُقيمت أمس الأربعاء في المغرب.
ونجح صلاح في التفوق على أساطير القارة مثل ديديه دروجبا، صامويل إيتو، إسلام سليماني، وموموني داجانو، مضيفًا إنجازًا جديدًا إلى سجله القياسي الذي يرسخه كواحد من أعظم لاعبي أفريقيا عبر التاريخ، وفقا لموقع "اليوم السابع".
الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا - سبوتنيك عربي, 1920, 01.10.2025
نائب رئيس الفيفا ردا على ترامب: الاتحاد فقط هو من يقرر المدن التي ستستضيف كأس العالم
1 أكتوبر, 20:27 GMT
ويتصدر المنتخب المصري المجموعة الأولى في التصفيات برصيد 20 نقطة من 8 مباريات، متقدمًا على بوركينا فاسو الوصيف برصيد 15 نقطة.
وضمن منتخب مصر تأهله رسميًا إلى نهائيات كأس العالم 2026، ليحجز مقعده في البطولة العالمية للمرة الرابعة في تاريخه، بعد فوزٍ مستحق على جيبوتي بنتيجة 3-0.
جاء الانتصار في مباراة أقيمت مساء أمس الأربعاء على ملعب "العربي الزاولي" في المغرب، ضمن الجولة التاسعة وقبل الأخيرة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026، وفقا لوسائل إعلام رياضية.
الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، يلقي كلمة في البنتاغون خلال إحياء الذكرى الـ24 لهجمات 11 سبتمبر 2001 الإرهابية في نيويورك، 11 سبتمبر/ أيلول 2025 - سبوتنيك عربي, 1920, 27.09.2025
ترامب: قد ننقل مباريات كأس العالم 2026 من مدن أمريكية "خطرة"
27 سبتمبر, 07:42 GMT
ورفع المنتخب المصري، بقيادة مدربه حسام حسن، رصيده إلى 23 نقطة، ليتصدر مجموعته بفارق 5 نقاط عن أقرب منافسيه، بوركينا فاسو، قبل جولة واحدة من نهاية التصفيات.
ويُعد هذا التأهل الرابع للفراعنة إلى نهائيات المونديال، بعد مشاركاتهم التاريخية في نسخ 1934، كأول منتخب عربي وأفريقي يصل إلى البطولة، و1990 تحت قيادة المدرب الراحل محمود الجوهري، و2018 في روسيا بقيادة المدرب الأرجنتيني هيكتور كوبر.
