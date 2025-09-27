عربي
ترامب: قد ننقل مباريات كأس العالم 2026 من مدن أمريكية "خطرة"
ترامب: قد ننقل مباريات كأس العالم 2026 من مدن أمريكية "خطرة"
سبوتنيك عربي
حذر الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، من أنه قد يقرر نقل مباريات كأس العالم المقرر مشاركة الولايات المتحدة في تنظيمها الصيف المقبل، من المدن المضيفة التي يراها...
تابعنا عبر
حذر الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، من أنه قد يقرر نقل مباريات كأس العالم المقرر مشاركة الولايات المتحدة في تنظيمها الصيف المقبل، من المدن المضيفة التي يراها خطيرة.
ونقلت وسائل إعلام أمريكية تصريحات أدلى بها ترامب في مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض، قال فيها إنه سيتأكد من أن سان فرانسيسكو وسياتل آمنتان، مضيفًا أن المدينتين "يديرهما متطرفون يساريون مجانين لا يعرفون ما الذي يفعلونه"، وفق وصفه.
ومن المقرر أن يستضيف ملعب "لومين فيلد" في سياتل ست مباريات في نهائيات كأس العالم، وكذلك الحال بالنسبة لملعب "ليفاي" في سانتا كلارا، الذي يبعد نحو ساعة عن سان فرانسيسكو.
الفيفا - سبوتنيك عربي, 1920, 24.09.2025
مجتمع
"الفيفا" يدرس توسيع شريحة المشاركين في كأس العالم 2030
24 سبتمبر, 14:42 GMT
وهدد ترامب مرة أخرى بإرسال قوات اتحادية إلى شيكاغو، كما فعل بالفعل في لوس أنجلوس وواشنطن العاصمة، وتعهد بأن شيكاغو ستكون آمنة لكأس العالم، علماً أن المدينة ليست مضيفة لأي مباريات.

وقال ترامب البالغ من العمر 79 عامًا: "إذا شعرنا بأن أي مدينة ستكون خطيرة حتى ولو قليلا خلال كأس العالم، فلن نسمح بذلك"، مضيفا: "ربما ننقل بعض المباريات لكني آمل ألا يحدث ذلك".

يذكر أنه في منتصف الشهر الجاري، أعلن ترامب، أنه قد يعيد إعلان حالة الطوارئ الوطنية في العاصمة واشنطن إذا رفضت الشرطة المحلية التعاون مع سلطات إنفاذ قوانين الهجرة.
وفي منشور عبر منصة "تروث سوشيال"، أوضح ترامب أن أمره التنفيذي السابق أسهم في خفض معدلات الجريمة في المنطقة، وفقا لوسائل إعلام أمريكية، وحذر ترامب من أن عدم تعاون الشرطة المحلية مع إدارة الهجرة والجمارك (ICE) قد يتسبب في ارتفاع الجريمة مجددا.
وضع الخدمات الصحية في غزة وتأثيرها على الأطفال - سبوتنيك عربي, 1920, 06.09.2025
مجتمع
مدرب إيطاليا يعبر عن أسفه لمواجهة إسرائيل في تصفيات كأس العالم
6 سبتمبر, 20:33 GMT
وكان ترامب قد تعهد، الشهر الماضي، بطرد المشردين من العاصمة الأمريكية وسجن المجرمين، رغم تأكيد رئيسة بلدية واشنطن أنه لا يوجد ارتفاع حالي في معدلات الجريمة.
وتعد هذه الخطوة مثيرة للجدل، حيث استخدمها ترامب في لوس أنجلوس للتعامل مع احتجاجات الهجرة رغم معارضة المسؤولين المحليين، وفقا لوسائل إعلام غربية.
ورفض البيت الأبيض توضيح السلطة القانونية التي سيستخدمها ترامب لطرد الأشخاص من واشنطن. ويسيطر الرئيس الجمهوري فقط على الأراضي والمباني الفيدرالية في المدينة.
