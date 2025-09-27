https://sarabic.ae/20250927/ترامب-قد-ننقل-مباريات-كأس-العالم-2026-من-مدن-أمريكية-خطرة-1105321006.html

ونقلت وسائل إعلام أمريكية تصريحات أدلى بها ترامب في مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض، قال فيها إنه سيتأكد من أن سان فرانسيسكو وسياتل آمنتان، مضيفًا أن المدينتين "يديرهما متطرفون يساريون مجانين لا يعرفون ما الذي يفعلونه"، وفق وصفه.ومن المقرر أن يستضيف ملعب "لومين فيلد" في سياتل ست مباريات في نهائيات كأس العالم، وكذلك الحال بالنسبة لملعب "ليفاي" في سانتا كلارا، الذي يبعد نحو ساعة عن سان فرانسيسكو.وهدد ترامب مرة أخرى بإرسال قوات اتحادية إلى شيكاغو، كما فعل بالفعل في لوس أنجلوس وواشنطن العاصمة، وتعهد بأن شيكاغو ستكون آمنة لكأس العالم، علماً أن المدينة ليست مضيفة لأي مباريات.يذكر أنه في منتصف الشهر الجاري، أعلن ترامب، أنه قد يعيد إعلان حالة الطوارئ الوطنية في العاصمة واشنطن إذا رفضت الشرطة المحلية التعاون مع سلطات إنفاذ قوانين الهجرة.وفي منشور عبر منصة "تروث سوشيال"، أوضح ترامب أن أمره التنفيذي السابق أسهم في خفض معدلات الجريمة في المنطقة، وفقا لوسائل إعلام أمريكية، وحذر ترامب من أن عدم تعاون الشرطة المحلية مع إدارة الهجرة والجمارك (ICE) قد يتسبب في ارتفاع الجريمة مجددا.وكان ترامب قد تعهد، الشهر الماضي، بطرد المشردين من العاصمة الأمريكية وسجن المجرمين، رغم تأكيد رئيسة بلدية واشنطن أنه لا يوجد ارتفاع حالي في معدلات الجريمة.وتعد هذه الخطوة مثيرة للجدل، حيث استخدمها ترامب في لوس أنجلوس للتعامل مع احتجاجات الهجرة رغم معارضة المسؤولين المحليين، وفقا لوسائل إعلام غربية.ورفض البيت الأبيض توضيح السلطة القانونية التي سيستخدمها ترامب لطرد الأشخاص من واشنطن. ويسيطر الرئيس الجمهوري فقط على الأراضي والمباني الفيدرالية في المدينة.

