https://sarabic.ae/20251001/نائب-رئيس-الفيفا-ردا-على-ترامب-الاتحاد-فقط-هو-من-يقرر-المدن-التي-ستستضيف-كأس-العالم-1105517463.html
نائب رئيس الفيفا ردا على ترامب: الاتحاد فقط هو من يقرر المدن التي ستستضيف كأس العالم
نائب رئيس الفيفا ردا على ترامب: الاتحاد فقط هو من يقرر المدن التي ستستضيف كأس العالم
سبوتنيك عربي
علق نائب رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، فيكتور مونتالياني، على تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حول إمكانية نقل مباريات كأس العالم 2026 من مدن غير... 01.10.2025, سبوتنيك عربي
2025-10-01T20:27+0000
2025-10-01T20:27+0000
2025-10-01T20:27+0000
دونالد ترامب
أخبار كأس العالم
كأس العالم 2026
رياضة
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0b/0e/1094810374_0:93:1366:861_1920x0_80_0_0_c00be4b3c6b392cd0bf6433e8eed52cf.jpg
وقال مونتالياني: "هذه بطولة تابعة للفيفا، لذا فإن الاتحاد هو من يتخذ هذه القرارات، مع كامل احترامي لقادة العالم الحاليين، فإن كرة القدم أهم منهم، وستبقى خالدة بعد أن تزول أنظمتهم وحكوماتهم وشعاراتهم".وكان ترامب قال في وقت سابق بأن "كأس العالم ستكون آمنة للغاية، وقد يتدخل ويسحب حقوق الاستضافة من المدن إذا لم تتعاون".ستضم بطولة كأس العالم 2026 لأول مرة 48 منتخبا وطنيا، وستكون أول بطولة تُقام في ثلاث دول. ستُقام البطولة في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، في الفترة من 15 يونيو/حزيران إلى 13 يوليو/ تموز.الفيفا يحيل ملف مشاركة إسرائيل إلى اليويفا..و"العفو الدولية" تتدخلإسبانيا: يجب ألا تشارك إسرائيل في أي حدث رياضي أو ثقافي
https://sarabic.ae/20250721/هل-يجتمع-كريستيانو-رونالدو-ونجله-في-كأس-العالم-2030-1102892152.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0b/0e/1094810374_22:0:1365:1007_1920x0_80_0_0_f205b7c37bd37ca88c5d43a2cd6b74b5.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
دونالد ترامب, أخبار كأس العالم, كأس العالم 2026, رياضة
دونالد ترامب, أخبار كأس العالم, كأس العالم 2026, رياضة
نائب رئيس الفيفا ردا على ترامب: الاتحاد فقط هو من يقرر المدن التي ستستضيف كأس العالم
علق نائب رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، فيكتور مونتالياني، على تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حول إمكانية نقل مباريات كأس العالم 2026 من مدن غير آمنة، مؤكدًا أن كرة القدم أهم من السياسة.
وقال مونتالياني: "هذه بطولة تابعة للفيفا، لذا فإن الاتحاد هو من يتخذ هذه القرارات، مع كامل احترامي لقادة العالم الحاليين، فإن كرة القدم أهم منهم، وستبقى خالدة بعد أن تزول أنظمتهم وحكوماتهم وشعاراتهم".
وأضاف مونتالياني: "هذا هو جمال لعبتنا، إنها أهم من أي شخص أو دولة". بحسب وسائل إعلام غربية.
وكان ترامب قال في وقت سابق بأن "كأس العالم ستكون آمنة للغاية، وقد يتدخل ويسحب حقوق الاستضافة
من المدن إذا لم تتعاون".
ومن بين تلك المدن وعلى سبيل المثال، سياتل وسان فرانسيسكو، اللتان لا تدعمان سياسات إدارته المتعلقة بالهجرة، من المقرر أن يُقام الجزء الأمريكي من البطولة في 11 مدينة، وهذه المدن مرتبطة بعقود مع الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" لا يمكن إنهاؤها ببساطة.
ستضم بطولة كأس العالم
2026 لأول مرة 48 منتخبا وطنيا، وستكون أول بطولة تُقام في ثلاث دول. ستُقام البطولة في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، في الفترة من 15 يونيو/حزيران إلى 13 يوليو/ تموز.