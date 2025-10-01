نائب رئيس الفيفا ردا على ترامب: الاتحاد فقط هو من يقرر المدن التي ستستضيف كأس العالم

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
سيناء تبوح بأسرار أثرية جديدة.. ورشة نحاس ونقاط مراقبة
08:18 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
08:47 GMT
12 د
عرب بوينت بودكاست
"عقدة الخواجة" وتجذرها في الوعي العربي
09:03 GMT
39 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
09:42 GMT
18 د
الإنسان والثقافة
الجمعية الإمبراطورية الأورثوذكسية الروسية الفلسطينية
10:30 GMT
29 د
من الملعب
سقوط كبير للريال في "الدربي".. وميلان بذكريات العصر الذهبي يعود إلى الصدارة
11:03 GMT
27 د
صدى الحياة
كيف يعيد الجنوب تعريف قواعد اللعبة الدولية
11:31 GMT
29 د
نبض افريقيا
بحضور عدد من القادة الأفارقة إثيوبيا تقيم احتفالات ضخمة بافتتاح سد النهضة رسميا
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
12:48 GMT
11 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
بلورات الزمن المرئية وإشارات راديو غريبة من الفضاء
16:30 GMT
29 د
بلا قيود
خبير: سكان المناطق المحررة يحتفلون بالعودة إلى روسيا الأم بناء على معطيات تاريخية وثقافية ولغوية
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
غزة.. خطة ترامب لمواجهة المجاعة أم لرفع الحرج عن واشنطن؟
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
آثار الاحترار المناخي على البيئة الطبيعية في أوروبا
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
148 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
اكتشاف جمجمة عمرها مليون سنة، هل تعيد كتابة تاريخ الإنسان؟
08:17 GMT
19 د
مرايا العلوم
روبوت السائل المغناطيسي وطحالب الأرض في ضوء نجم آخر وأسرار الجينات المتنقلة
08:36 GMT
23 د
من الملعب
سقوط كبير للريال في "الدربي".. وميلان بذكريات العصر الذهبي يعود إلى الصدارة
09:03 GMT
27 د
مساحة حرة
طفرة نوعية في التعاون التعليمي والثقافي بين روسيا والدول العربية وعلى رأسها مصر
09:31 GMT
29 د
نبض افريقيا
فرنسا تجمد تعاونها الأمني مع مالي، تنازع على الفوز في الانتخابات الرئاسية في ملاوي وسط توتر سياسي
10:03 GMT
45 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
10:48 GMT
11 د
صدى الحياة
بين الجغرافيا والسياسة.. دعوة إفريقيا لخريطة عادلة
11:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
هل المقاطعة الفنية هى الحل لرفض التطبيع مع إسرائيل؟
11:33 GMT
26 د
الإنسان والثقافة
دور الاقتباس السينمائي بين روسيا والعالم العربي في تعزيز الروابط الثقافية بين الجانبين
12:29 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
كيف حبست المغناطيسية نفسها داخل كوكبنا وهي الأقوى من الجاذبية؟
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
جيل الشاشات.. كيف خطفت الهواتف تركيز الطلاب؟
16:33 GMT
19 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
16:52 GMT
7 د
بلا قيود
خبير: موسكو قادرة على طرح قضايا مجلس الأمن المهملة بدراسة وعمق
17:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
فيضانات النيل وفرص التنسيق بين مصر والسودان وإثيوبيا لإدارة وتشغيل سد النهضة
18:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
بدانة الأشجار في غابات الأمازون، وحش كوني أكبر من الشمس، كيف تقرأ الكلاب تعبيراتنا وهلوسة الذكاء الاصطناعي العنيدة
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20251001/نائب-رئيس-الفيفا-ردا-على-ترامب-الاتحاد-فقط-هو-من-يقرر-المدن-التي-ستستضيف-كأس-العالم-1105517463.html
نائب رئيس الفيفا ردا على ترامب: الاتحاد فقط هو من يقرر المدن التي ستستضيف كأس العالم
نائب رئيس الفيفا ردا على ترامب: الاتحاد فقط هو من يقرر المدن التي ستستضيف كأس العالم
سبوتنيك عربي
علق نائب رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، فيكتور مونتالياني، على تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حول إمكانية نقل مباريات كأس العالم 2026 من مدن غير... 01.10.2025, سبوتنيك عربي
2025-10-01T20:27+0000
2025-10-01T20:27+0000
دونالد ترامب
أخبار كأس العالم
كأس العالم 2026
رياضة
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0b/0e/1094810374_0:93:1366:861_1920x0_80_0_0_c00be4b3c6b392cd0bf6433e8eed52cf.jpg
وقال مونتالياني: "هذه بطولة تابعة للفيفا، لذا فإن الاتحاد هو من يتخذ هذه القرارات، مع كامل احترامي لقادة العالم الحاليين، فإن كرة القدم أهم منهم، وستبقى خالدة بعد أن تزول أنظمتهم وحكوماتهم وشعاراتهم".وكان ترامب قال في وقت سابق بأن "كأس العالم ستكون آمنة للغاية، وقد يتدخل ويسحب حقوق الاستضافة من المدن إذا لم تتعاون".ستضم بطولة كأس العالم 2026 لأول مرة 48 منتخبا وطنيا، وستكون أول بطولة تُقام في ثلاث دول. ستُقام البطولة في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، في الفترة من 15 يونيو/حزيران إلى 13 يوليو/ تموز.الفيفا يحيل ملف مشاركة إسرائيل إلى اليويفا..و"العفو الدولية" تتدخلإسبانيا: يجب ألا تشارك إسرائيل في أي حدث رياضي أو ثقافي
https://sarabic.ae/20250721/هل-يجتمع-كريستيانو-رونالدو-ونجله-في-كأس-العالم-2030-1102892152.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0b/0e/1094810374_22:0:1365:1007_1920x0_80_0_0_f205b7c37bd37ca88c5d43a2cd6b74b5.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
دونالد ترامب, أخبار كأس العالم, كأس العالم 2026, رياضة
دونالد ترامب, أخبار كأس العالم, كأس العالم 2026, رياضة

نائب رئيس الفيفا ردا على ترامب: الاتحاد فقط هو من يقرر المدن التي ستستضيف كأس العالم

20:27 GMT 01.10.2025
© AP Photo / Michael Probstالاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"
الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا - سبوتنيك عربي, 1920, 01.10.2025
© AP Photo / Michael Probst
تابعنا عبر
علق نائب رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، فيكتور مونتالياني، على تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حول إمكانية نقل مباريات كأس العالم 2026 من مدن غير آمنة، مؤكدًا أن كرة القدم أهم من السياسة.
وقال مونتالياني: "هذه بطولة تابعة للفيفا، لذا فإن الاتحاد هو من يتخذ هذه القرارات، مع كامل احترامي لقادة العالم الحاليين، فإن كرة القدم أهم منهم، وستبقى خالدة بعد أن تزول أنظمتهم وحكوماتهم وشعاراتهم".

وأضاف مونتالياني: "هذا هو جمال لعبتنا، إنها أهم من أي شخص أو دولة". بحسب وسائل إعلام غربية.

نجم كرة القدم العالمي، كريستيانو رونالدو - سبوتنيك عربي, 1920, 21.07.2025
مجتمع
هل يجتمع كريستيانو رونالدو ونجله في كأس العالم 2030
21 يوليو, 20:16 GMT
وكان ترامب قال في وقت سابق بأن "كأس العالم ستكون آمنة للغاية، وقد يتدخل ويسحب حقوق الاستضافة من المدن إذا لم تتعاون".

ومن بين تلك المدن وعلى سبيل المثال، سياتل وسان فرانسيسكو، اللتان لا تدعمان سياسات إدارته المتعلقة بالهجرة، من المقرر أن يُقام الجزء الأمريكي من البطولة في 11 مدينة، وهذه المدن مرتبطة بعقود مع الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" لا يمكن إنهاؤها ببساطة.

ستضم بطولة كأس العالم 2026 لأول مرة 48 منتخبا وطنيا، وستكون أول بطولة تُقام في ثلاث دول. ستُقام البطولة في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، في الفترة من 15 يونيو/حزيران إلى 13 يوليو/ تموز.
الفيفا يحيل ملف مشاركة إسرائيل إلى اليويفا..و"العفو الدولية" تتدخل
إسبانيا: يجب ألا تشارك إسرائيل في أي حدث رياضي أو ثقافي
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала