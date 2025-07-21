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59 د
مساحة حرة
العالم العربي يتبني ممارسات أكثر استدامة في مجال إعادة التدوير
18:00 GMT
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الإنسان والثقافة
التبادل الثقافي والأدبي بين روسيا والعالم العربي: جسور من الحوار والتفاعل والإبداع
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https://sarabic.ae/20250721/هل-يجتمع-كريستيانو-رونالدو-ونجله-في-كأس-العالم-2030-1102892152.html
هل يجتمع كريستيانو رونالدو ونجله في كأس العالم 2030
هل يجتمع كريستيانو رونالدو ونجله في كأس العالم 2030
سبوتنيك عربي
تستعد إسبانيا والبرتغال والمغرب لاستضافة كأس العالم 2030، في حدث تاريخي يمثل أول استضافة للبرتغال للبطولة الأبرز عالميا. 21.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-21T20:16+0000
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وتتزامن هذه المناسبة مع احتمالية فريدة، وهي مشاركة الأسطورة كريستيانو رونالدو ونجله جونيور في المونديال ذاته، ليكتبا معا فصلا استثنائيا في تاريخ كرة القدم، وفقا لموقع "فوت أفريكا".وستحتضن البرتغال، إلى جانب إسبانيا والمغرب، منافسات كأس العالم 2030، بينما تستضيف الأرجنتين وأوروغواي وباراغواي مباريات الافتتاح التذكارية احتفالا بالذكرى المئوية للبطولة الأولى عام 1930.وتطمح البرتغال لاستغلال الأرض والجمهور لتحقيق إنجاز كروي تاريخي.وسيبلغ كريستيانو رونالدو، بحلول 2030، 45 عاما، وربما يكون قد اعتزل اللعب، لكنه قد يتولى دورا إداريا أو فنيا مع المنتخب البرتغالي، مستفيدا من خبرته وشغفه.وسيكون نجله كريستيانو جونيور، البالغ من العمر 20 عاما، في سن مثالية للانضمام إلى قائمة المنتخب، إذا واصل تطوره الكروي.وبدأ كريستيانو جونيور (مواليد يونيو 2010) مسيرته في أكاديميات أندية عالمية مثل ريال مدريد، يوفنتوس، مانشستر يونايتد، وأخيرا النصر السعودي.ويلعب كجناح أيسر أو مهاجم، ويتميز بقدمه اليمنى القوية وسرعته اللافتة.وانضم كريستيانو جونيور، في مايو/أيار 2025، لمنتخب البرتغال تحت 15 عامًا في بطولة ودية، ليحظى بإشادة واسعة ويثير تفاعلا كبيرا على منصات التواصل.وإذا استمر في التألق، سيجد كريستيانو جونيور نفسه ضمن تشكيلة المنتخب البرتغالي في 2030، بينما قد يقود والده الفريق فنيا أو إداريا.وسيجعل هذا السيناريو كأس العالم 2030 حدثا استثنائيا، حيث يجتمع أب وابنه في إطار المونديال، وربما على أرض البرتغال.
https://sarabic.ae/20250519/3-خيارات-أمام-كريستيانو-جونيور-لاستكمال-مسيرته-الكروية-وسط-تطورات-مستقبل-والده-1100745246.html
https://sarabic.ae/20250501/أول-تعليق-من-كريستيانو-رونالدو-بعد-ضياع-الحلم-الآسيوي-1100065060.html
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منوعات, رياضة, البرتغال, أخبار إسبانيا, أخبار المغرب اليوم
منوعات, رياضة, البرتغال, أخبار إسبانيا, أخبار المغرب اليوم

هل يجتمع كريستيانو رونالدو ونجله في كأس العالم 2030

20:16 GMT 21.07.2025
© AP Photo / Strنجم كرة القدم العالمي، كريستيانو رونالدو
نجم كرة القدم العالمي، كريستيانو رونالدو - سبوتنيك عربي, 1920, 21.07.2025
© AP Photo / Str
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تستعد إسبانيا والبرتغال والمغرب لاستضافة كأس العالم 2030، في حدث تاريخي يمثل أول استضافة للبرتغال للبطولة الأبرز عالميا.
وتتزامن هذه المناسبة مع احتمالية فريدة، وهي مشاركة الأسطورة كريستيانو رونالدو ونجله جونيور في المونديال ذاته، ليكتبا معا فصلا استثنائيا في تاريخ كرة القدم، وفقا لموقع "فوت أفريكا".
وستحتضن البرتغال، إلى جانب إسبانيا والمغرب، منافسات كأس العالم 2030، بينما تستضيف الأرجنتين وأوروغواي وباراغواي مباريات الافتتاح التذكارية احتفالا بالذكرى المئوية للبطولة الأولى عام 1930.
كريستيانو جونيور، نجل النجم العالمي كريستيانو رونالدو - سبوتنيك عربي, 1920, 19.05.2025
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3 خيارات أمام كريستيانو جونيور لاستكمال مسيرته الكروية وسط تطورات مستقبل والده
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وتطمح البرتغال لاستغلال الأرض والجمهور لتحقيق إنجاز كروي تاريخي.
وسيبلغ كريستيانو رونالدو، بحلول 2030، 45 عاما، وربما يكون قد اعتزل اللعب، لكنه قد يتولى دورا إداريا أو فنيا مع المنتخب البرتغالي، مستفيدا من خبرته وشغفه.
وسيكون نجله كريستيانو جونيور، البالغ من العمر 20 عاما، في سن مثالية للانضمام إلى قائمة المنتخب، إذا واصل تطوره الكروي.
وبدأ كريستيانو جونيور (مواليد يونيو 2010) مسيرته في أكاديميات أندية عالمية مثل ريال مدريد، يوفنتوس، مانشستر يونايتد، وأخيرا النصر السعودي.
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ويلعب كجناح أيسر أو مهاجم، ويتميز بقدمه اليمنى القوية وسرعته اللافتة.
وانضم كريستيانو جونيور، في مايو/أيار 2025، لمنتخب البرتغال تحت 15 عامًا في بطولة ودية، ليحظى بإشادة واسعة ويثير تفاعلا كبيرا على منصات التواصل.
وإذا استمر في التألق، سيجد كريستيانو جونيور نفسه ضمن تشكيلة المنتخب البرتغالي في 2030، بينما قد يقود والده الفريق فنيا أو إداريا.
وسيجعل هذا السيناريو كأس العالم 2030 حدثا استثنائيا، حيث يجتمع أب وابنه في إطار المونديال، وربما على أرض البرتغال.

وعلق رونالدو على هذا الحلم، قائلا: "أتمنى ذلك... لكن الأمر يعتمد عليه أكثر مني"، مشيرا إلى أن طموح جونيور وتفانيه سيحددان إمكانية تحقيق هذه اللحظة التاريخية.

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