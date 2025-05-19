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الكرملين: بوتين يجري محادثة هاتفية مع ترامب من المجمع التعليمي في "سيريوس"
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https://sarabic.ae/20250519/3-خيارات-أمام-كريستيانو-جونيور-لاستكمال-مسيرته-الكروية-وسط-تطورات-مستقبل-والده-1100745246.html
3 خيارات أمام كريستيانو جونيور لاستكمال مسيرته الكروية وسط تطورات مستقبل والده
3 خيارات أمام كريستيانو جونيور لاستكمال مسيرته الكروية وسط تطورات مستقبل والده
سبوتنيك عربي
مع استمرار التكهنات حول مستقبل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في نادي النصر السعودي، يبرز اسم ابنه، كريستيانو جونيور (14 عامًا)، كواحد من أبرز المواهب... 19.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-19T15:02+0000
2025-05-19T15:02+0000
مجتمع
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لاعب كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو
أخبار كرة القدم
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وقال موقع "إرم نيوز" إن كريستيانو جونيور يظهر مهارات استثنائية خلال مشاركته في أكاديمية النصر للشباب، ما يجعله أمام خيارات مصيرية قد تحدد مساره الكروي، خاصةً مع تأثر قراره بالخطوة المقبلة لوالده.الخيار الأوروبي... بين ريال مدريد وسبورتنغ لشبونةيمتلك كريستيانو جونيور خبرة اللعب في أكاديميات أندية كبرى مثل يوفنتوس ومانشستر يونايتد، ما يجعله مؤهلاً للعودة إلى أوروبا، ويعد ريال مدريد خيارًا استراتيجيًا، نظرًا لتاريخ والده العريق مع النادي الملكي، بالإضافة إلى تميز أكاديميته في تطوير المواهب الشابة.أما سبورتنغ لشبونة، النادي البرتغالي الذي انطلق منه رونالدو الأب، فيحمل قيمة عاطفية للعائلة، فضلاً عن امتلاكه برنامجًا شبابيًا قويًا قد يساعد جونيور في صقل موهبته بأسلوب فريد.الاستمرار في السعودية... بيئة مألوفة وفرص متناميةفي حال قرر رونالدو البقاء في الدوري السعودي، ربما بالانتقال إلى نادي مثل الهلال، سيواصل ابنه مسيرته في بيئة يعرفها جيدًا. كما تشهد كرة القدم السعودية تطورًا كبيرًا بدعم استثماري ضخم وبنية تحتية متطورة، مما قد يوفر للنجم الصاعد فرصًا ممتازة للنمو.الحلم العائلي... اللعب جنبا إلى جنبأضاف كريستيانو رونالدو بعدًا عاطفيًا للقضية عندما كشف عن حلمه باللعب إلى جانب ابنه في المستقبل. هذا الطموح قد يلعب دورًا في اختيار النادي الذي يوفر بيئة مناسبة لكليهما. مع ذلك، يصر الأب على أن قرار ابنه سيكون مبنيًا على مصلحته الكروية وتجنب أي ضغوط غير ضرورية.بينما يترقب العالم الخطوة المقبلة لرونالدو، يظل السؤال الأكبر: أين سيكتب كريستيانو جونيور الفصل التالي من مسيرته؟ سواء كانت الوجهة، أوروبا أو الاستمرار في السعودية، فإن مستقبله يبدو واعدًا بموهبته الكبيرة والرعاية التي يحظى بها.
https://sarabic.ae/20250504/بعقد-قصير-رونالدو-قد-ينتقل-إلى-تشيلسي-الإنجليزي-1100157872.html
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منوعات, رياضة, الأخبار, لاعب كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو, أخبار كرة القدم
منوعات, رياضة, الأخبار, لاعب كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو, أخبار كرة القدم

3 خيارات أمام كريستيانو جونيور لاستكمال مسيرته الكروية وسط تطورات مستقبل والده

15:02 GMT 19.05.2025
© AP Photo / Armando Francaكريستيانو جونيور، نجل النجم العالمي كريستيانو رونالدو
كريستيانو جونيور، نجل النجم العالمي كريستيانو رونالدو - سبوتنيك عربي, 1920, 19.05.2025
© AP Photo / Armando Franca
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مع استمرار التكهنات حول مستقبل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في نادي النصر السعودي، يبرز اسم ابنه، كريستيانو جونيور (14 عامًا)، كواحد من أبرز المواهب الصاعدة في عالم كرة القدم.
وقال موقع "إرم نيوز" إن كريستيانو جونيور يظهر مهارات استثنائية خلال مشاركته في أكاديمية النصر للشباب، ما يجعله أمام خيارات مصيرية قد تحدد مساره الكروي، خاصةً مع تأثر قراره بالخطوة المقبلة لوالده.
البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد نادي النصر السعودي - سبوتنيك عربي, 1920, 04.05.2025
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بعقد قصير.. رونالدو قد ينتقل إلى تشيلسي الإنجليزي
4 مايو, 15:39 GMT

الخيار الأوروبي... بين ريال مدريد وسبورتنغ لشبونة

يمتلك كريستيانو جونيور خبرة اللعب في أكاديميات أندية كبرى مثل يوفنتوس ومانشستر يونايتد، ما يجعله مؤهلاً للعودة إلى أوروبا، ويعد ريال مدريد خيارًا استراتيجيًا، نظرًا لتاريخ والده العريق مع النادي الملكي، بالإضافة إلى تميز أكاديميته في تطوير المواهب الشابة.
أما سبورتنغ لشبونة، النادي البرتغالي الذي انطلق منه رونالدو الأب، فيحمل قيمة عاطفية للعائلة، فضلاً عن امتلاكه برنامجًا شبابيًا قويًا قد يساعد جونيور في صقل موهبته بأسلوب فريد.
للاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو - سبوتنيك عربي, 1920, 01.05.2025
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رونالدو يتجادل مع "الأشباح" بعد خسارته مباراة حاسمة... فيديو
1 مايو, 15:53 GMT

الاستمرار في السعودية... بيئة مألوفة وفرص متنامية

في حال قرر رونالدو البقاء في الدوري السعودي، ربما بالانتقال إلى نادي مثل الهلال، سيواصل ابنه مسيرته في بيئة يعرفها جيدًا. كما تشهد كرة القدم السعودية تطورًا كبيرًا بدعم استثماري ضخم وبنية تحتية متطورة، مما قد يوفر للنجم الصاعد فرصًا ممتازة للنمو.

الحلم العائلي... اللعب جنبا إلى جنب

أضاف كريستيانو رونالدو بعدًا عاطفيًا للقضية عندما كشف عن حلمه باللعب إلى جانب ابنه في المستقبل. هذا الطموح قد يلعب دورًا في اختيار النادي الذي يوفر بيئة مناسبة لكليهما. مع ذلك، يصر الأب على أن قرار ابنه سيكون مبنيًا على مصلحته الكروية وتجنب أي ضغوط غير ضرورية.
بينما يترقب العالم الخطوة المقبلة لرونالدو، يظل السؤال الأكبر: أين سيكتب كريستيانو جونيور الفصل التالي من مسيرته؟ سواء كانت الوجهة، أوروبا أو الاستمرار في السعودية، فإن مستقبله يبدو واعدًا بموهبته الكبيرة والرعاية التي يحظى بها.
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