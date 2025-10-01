الفيفا يحيل ملف مشاركة إسرائيل إلى اليويفا..و"العفو الدولية" تتدخل

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
مساحة حرة
سيناء تبوح بأسرار أثرية جديدة.. ورشة نحاس ونقاط مراقبة
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
عرب بوينت بودكاست
"عقدة الخواجة" وتجذرها في الوعي العربي
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
الإنسان والثقافة
الجمعية الإمبراطورية الأورثوذكسية الروسية الفلسطينية
من الملعب
سقوط كبير للريال في "الدربي".. وميلان بذكريات العصر الذهبي يعود إلى الصدارة
صدى الحياة
كيف يعيد الجنوب تعريف قواعد اللعبة الدولية
نبض افريقيا
بحضور عدد من القادة الأفارقة إثيوبيا تقيم احتفالات ضخمة بافتتاح سد النهضة رسميا
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
مرايا العلوم
بلورات الزمن المرئية وإشارات راديو غريبة من الفضاء
بلا قيود
خبير: سكان المناطق المحررة يحتفلون بالعودة إلى روسيا الأم بناء على معطيات تاريخية وثقافية ولغوية
ملفات ساخنة
غزة.. خطة ترامب لمواجهة المجاعة أم لرفع الحرج عن واشنطن؟
مساحة حرة
آثار الاحترار المناخي على البيئة الطبيعية في أوروبا
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
عرب بوينت بودكاست
اكتشاف جمجمة عمرها مليون سنة، هل تعيد كتابة تاريخ الإنسان؟
مرايا العلوم
روبوت السائل المغناطيسي وطحالب الأرض في ضوء نجم آخر وأسرار الجينات المتنقلة
من الملعب
سقوط كبير للريال في "الدربي".. وميلان بذكريات العصر الذهبي يعود إلى الصدارة
مساحة حرة
طفرة نوعية في التعاون التعليمي والثقافي بين روسيا والدول العربية وعلى رأسها مصر
نبض افريقيا
فرنسا تجمد تعاونها الأمني مع مالي، تنازع على الفوز في الانتخابات الرئاسية في ملاوي وسط توتر سياسي
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
صدى الحياة
بين الجغرافيا والسياسة.. دعوة إفريقيا لخريطة عادلة
عرب بوينت بودكاست
هل المقاطعة الفنية هى الحل لرفض التطبيع مع إسرائيل؟
الإنسان والثقافة
دور الاقتباس السينمائي بين روسيا والعالم العربي في تعزيز الروابط الثقافية بين الجانبين
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
مرايا العلوم
كيف حبست المغناطيسية نفسها داخل كوكبنا وهي الأقوى من الجاذبية؟
عرب بوينت بودكاست
جيل الشاشات.. كيف خطفت الهواتف تركيز الطلاب؟
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
بلا قيود
خبير: موسكو قادرة على طرح قضايا مجلس الأمن المهملة بدراسة وعمق
لقاء سبوتنيك
فيضانات النيل وفرص التنسيق بين مصر والسودان وإثيوبيا لإدارة وتشغيل سد النهضة
مرايا العلوم
بدانة الأشجار في غابات الأمازون، وحش كوني أكبر من الشمس، كيف تقرأ الكلاب تعبيراتنا وهلوسة الذكاء الاصطناعي العنيدة
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
الفيفا يحيل ملف مشاركة إسرائيل إلى اليويفا..و"العفو الدولية" تتدخل
سبوتنيك عربي
صرح نائب رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، فيكتور مونتالياني، أن مسألة استمرار مشاركة إسرائيل في البطولات الدولية تعود بشكل أساسي إلى الاتحاد الأوروبي... 01.10.2025
تابعنا عبر
صرح نائب رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، فيكتور مونتالياني، أن مسألة استمرار مشاركة إسرائيل في البطولات الدولية تعود بشكل أساسي إلى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" بحكم عضويتها فيه.
وأوضح مونتالياني، الذي يرأس أيضا اتحاد أميركا الشمالية والوسطى والكاريبي "كونكاكاف"، خلال مؤتمر للأعمال الرياضية: "إسرائيل جزء من اليويفا، والأمر مشابه لأي اتحاد آخر داخل كونكاكاف، حيث يتم التعامل وفق القوانين الداخلية. القرار بيد الاتحاد الأوروبي ويجب احترام نتائجه".

وكان من المقرر أن يعقد اليويفا تصويتا طارئا هذا الأسبوع لبحث تعليق مشاركة إسرائيل في البطولات الأوروبية على خلفية الحرب الجارية في غزة، لكن تقارير بريطانية كشفت عن تأجيل التصويت عقب إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب، عن خطة لوقف الحرب.

نزوح متواصل للفلسطينيين من شمالي غزة تحت وطأة القصف الإسرائيلي المكثف - سبوتنيك عربي, 1920, 14.09.2025
إسبانيا: يجب ألا تشارك إسرائيل في أي حدث رياضي أو ثقافي
14 سبتمبر, 19:26 GMT
ورغم تزايد الضغوط، لم يحسم الفيفا بعد ملف تجميد مشاركة إسرائيل. ويحتل حاليا المنتخب الإسرائيلي المركز الثالث في المجموعة الأولى من التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2026 المقرر تنظيمه في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

وفي سياق متصل، دعت منظمة العفو الدولية، فيفا، ويويفا، إلى تعليق عضوية الاتحاد الإسرائيلي لكرة القدم، في رسالة رسمية وُجهت إلى المؤسستين الرياضيتين.

وقالت المنظمة في بيانها: إن "مشاركة ستة فرق من مستوطنات الضفة الغربية في الدوريات الإسرائيلية تعد بمثابة انتهاك للقانون الدولي ولوائح "فيفا".
يكافح الفلسطينيون للحصول على الطعام المتبرع به في مطبخ مجتمعي في مدينة غزة، شمال قطاع غزة، 16 أغسطس/آب 2025 - سبوتنيك عربي, 1920, 01.09.2025
حسام حسن يرفض خوض مباراة مع منتخب زامبيا بسبب مدربها الإسرائيلي
1 سبتمبر, 20:49 GMT
وأضافت: "بينما يستعد منتخب إسرائيل لمباراتي النرويج وإيطاليا في تصفيات كأس العالم لكرة القدم، تواصل إسرائيل ارتكاب جرائم إبادة جماعية بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة".
وتابعت: "لقد قتلت القوات الإسرائيلية أكثر من 800 رياضي ولاعب ومسؤول رياضي من بين أكثر من 65 ألف شخص في هجمات شرسة من أجل التدمير الشامل وإجبار مواطني غزة على الهجرة، بخلاف تجويع المدنيين".

وبينت المنظمة: "من المؤسف أن يسمح الاتحاد الإسرائيلي لكرة القدم لأندية المستوطنات بمواصلة اللعب في دورياته المحلية، وتجاهل كل التحذيرات على مدار أكثر من عقد".

واختتمت بيانها: "كرة القدم لا تمارس في أماكن خالية ومهجورة، لذا يجب على "يويفا" و "فيفا" تحمل المسؤولية بموجب القانون الدولي، والتدخل بضرورة منع الفرق والمنتخبات الإسرائيلية من المشاركة في البطولات القارية والدولية حتى يعلق الاتحاد الإسرائيلي لكرة القدم مشاركة جميع أندية المستوطنات غير القانونية".
