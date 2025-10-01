https://sarabic.ae/20251001/الفيفا-يحيل-ملف-مشاركة-إسرائيل-إلى-اليويفاوالعفو-الدولية-تتدخل-1105503772.html
الفيفا يحيل ملف مشاركة إسرائيل إلى اليويفا..و"العفو الدولية" تتدخل
صرح نائب رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، فيكتور مونتالياني، أن مسألة استمرار مشاركة إسرائيل في البطولات الدولية تعود بشكل أساسي إلى الاتحاد الأوروبي
صرح نائب رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، فيكتور مونتالياني، أن مسألة استمرار مشاركة إسرائيل في البطولات الدولية تعود بشكل أساسي إلى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" بحكم عضويتها فيه.
وأوضح مونتالياني، الذي يرأس أيضا اتحاد أميركا الشمالية والوسطى والكاريبي "كونكاكاف"، خلال مؤتمر للأعمال الرياضية: "إسرائيل جزء من اليويفا، والأمر مشابه لأي اتحاد آخر داخل كونكاكاف، حيث يتم التعامل وفق القوانين الداخلية. القرار بيد الاتحاد الأوروبي ويجب احترام نتائجه".
وكان من المقرر أن يعقد اليويفا تصويتا طارئا هذا الأسبوع لبحث تعليق مشاركة إسرائيل في البطولات الأوروبية على خلفية الحرب الجارية في غزة، لكن تقارير بريطانية كشفت عن تأجيل التصويت عقب إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب، عن خطة لوقف الحرب.
ورغم تزايد الضغوط، لم يحسم الفيفا بعد ملف تجميد مشاركة إسرائيل
. ويحتل حاليا المنتخب الإسرائيلي المركز الثالث في المجموعة الأولى من التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2026 المقرر تنظيمه في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.
وفي سياق متصل، دعت منظمة العفو الدولية، فيفا، ويويفا، إلى تعليق عضوية الاتحاد الإسرائيلي لكرة القدم، في رسالة رسمية وُجهت إلى المؤسستين الرياضيتين.
وقالت المنظمة في بيانها: إن "مشاركة ستة فرق من مستوطنات الضفة الغربية في الدوريات الإسرائيلية
تعد بمثابة انتهاك للقانون الدولي ولوائح "فيفا".
وأضافت: "بينما يستعد منتخب إسرائيل لمباراتي النرويج وإيطاليا في تصفيات كأس العالم لكرة القدم
، تواصل إسرائيل ارتكاب جرائم إبادة جماعية بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة".
وتابعت: "لقد قتلت القوات الإسرائيلية
أكثر من 800 رياضي ولاعب ومسؤول رياضي من بين أكثر من 65 ألف شخص في هجمات شرسة من أجل التدمير الشامل وإجبار مواطني غزة على الهجرة، بخلاف تجويع المدنيين".
وبينت المنظمة: "من المؤسف أن يسمح الاتحاد الإسرائيلي لكرة القدم لأندية المستوطنات بمواصلة اللعب في دورياته المحلية، وتجاهل كل التحذيرات على مدار أكثر من عقد".
واختتمت بيانها: "كرة القدم لا تمارس في أماكن خالية ومهجورة، لذا يجب على "يويفا" و "فيفا" تحمل المسؤولية بموجب القانون الدولي، والتدخل بضرورة منع الفرق والمنتخبات الإسرائيلية من المشاركة في البطولات القارية والدولية حتى يعلق الاتحاد الإسرائيلي لكرة القدم مشاركة جميع أندية المستوطنات غير القانونية".