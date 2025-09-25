https://sarabic.ae/20250925/يويفا-يدرس-تعليق-عضوية-إسرائيل-لهذا-السبب-1105261254.html

"يويفا" يدرس تعليق عضوية إسرائيل... لهذا السبب

"يويفا" يدرس تعليق عضوية إسرائيل... لهذا السبب

يقترب الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" من اتخاذ قرار بشأن تعليق عضوية إسرائيل، في خطوة قد تُبعد أنديتها ومنتخباتها عن البطولات الأوروبية، وذلك على خلفية...

ووفقًا لما نقلته وسائل إعلام غربية عن مصدرين مطّلعين، فإن أغلبية أعضاء اللجنة التنفيذية لـ"يويفا"، البالغ عددهم 20، تميل إلى دعم الاقتراح، ما قد يفتح الباب أمام تعليق مشاركة إسرائيل في المسابقات الدولية التابعة للاتحاد.لكن الغموض ما زال يحيط بموقف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، الذي يملك الكلمة الفصل في ما يخص بطولات كأس العالم. ويُنظر إلى العلاقة الوثيقة بين رئيس "فيفا"، جياني إنفانتينو، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فضلا عن الدعم الأمريكي في تنظيم مونديال 2026 في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، كعامل مؤثر قد يدفع "فيفا" لتفادي أي قرار ضد إسرائيل.وفي خطوة رمزية، أعلن الاتحاد النرويجي لكرة القدم أنه سيتبرع بإيرادات تذاكر مباراته ضد إسرائيل المقررة في 11 أكتوبر/تشرين الأول، في أوسلو لصالح منظمة "أطباء بلا حدود" دعماً للجهود الإنسانية في غزة.في المقابل، أكدت الحكومة الإسرائيلية ووزارة الرياضة والاتحاد المحلي لكرة القدم أنها تبذل جهودًا مكثفة خلف الكواليس لعرقلة أي قرار بتجميد عضويتها في "يويفا". وقال وزير الرياضة والثقافة، ميكي زوهار، إن التعامل مع الملف يتم بـ"مسؤولية وصمت"، لتجنب تفاقم الموقف.تزايدت المطالب الدولية في الأسابيع الأخيرة باستبعاد إسرائيل من الأنشطة الرياضية، خاصة بعد تقرير لجنة تابعة لمجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة اتهم إسرائيل بارتكاب "إبادة جماعية" في غزة.وفي مؤشر على تشدد المواقف، شهدت مباراة كأس السوبر الأوروبي الأخيرة بين باريس سان جيرمان وتوتنهام رفع لافتات داخل الملعب كتب عليها: "أوقفوا قتل الأطفال. أوقفوا قتل المدنيين"، في إشارة إلى تصاعد الغضب الشعبي من الحرب الإسرائيلية على غزة.

