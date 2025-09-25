عربي
"يويفا" يدرس تعليق عضوية إسرائيل... لهذا السبب
"يويفا" يدرس تعليق عضوية إسرائيل... لهذا السبب
يقترب الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" من اتخاذ قرار بشأن تعليق عضوية إسرائيل، في خطوة قد تُبعد أنديتها ومنتخباتها عن البطولات الأوروبية، وذلك على خلفية... 25.09.2025, سبوتنيك عربي
تابعنا عبر
يقترب الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" من اتخاذ قرار بشأن تعليق عضوية إسرائيل، في خطوة قد تُبعد أنديتها ومنتخباتها عن البطولات الأوروبية، وذلك على خلفية الحرب الجارية في قطاع غزة وتداعياتها الإنسانية المتفاقمة.
ووفقًا لما نقلته وسائل إعلام غربية عن مصدرين مطّلعين، فإن أغلبية أعضاء اللجنة التنفيذية لـ"يويفا"، البالغ عددهم 20، تميل إلى دعم الاقتراح، ما قد يفتح الباب أمام تعليق مشاركة إسرائيل في المسابقات الدولية التابعة للاتحاد.
ويأتي هذا التطور قبل أسابيع قليلة من استئناف منتخب إسرائيل مبارياته ضمن التصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم 2026، حيث من المنتظر أن يواجه منتخبي النرويج وإيطاليا في أكتوبر/تشرين الأول المقبل.
يكافح الفلسطينيون للحصول على الطعام المتبرع به في مطبخ مجتمعي في مدينة غزة، شمال قطاع غزة، 16 أغسطس/آب 2025 - سبوتنيك عربي, 1920, 01.09.2025
حسام حسن يرفض خوض مباراة مع منتخب زامبيا بسبب مدربها الإسرائيلي
1 سبتمبر, 20:49 GMT
لكن الغموض ما زال يحيط بموقف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، الذي يملك الكلمة الفصل في ما يخص بطولات كأس العالم. ويُنظر إلى العلاقة الوثيقة بين رئيس "فيفا"، جياني إنفانتينو، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فضلا عن الدعم الأمريكي في تنظيم مونديال 2026 في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، كعامل مؤثر قد يدفع "فيفا" لتفادي أي قرار ضد إسرائيل.

وفي السياق ذاته، طالب رئيس الوزراء الإسباني، بيدرو سانشيز، في وقت سابق، بمنع إسرائيل من المشاركة في المحافل الرياضية الدولية، كما أبدت اتحادات كروية في النرويج وإيطاليا تحفظات علنية على مواجهة منتخب إسرائيل.

وفي خطوة رمزية، أعلن الاتحاد النرويجي لكرة القدم أنه سيتبرع بإيرادات تذاكر مباراته ضد إسرائيل المقررة في 11 أكتوبر/تشرين الأول، في أوسلو لصالح منظمة "أطباء بلا حدود" دعماً للجهود الإنسانية في غزة.
نزوح متواصل للفلسطينيين من شمالي غزة تحت وطأة القصف الإسرائيلي المكثف - سبوتنيك عربي, 1920, 14.09.2025
إسبانيا: يجب ألا تشارك إسرائيل في أي حدث رياضي أو ثقافي
14 سبتمبر, 19:26 GMT
في المقابل، أكدت الحكومة الإسرائيلية ووزارة الرياضة والاتحاد المحلي لكرة القدم أنها تبذل جهودًا مكثفة خلف الكواليس لعرقلة أي قرار بتجميد عضويتها في "يويفا". وقال وزير الرياضة والثقافة، ميكي زوهار، إن التعامل مع الملف يتم بـ"مسؤولية وصمت"، لتجنب تفاقم الموقف.

ويمتلك رئيس الاتحاد الإسرائيلي لكرة القدم، موشيه زواريس، صوتًا داخل اللجنة التنفيذية لـ"يويفا"، وقد يكون لصوته تأثير في التصويت النهائي. وتضم اللجنة أيضاً أعضاء من دول مثل إيطاليا والنرويج، ممن أعرب بعضهم مؤخرًا عن مواقف ناقدة للسياسات الإسرائيلية.

شعار فيفا - سبوتنيك عربي, 1920, 29.03.2023
مجتمع
"الفيفا" يحرم إندونيسيا من استضافة مونديال تحت 20 عاما إثر احتجاجات على مشاركة منتخب إسرائيل
29 مارس 2023, 17:55 GMT
تزايدت المطالب الدولية في الأسابيع الأخيرة باستبعاد إسرائيل من الأنشطة الرياضية، خاصة بعد تقرير لجنة تابعة لمجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة اتهم إسرائيل بارتكاب "إبادة جماعية" في غزة.
وفي مؤشر على تشدد المواقف، شهدت مباراة كأس السوبر الأوروبي الأخيرة بين باريس سان جيرمان وتوتنهام رفع لافتات داخل الملعب كتب عليها: "أوقفوا قتل الأطفال. أوقفوا قتل المدنيين"، في إشارة إلى تصاعد الغضب الشعبي من الحرب الإسرائيلية على غزة.
