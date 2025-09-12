عربي
أعلن فريق الدراجات الهوائية "إسرائيل بريمير تيك" عن تغيير اسمه إلى "أي بي تي"، وإزالة اسم "إسرائيل" من زيه الرسمي، وذلك استجابةً للاحتجاجات الواسعة التي رافقت...
احتجاجات ضد فريق إسرئيلي تدفعه لتغيير اسمه وإزالة الرموز من زيه الرسمي

أعلن فريق الدراجات الهوائية "إسرائيل بريمير تيك" عن تغيير اسمه إلى "أي بي تي"، وإزالة اسم "إسرائيل" من زيه الرسمي، وذلك استجابةً للاحتجاجات الواسعة التي رافقت مشاركته في طواف إسبانيا للدراجات.
وبحسب تصريحات جوزيف ليمار، مدير اللجنة المنظمة لسباقي كيبيك ومونتريال في كندا، فإن الفريق تواصل معهم رسميًا وطلب إزالة اسم "إسرائيل" من جميع المواد الترويجية والإشارات المتعلقة به على المضمار، كما أكد أنهم سيشاركون بزي مختلف في هذه الفعاليات.
وتأتي هذه الخطوة بعد تصاعد الضغوط الشعبية، حيث أطلقت مجموعة "دراجون من أجل فلسطين" عريضة إلكترونية طالبت بإلغاء دعوة الفريق الإسرائيلي للمشاركة في السباقات الكندية.
وفي وقت سابق، أدت احتجاجات إلى توقف المرحلة الحادية عشرة من طواف إسبانيا قبل نهايتها بـ 3 كيلومترات، ما تسبب بعدم إعلان فائز. حينها قرر المدير الفني للطواف، كيكو غارسيا، استبعاد الفريق الإسرائيلي حفاظًا على أمن وسلامة السباق، لكن الفريق رفض الانسحاب.

واستمرت الاحتجاجات، إذ أدت مظاهرة رُفعت فيها أعلام فلسطينية إلى إنهاء المرحلة السادسة عشرة من الطواف مبكرًا، كما تم تقليص مسافة المرحلة الثامنة عشرة من 27.2 كيلومترًا إلى 12.2 كيلومترًا بسبب احتجاجات مماثلة.

الضغوط المتزايدة محليًا ودوليًا دفعت الفريق لاتخاذ قرارات تهدف إلى تقليل حدة الجدل المثار حول مشاركته، دون التراجع الكامل عن المنافسة.
