إلغاء المرحلة النهائية من سباق "طواف إسبانيا" للدراجات بسبب مظاهرات مؤيدة لفلسطين
إلغاء المرحلة النهائية من سباق "طواف إسبانيا" للدراجات بسبب مظاهرات مؤيدة لفلسطين
إلغاء المرحلة النهائية من سباق "طواف إسبانيا" للدراجات بسبب مظاهرات مؤيدة لفلسطين

21:51 GMT 14.09.2025

أدت مظاهرات مؤيدة لفلسطينيي قطاع غزة ومناهضة لإسرائيل، إلى إلغاء المرحلة النهائية من سباق "طواف إسبانيا" للدراجات الهوائية في العاصمة مدريد، حيث يرفض المتظاهرون مشاركة فريق إسرائيلي بالسباق الشهير الذي انتهى مبكرا وشهد أعمال شغب.
وأفادت صحيفة "إل باييس" الإسبانية، اليوم الأحد، بـ"انتهاء الاحتجاجات التي شارك فيها نحو 100 ألف شخص بإصابة 22 من أفراد الشرطة، واعتقال شخصين".
وأفاد مراسل "سبوتنيك" بأن الشرطة الإسبانية أطلقت الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين الداعمين لفلسطين، الذين تسببوا في أعمال شغب خلال سباق دراجات "طواف إسبانيا" واخترقوا مضمار السباق، وبدأ المتظاهرون في سحب الحواجز وصناديق القمامة لإغلاق الشوارع أمام سباق الدراجات، وجرت مظاهرات حاشدة في المراحل النهائية من مسار السباق بمدريد، ونتيجة لذلك اضطر المنظمون إلى إنهاء السباق مبكرا.

من جانبه، وصف وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز وحكومته بأنهم "وصمة عار" على إسبانيا، بعدما أشاد سانشيز بالاحتجاجات الداعمة لفلسطين، مُبديًا إعجابه بالشعب الإسباني الذي يدافع عن قضايا حقوق الإنسان ويحتشد من أجل "قضايا عادلة مثل فلسطين".

نزوح متواصل للفلسطينيين من شمالي غزة تحت وطأة القصف الإسرائيلي المكثف - سبوتنيك عربي, 1920, 14.09.2025
إسبانيا: يجب ألا تشارك إسرائيل في أي حدث رياضي أو ثقافي
19:26 GMT
وكتب ساعر على حسابه بمنصة "إكس": "قبل أيام أعرب رئيس الوزراء الإسباني عن أسفه لعدم امتلاك قنبلة ذرية لوقف إسرائيل. واليوم شجع المتظاهرين على النزول إلى الشوارع. وسمع المؤيدون للفلسطينيين رسائل التحريض وأفسدوا سباق الدراجات (لا فويلتا). وبذلك أُلغي الحدث الرياضي الذي كان دائما مصدر فخر لإسبانيا. سانشيز وحكومته عار على إسبانيا".
ويعارض المتظاهرون مشاركة فريق "بريميير تيك" الإسرائيلي. وكانت السلطات أفادت بأنه سيتمر نشر أكثر من 1500 من ضباط إنفاذ القانون للحفاظ على النظام في المراحل النهائية من السباق.
وينفذ الجيش الإسرائيلي حاليا "عمليات تدمير واسعة في مدينة غزة، ويقصف ما تبقى فيها من مبان متعددة الطوابق من أجل تهجير السكان"، بحسب وسائل إعلام فلسطينية.
نتائج الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 09.10.2023
الجيش الإسرائيلي يقصف أكثر من 500 هدف في قطاع غزة خلال الليلة الماضية
9 أكتوبر 2023, 05:37 GMT
وأفاد جهاز الدفاع المدني في غزة "بقصف 5 أبنية شاهقة خلال 72 ساعة تضم 209 شقق، مشيرا إلى أن أكثر من 4100 طفل وامرأة ومسن أصبحوا بلا مأوى".
50 ألف متظاهر في نيوزيلندا يطالبون بوقف حرب غزة وفرض عقوبات على إسرائيل
نزوح متواصل للفلسطينيين من شمالي غزة تحت وطأة القصف الإسرائيلي العنيف
