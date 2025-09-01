https://sarabic.ae/20250901/حسام-حسن-يرفض-خوض-مباراة-مع-منتخب-زامبيا-بسبب-مدربها-الإسرائيلي-1104396890.html
حسام حسن يرفض خوض مباراة مع منتخب زامبيا بسبب مدربها الإسرائيلي
حسام حسن يرفض خوض مباراة مع منتخب زامبيا بسبب مدربها الإسرائيلي
سبوتنيك عربي
كشف حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر لكرة القدم، عن رفضه خوض مباراة ودية أمام منتخب زامبيا، بسبب تولي المدرب الإسرائيلي أفرام غرانت القيادة الفنية للمنتخب... 01.09.2025, سبوتنيك عربي
2025-09-01T20:49+0000
2025-09-01T20:49+0000
2025-09-01T20:49+0000
أخبار مصر الآن
أخبار إسرائيل اليوم
غزة
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/16/1104044923_0:83:1589:976_1920x0_80_0_0_db027d443b389c6d7b450d712832a96a.jpg
وتواصل إسرائيل حربها على قطاع غزة، منذ الـ7 من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، ورغم محاولات الوساطة العربية والدولية والأصوات المعارضة داخل إسرائيل، إلا أن حكومة نتنياهو تصرّ على مواصلة القتال، وأعلنت في الآونة الأخيرة الموافقة على خطة السيطرة على مدينة غزة، التي تشير تحذيرات دولية من أنها ستؤدي إلى كارثة إنسانية تزيد من معاناة سكان القطاع، الذين قتلت الحرب منهم نحو 60 ألف شخص وأصابت نحو 163 ألفا آخرين.
https://sarabic.ae/20250901/مصر-الحرب-الإسرائيلية-على-قطاع-غزة-أصبحت-حربا-للتجويع-1104377836.html
https://sarabic.ae/20250901/مصر-تندد-بعدم-تجاوب-إسرائيل-مع-صفقة-وقف-إطلاق-النار-في-غزة-1104393399.html
غزة
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/16/1104044923_88:0:1499:1058_1920x0_80_0_0_f16d7427bb1890fcbdc9b5ff49256060.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
أخبار مصر الآن, أخبار إسرائيل اليوم, غزة
أخبار مصر الآن, أخبار إسرائيل اليوم, غزة
حسام حسن يرفض خوض مباراة مع منتخب زامبيا بسبب مدربها الإسرائيلي
كشف حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر لكرة القدم، عن رفضه خوض مباراة ودية أمام منتخب زامبيا، بسبب تولي المدرب الإسرائيلي أفرام غرانت القيادة الفنية للمنتخب الزامبي.
وأكد حسن في تصريح خاص لصحيفة "عكاظ"، ردا على الأنباء المتداولة حول موقفه من المباراة الودية، قائلا: "نعم، بالطبع. الأمر صحيح"، في إشارة إلى أن قراره جاء بسبب هوية المدرب الإسرائيلي.
وتواصل إسرائيل حربها على قطاع غزة
، منذ الـ7 من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، ورغم محاولات الوساطة العربية والدولية والأصوات المعارضة داخل إسرائيل
، إلا أن حكومة نتنياهو تصرّ على مواصلة القتال، وأعلنت في الآونة الأخيرة الموافقة على خطة السيطرة على مدينة غزة، التي تشير تحذيرات دولية من أنها ستؤدي إلى كارثة إنسانية تزيد من معاناة سكان القطاع، الذين قتلت الحرب منهم نحو 60 ألف شخص وأصابت نحو 163 ألفا آخرين.