ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
قوانين الاقتصاد
عرب بوينت بودكاست
مساحة حرة
مرايا العلوم
عرب بوينت بودكاست
المقهى الثقافي
مرايا العلوم
ملفات ساخنة
عرب بوينت بودكاست
ع الموجة مع ايلي
صدى الحياة
عرب بوينت بودكاست
مرايا العلوم
عالم سبوتنيك
شؤون عسكرية
الإنسان والثقافة
لبنان والعالم
ع الموجة مع ايلي
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
قوانين الاقتصاد
عرب بوينت بودكاست
صدى الحياة
مرايا العلوم
نبض افريقيا
عرب بوينت بودكاست
مساحة حرة
مدار الليل والنهار
الإنسان والثقافة
عرب بوينت بودكاست
مرايا العلوم
بلا قيود
شؤون عسكرية
مساحة حرة
مدار الليل والنهار
مدار الليل والنهار
أمساليوم
بث مباشر
حسام حسن يرفض خوض مباراة مع منتخب زامبيا بسبب مدربها الإسرائيلي
حسام حسن يرفض خوض مباراة مع منتخب زامبيا بسبب مدربها الإسرائيلي
سبوتنيك عربي
كشف حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر لكرة القدم، عن رفضه خوض مباراة ودية أمام منتخب زامبيا، بسبب تولي المدرب الإسرائيلي أفرام غرانت القيادة الفنية للمنتخب... 01.09.2025, سبوتنيك عربي
أخبار مصر الآن
أخبار إسرائيل اليوم
غزة
وتواصل إسرائيل حربها على قطاع غزة، منذ الـ7 من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، ورغم محاولات الوساطة العربية والدولية والأصوات المعارضة داخل إسرائيل، إلا أن حكومة نتنياهو تصرّ على مواصلة القتال، وأعلنت في الآونة الأخيرة الموافقة على خطة السيطرة على مدينة غزة، التي تشير تحذيرات دولية من أنها ستؤدي إلى كارثة إنسانية تزيد من معاناة سكان القطاع، الذين قتلت الحرب منهم نحو 60 ألف شخص وأصابت نحو 163 ألفا آخرين.
غزة
© AP Photo / Jehad Alshrafiيكافح الفلسطينيون للحصول على الطعام المتبرع به في مطبخ مجتمعي في مدينة غزة، شمال قطاع غزة، 16 أغسطس/آب 2025
يكافح الفلسطينيون للحصول على الطعام المتبرع به في مطبخ مجتمعي في مدينة غزة، شمال قطاع غزة، 16 أغسطس/آب 2025
© AP Photo / Jehad Alshrafi
كشف حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر لكرة القدم، عن رفضه خوض مباراة ودية أمام منتخب زامبيا، بسبب تولي المدرب الإسرائيلي أفرام غرانت القيادة الفنية للمنتخب الزامبي.
مصطفى مدبولي رئيس الوزراء المصري - سبوتنيك عربي, 1920, 01.09.2025
مصر: الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة أصبحت حربا للتجويع
13:35 GMT
13:35 GMT

وأكد حسن في تصريح خاص لصحيفة "عكاظ"، ردا على الأنباء المتداولة حول موقفه من المباراة الودية، قائلا: "نعم، بالطبع. الأمر صحيح"، في إشارة إلى أن قراره جاء بسبب هوية المدرب الإسرائيلي.

منطقة الخيام في ساحة مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح بعد حريق اندلع إثر قصف إسرائيلي عليها، قطاع غزة، 14 أكتوبر 2024. - سبوتنيك عربي, 1920, 01.09.2025
مصر تندد بعدم تجاوب إسرائيل مع صفقة وقف إطلاق النار في غزة
19:11 GMT
19:11 GMT
وتواصل إسرائيل حربها على قطاع غزة، منذ الـ7 من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، ورغم محاولات الوساطة العربية والدولية والأصوات المعارضة داخل إسرائيل، إلا أن حكومة نتنياهو تصرّ على مواصلة القتال، وأعلنت في الآونة الأخيرة الموافقة على خطة السيطرة على مدينة غزة، التي تشير تحذيرات دولية من أنها ستؤدي إلى كارثة إنسانية تزيد من معاناة سكان القطاع، الذين قتلت الحرب منهم نحو 60 ألف شخص وأصابت نحو 163 ألفا آخرين.
