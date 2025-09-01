https://sarabic.ae/20250901/حسام-حسن-يرفض-خوض-مباراة-مع-منتخب-زامبيا-بسبب-مدربها-الإسرائيلي-1104396890.html

حسام حسن يرفض خوض مباراة مع منتخب زامبيا بسبب مدربها الإسرائيلي

كشف حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر لكرة القدم، عن رفضه خوض مباراة ودية أمام منتخب زامبيا، بسبب تولي المدرب الإسرائيلي أفرام غرانت القيادة الفنية للمنتخب... 01.09.2025, سبوتنيك عربي

وتواصل إسرائيل حربها على قطاع غزة، منذ الـ7 من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، ورغم محاولات الوساطة العربية والدولية والأصوات المعارضة داخل إسرائيل، إلا أن حكومة نتنياهو تصرّ على مواصلة القتال، وأعلنت في الآونة الأخيرة الموافقة على خطة السيطرة على مدينة غزة، التي تشير تحذيرات دولية من أنها ستؤدي إلى كارثة إنسانية تزيد من معاناة سكان القطاع، الذين قتلت الحرب منهم نحو 60 ألف شخص وأصابت نحو 163 ألفا آخرين.

